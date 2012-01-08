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CES 2012 : Victorinox 1TB boyutunda flash belleklerini CES'e getiriyor

7 yıl
4,2b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ordu standardında çakı üretimi konusunda dünya devleri arasında sayılan İsviçreli Victorinox, bir süredir flash bellek birimlerini de çakılarına ekleyerek ilginç tasarımlar ortaya çıkarıyor. CES 2012 fuarında tanıtacağı son ürünü ise 1TB'lik flash belleğiyle cepte taşımaktan çok daha öteye gidecek.

Çakı üzerine entegre edilen flash bellek USB 2.0/eSATA II arabirimine sahip. Kapasitesi ise 1TB boyutunda. Kullandığı verinin miktarını anlık takip etmek isteyenler için ise belleğin üzerine bir de tek renkli LCD ekran yerleştirilmiş. Buradan sürücü içeriklerine ait bilgiler takip edilebiliyor. Veri hırsızlığına karşı ise 256 AES donanım ve yazılım şifrelemesi kullanılmış.

Kırmızı ve siyah renge sahip modelin bir versiyonunda bıçak ve makas varken diğerinde sadece bellek bulunuyor. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. 

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lyridder 6 yıl
Cebimde 1 TB da çokmuş...
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tahirismaileren 6 yıl
haberin üstünden 15 ay geçti ama bu ürün hala bizim memlekette niye piyasaya girmedi acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
burada usb 3.0 ve sata III desteği de olduğu yazıyor, aynı ürün gibi geldi bana ama? thessdreview.com/...
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the_heisenberg_090 7 yıl
arkadaşlar haberi yazan arkadaş brşeyi unutmuş, 3.0 usb desteği bulunuyor
içiniz rahat olsun
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abdulmusavvir 7 yıl
Kavgaya girerken daha dikkatli olmak lazım artık, biri size flash bellek çekebilir, hem de 1 TB.
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PS3!BF3! 7 yıl
Flash Bellek, USB 2.0 ve 1TB?!!
Harici HDD kullanırım daha iyi.
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Jinnet0z 7 yıl
Dostum okuma yazma hızlarına bak ?
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Max payne 35 7 yıl
Madem flash diskler 1TB sınırına dayandı,niye SSD'ler hala düşük kapasiteli ?

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boray 7 yıl
1TB ve usb 2.0 çok saçma bir ikili olmuş..
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BeYaBaN. 7 yıl
Flash belleklerdeki amaç anlık gereksinimlerde hemen bilgilerin pratik bir şekilde paylaşılması değil mi ? Neden o zman buna 3.0 koymamışlar ben 1 tb lik bir dosya atarken saatlerce onu kopyalamasını mı beklicem ? Hani nerde kardı pratiklik ?
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OverClocK1ng 7 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.

Flash belleklerdeki amaç anlık gereksinimlerde hemen bilgilerin pratik bir şekilde paylaşılması değil mi ? Neden o zman buna 3.0 koymamışlar ben 1 tb lik bir dosya atarken saatlerce onu kopyalamasını mı beklicem ? Hani nerde kardı pratiklik ?

Beyâban. 1Tb lık dosya var mı sende?

Ama yine de USB3.0 olmaması büyük ayıp. 1TB flash yapıyorsun, ama USB3 yok.
Dokunan bana mendil tutsun..
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OverClocK1ng 7 yıl
Bari okuma yazma hızları bendeki ADATA PD7 gibi 33 e 25 şeklinde falan olsa da USB3.0 koymadıkları için teselli falan olsa.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
1TB Harddiskler 300 liradan başlarken bu kaç lira olur acaba?
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