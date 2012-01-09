CES 2012 : Transformer Prime şimdi Full HD ekrana sahip

CES 2012 fuarında Full HD ekrana sahip tabletler birbiri ardına ortaya çıkarken 2011 yılının en çok ses getiren ürünlerinden ASUS Transformer Prime da önemli bir hamle yaptı.





Firmanın yaptığı duyuruya göre Transformer Prime TF700T, serinin 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip yeni modeli olacak. Donanım olarak hiç bir farkın olmadığı TF700T modelinde sadece ön kamera ve arka kasa tasarımında küçük değişiklikler var.





Ön kamera 1.3MP yerine 2MP olurken geçen yıl yaşanan GPS ve WiFi sorunlarını yaşamamak için arka tasarımda değişikliğe gidildi. Bu kez model Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile gelecek. Transformer Prime bilindiği gibi 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS+ ekran, 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem çözümü, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi ile birlikte sunuluyor.





TF700T modeli ilk olarak Kuzey Amerika bölgesinde 2012 ikinci çeyrekte satışa çıkacak. Doğal olarak fiyatında artış yaşayan modelin 32GB versiyonu 599$ iken 64GB versiyonu 699$ serviyesinde. Model ASUS standında yarın görücüye çıkacak.