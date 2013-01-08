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CES 2013 : Alcatel'den 3 yeni bütçe dostu tablet

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2013 fuarında en çok dikkat çeken firmalardan birisi de dünyanın en ince akıllı telefonunu lanse eden Alcatel oldu. En ince akıllı telefon ve 5 inçlik Full HD ekranlı modelin yanında firma bütçe dostu tabletlerini de CES 2013 fuarında tanıttı.

Alcatel tarafından tanıtılan 3 yeni model; One Touch Tab 7, One Touch Tab 7 HD ve One Touch Tab 8 HD olarak sıralanıyor.

One Touch Tab 7 modelinde 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte TFT ekran, 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 1GB RAM, ön VGA kamera, 4GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 2.0, Android 4.1 işletim sistemi, microSD girişi şeklinde özellikler bulunuyor. Serinin en ucuzu olan model 129$ fiyat etiketine sahip.

One Touch Tab 7 HD modelinde 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, çift çekirdekli 1.6GHz saat hızında çalışan işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera şeklinde özellikler mevcut ve fiyatı 149$.

One Touch Tab 8 HD modelinde ise farklı olarak 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. Fiyatı ise 179$.

Üç tablet de yılın ilk yarısından sonra piyasada olacak. Modellerin global satışı ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Hong Kong'lu TLC Corporation tarafından yüzde 45 hissesi satın alınan Alcatel, genelde Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerine satış yapıyor. 

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fbkaya 6 yıl
almayı düşünüyodum aslında bu iyi oldu
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MxFxOx 6 yıl
tabletler hoşuma gitti kareye yakın biçimli cerçeveli tabletler daha kullanışlı olur.
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MxFxOx 6 yıl
tab8 iyidir.200$=550tl Türkiye'de ucuz tablet 500-600 sınırını aşmaması lazım
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criss1940 6 yıl
Tab 7 hd özellikleriyle oldukça ilgi çekici 1280 çözünürlük , çift çekirdek 1.6 hz 1 gb ram , 149 $ gayet iyi fiyat iyi satar
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Umutcan 6 yıl
Tab 7 hd özellik bakımından f/p olmuş o fiyata satın almak mantıklı olur. Ama nexus7 gibi türkiyeye 1000tl'den geleceği için boşuna heves etmeye de gerek yok :)
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