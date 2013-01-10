CES 2013 : Dünyanın en ince kol saati 2 gün içerisinde yeterli bağışı toplayarak rekor kırdı





Özellikle ABD'de genç girişimcileri ve yeni teknolojileri desteklemek adına büyük önem verilen grup yatırım platformlarından olan Kickstarter, projeleri ile CES 2013 fuarında boy gösteriyor. Girişimciler fuar ziyaretçilerine projelerini sergilerken, daha geniş bir kitleden destek alma imkanına da kavuşuyor.





Chicago kaynaklı bir girişim tarafından CES 2013 fuarında sergilenen dünyanın en ince saati CST-01, kampanyaya başladığında bu yana sadece 2 gün geçmesine rağmen, bağış sınırını geçerek yeni bir rekorun da sahibi oldu.





CST-01 saat modeli sadece 0.8mm kalınlığa sahip. Bu kadar ince olmasını ise düşük güç tüketen ve renksiz bir görüntü sunan E-Ink ekran teknolojisine borçlu. Thinergy firması tarafından sağlanan Micro-Energy Cell adlı batarya teknolojisi ise bu inceliğe katkı yaparken, 10 000 kere şarj olabiliyor ve iki şarj arasında bir ay yetecek kadar kullanım süresi sunuyor. Saatin kontrolü ise Seiko Epson yongada sistem kontrolcüsü ile sağlanıyor.





Bir kol saatinden ziyade bileklik görünümü arz eden ürün, tarza önem verenler için ideal bir tasarım sunuyor.





100$ ve üzeri bağışlarda ürünün hediye edileceği proje 43 gün sonra tamamlanacak ve akıllı saat Pebble tarafından elde edilen en yüksek bağış miktarını da geçmesi bekleniyor.

http://www.kickstarter.com/projects/1655017763/cst-01-the-worlds-thinnest-watch?ref=live