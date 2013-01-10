Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Dünyanın en ince kol saati 2 gün içerisinde yeterli bağışı toplayarak rekor kırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
892
1
13
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Özellikle ABD'de genç girişimcileri ve yeni teknolojileri desteklemek adına büyük önem verilen grup yatırım platformlarından olan Kickstarter, projeleri ile CES 2013 fuarında boy gösteriyor. Girişimciler fuar ziyaretçilerine projelerini sergilerken, daha geniş bir kitleden destek alma imkanına da kavuşuyor.

Chicago kaynaklı bir girişim tarafından CES 2013 fuarında sergilenen dünyanın en ince saati CST-01, kampanyaya başladığında bu yana sadece 2 gün geçmesine rağmen, bağış sınırını geçerek yeni bir rekorun da sahibi oldu.

CST-01 saat modeli sadece 0.8mm kalınlığa sahip. Bu kadar ince olmasını ise düşük güç tüketen ve renksiz bir görüntü sunan E-Ink ekran teknolojisine borçlu. Thinergy firması tarafından sağlanan Micro-Energy Cell adlı batarya teknolojisi ise bu inceliğe katkı yaparken, 10 000 kere şarj olabiliyor ve iki şarj arasında bir ay yetecek kadar kullanım süresi sunuyor. Saatin kontrolü ise Seiko Epson yongada sistem kontrolcüsü ile sağlanıyor.

Bir kol saatinden ziyade bileklik görünümü arz eden ürün, tarza önem verenler için ideal bir tasarım sunuyor.

100$ ve üzeri bağışlarda ürünün hediye edileceği proje 43 gün sonra tamamlanacak ve akıllı saat Pebble tarafından elde edilen en yüksek bağış miktarını da geçmesi bekleniyor. 

http://www.kickstarter.com/projects/1655017763/cst-01-the-worlds-thinnest-watch?ref=live Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FERFEROS 6 yıl
Güzel bir ürün. Belki daha şık bir tasarımlısı çıkarsa almak isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 6 yıl
güzel saate benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Saatten başka herşeye benzemiş resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxone 6 yıl
Saatten çok bileziğe benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Freeline, başka bir arzun var mı?
Rüzgar türbini de koysunlar mı?
Ayda bir kolundan çıkart bir zahmet.

Tasarım güzeldir ya da değildir, göreceli bir konu.
Fakat inceliği vs, bir başarıdır, gözardı edilemez.

"Erkekler takar mı" konusuna gelince, benimde şüphelerim var.
Çıplak gözle bakmak hatta denemek lazım.

+ İlerde kol saatlerine de cam filmi kaplamak zorunda kalıcaz sanırım.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
hoşuma gitmedi çünkü çok büyük...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Tasarım olarak gerçekten güzel bir ürün.Normalde saat takmayı sevmem ve kullanmam ancak bu ürün ilgimi çekti.Türkiye'de satışa sunulur ve fiyatıda uygun olursa alır kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 6 yıl
erkekler için çok geniş duruyor saat.. erkeklere pek gitmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Freeline 6 yıl
Saat güzel ama bazı eklentiler yapsalar daha güzel olcak mesala bükülebilsin. Pili az gidiyor 1 ay diyo bence saatin üstüne ince güneş panelleri yerleştirerek şarj sorununu çözmeliler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Şahane tasarım ya. Saat değil resmen moda aksesuarı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gladiotürk 6 yıl
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İLBERORTAYLI 6 yıl
bayanlar için güzel fakat erkekler için biraz daha farklı bi tasarım yapılabilir bence şahsen ben bilezik gibi bu saati koluma takmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 6 yıl
Benim için küçük ; İnsanlık için büyük bir adım !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
892 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim