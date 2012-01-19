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CES 2012 : Turtle Beach kablosuz, mobil ve Dolby Surround ses teknolojisine sahip yeni kulaklıklarını tanıttı

7 yıl
4,7b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Video oyun kulaklık ve aksesuarları konusunda önde gelen üreticilerden Turtle Beach, XP400 ve XP300 modellerinden sonra giriş ve orta seviye pazarına hitap edecek yeni kulaklıklarını fuarda tanıttı.

Bu yıl piyasaya çıkacak tüm yeni nesil kulaklıklarında Turtle Beach, frekans kalabalığına göre daha boş frekansa geçiş yapabilen dual-bant 2.4/5GHz WiFi RF teknolojisini, kişiselleştirilebilen Dolby Surround ses sistemini ve ilgi çekici tasarımlarını ön planda tutacak. 

Ear Force X42 kablosuz kulaklık modeli popüler X41 modelinin yerini alacak. Çift bant WiFi RF teknolojisi, 50mm boyutunda hoparlörler, Dolby Surround ses sistemi ile Xbox 360 sahiplerinin vazgeçilmezi olacak. Model 159.95$'dan piyasaya sürülecek. Ear Force X32 kablosuz Xbox 360 kulaklığı da Dolby Surround ses sistemi hariç aynı özellikleri taşıyor ve 99.95$'dan firmanın çevrimiçi mağazasından satışa sunuldu.

Ear Force DSS 2 teknolojisi firmanın Dolby Surround ses tecrübesini üst seviyeye çıkarmak için geliştirdiği ses işlemcisinin devamı niteliğinde. DSS 2 6 hoparlöre kadar ses çıkışı verebilirken, ses efektlerini de kullanıcı için farklı açılarda optimize edebiliyor. DSS 2 modeli firmanın kulaklıklarıyla beraber sunulurken 79.95$ karşılığında ayrıca satın alınabiliyor.

Ear Force Z11 kablolu stereo PC kulaklığı, yüksek kalitede stereo ses tecrübesini 50mm boyutlarındaki hoplarlörleri vasıtasıyla 39.95$'dan sunuyor.

Firmanın pek çok akıllı telefon, tablet ve mobil oyun cihazıyla uyumlu çalışan M serisi kulaklıkları ise diğer Turtle Beach oyuncu kulaklıklarının sunduğu efsanevi ses kalitesinin aynısını yine oyunseverlere sunuyor.

Ear Force M5 modeli yüksek kalitede 400mm hoparlör ve gürültü azaltıcı dış kapakları ile gelişmiş bir konfor sunuyor. Kablosu üzerindeki mikrofon ile de kristal ses kalitesinde çağrıları cevaplayabilir ve iletişime geçebilirsiniz. Ear Force M5 modeli 49.95$ karşılığında yakında satışa sunulacak.

Ear Force M3 modeli optimum taşınabilirlik, kompakt ve katlanabilir tasarım, gürültü engelleyici kulaklık kapakları ve 40mm boyutundaki hoparlörleri ile en iyi konforu ve yüksek ses kalitesini sunuyor. Dahili mikrofonu ile yine çağrılara cevap verebiliyorsunuz.

Ear Force M1 ise kulak-içi tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Yüksek performanslı 10mm boyutunda neodim mıknatısa sahip hoparlörleri, dinamik ses mesafesi, derin bass etkisi ve üst seviye ses kalitesiyle oyunculara gelişmiş bir denge ve konfor sunuyor. Bu modelde de kablo üzerinde mikrofon bulunuyor. Model 59.95$ karşılığında yakında piyasada olacak.

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E_Aydin35 7 yıl
Konforlu.:)Tasarımda şık yazıları okuyamadım valla görsellere dayanarak konuşuyorum.:)
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Shadow Fox 7 yıl
X41 im yeni geldi amazon.com dan...Oyun zevkim 5 e katlandı, o derece...Mükemmel bir ses ve malzeme kalitesi..Tek geçiyorum
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Mobile Prof. 7 yıl
Ses kalitesi beklemiyorum.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
türkiyede satılıyormuki ?
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musti545 7 yıl
bu ne ya bana htc edge ile ilgili bilgi verin
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