CES 2013 : Alcatel'den 3 yeni bütçe dostu tablet

CES 2013 fuarında en çok dikkat çeken firmalardan birisi de dünyanın en ince akıllı telefonunu lanse eden Alcatel oldu. En ince akıllı telefon ve 5 inçlik Full HD ekranlı modelin yanında firma bütçe dostu tabletlerini de CES 2013 fuarında tanıttı.





Alcatel tarafından tanıtılan 3 yeni model; One Touch Tab 7, One Touch Tab 7 HD ve One Touch Tab 8 HD olarak sıralanıyor.





One Touch Tab 7 modelinde 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte TFT ekran, 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 1GB RAM, ön VGA kamera, 4GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 2.0, Android 4.1 işletim sistemi, microSD girişi şeklinde özellikler bulunuyor. Serinin en ucuzu olan model 129$ fiyat etiketine sahip.





One Touch Tab 7 HD modelinde 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, çift çekirdekli 1.6GHz saat hızında çalışan işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera şeklinde özellikler mevcut ve fiyatı 149$.





One Touch Tab 8 HD modelinde ise farklı olarak 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. Fiyatı ise 179$.





Üç tablet de yılın ilk yarısından sonra piyasada olacak. Modellerin global satışı ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Hong Kong'lu TLC Corporation tarafından yüzde 45 hissesi satın alınan Alcatel, genelde Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerine satış yapıyor.