CES 2012 : Victorinox 1TB boyutunda flash belleklerini CES'e getiriyor

Ordu standardında çakı üretimi konusunda dünya devleri arasında sayılan İsviçreli Victorinox, bir süredir flash bellek birimlerini de çakılarına ekleyerek ilginç tasarımlar ortaya çıkarıyor. CES 2012 fuarında tanıtacağı son ürünü ise 1TB'lik flash belleğiyle cepte taşımaktan çok daha öteye gidecek.





Çakı üzerine entegre edilen flash bellek USB 2.0/eSATA II arabirimine sahip. Kapasitesi ise 1TB boyutunda. Kullandığı verinin miktarını anlık takip etmek isteyenler için ise belleğin üzerine bir de tek renkli LCD ekran yerleştirilmiş. Buradan sürücü içeriklerine ait bilgiler takip edilebiliyor. Veri hırsızlığına karşı ise 256 AES donanım ve yazılım şifrelemesi kullanılmış.





Kırmızı ve siyah renge sahip modelin bir versiyonunda bıçak ve makas varken diğerinde sadece bellek bulunuyor. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.