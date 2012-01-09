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CES 2012 : Transformer Prime şimdi Full HD ekrana sahip

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 fuarında Full HD ekrana sahip tabletler birbiri ardına ortaya çıkarken 2011 yılının en çok ses getiren ürünlerinden ASUS Transformer Prime da önemli bir hamle yaptı.

Firmanın yaptığı duyuruya göre Transformer Prime TF700T, serinin 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip yeni modeli olacak. Donanım olarak hiç bir farkın olmadığı TF700T modelinde sadece ön kamera ve arka kasa tasarımında küçük değişiklikler var. 

Ön kamera 1.3MP yerine 2MP olurken geçen yıl yaşanan GPS ve WiFi sorunlarını yaşamamak için arka tasarımda değişikliğe gidildi. Bu kez model Android 4.0 Ice Cream Sandwich ile gelecek. Transformer Prime bilindiği gibi 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS+ ekran, 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem çözümü, 1GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi ile birlikte sunuluyor.

TF700T modeli ilk olarak Kuzey Amerika bölgesinde 2012 ikinci çeyrekte satışa çıkacak. Doğal olarak fiyatında artış yaşayan modelin 32GB versiyonu 599$ iken 64GB versiyonu 699$ serviyesinde. Model ASUS standında yarın görücüye çıkacak.

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DH Misafiri 7 yıl
önemsiz önemsiz demeyin hdmi bağlantısına sahip bir tablet için çözünürlük önemli
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söny 7 yıl
apple'in retinasından sonra yeni gelen tabletlerin hepsi hd olarak cıkmaya basladılar
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DH Misafiri 7 yıl
3g 3g 3g !
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indecent 7 yıl
kullanılış ve amaca göre değişir fakat bu alet satışa çıksın 3g siz olsa bile tercih edilebilecek en iyi tablet.
lakin mart ayında yeni ipad çıkacak ve kuşkusuz piyasadaki "en iyi tablet" ünvanını geri vermeyecektir.

prime almaya karar vermiştim ama bu haberi görünce vazgeçtim ve bu aleti bekliyorum. tabi apple ın hamlesine göre kararım değişebilir.
bu teknoloji çok nankör
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anelka39 7 yıl
3g yine yok kısaca cop
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Maximum_Carnage 7 yıl
Transformer Prime'a niyetlenmişken yapılır mı bu.

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scorpion4201 7 yıl
İyi güzelde bir tablette bence mutlaka olması gereken 3g özelliğini yine eklememişler ilginç 3g olsaydı alırdım olmadan almam tabletin ruhuna aykırı bencce 3g olmaması.
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tibitermo 7 yıl
1920 x 1200 cozunurluk cok sacma ve gereksiz
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jibe 7 yıl
Asus tablet konusunda diğerlerinden bariz kalitede ve benzersiz ürünler üretiyor. Piyasada aynı ürünleri görmekten bıkmıştık.
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E_Aydin35 7 yıl
Asus asus yine asus gerçekten çok başarılı olaylara imza atıyor gerçekten asus 1.3GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 kullanılmış. Bencede tercih edilmesi gereken canavar bir işlemci tasarım orta derece olmuş kişiye göre tabiki de albenisi değişir Başarılar asus.. :)
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-MaTaDoR- 7 yıl
tabletteki ekran çözünürlük gerçekten de güzel teknoloji tutkunları için şimdiden hayırlı olsun,ekranın hassasiyetide süperse diyecek başka birşey yok 10 üzerinden 10:D
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