CES 2013 : Gigabyte, Ivy Bridge ve Clover Trail işlemcili iki yeni tablet modeli duyurdu





Windows 8 işletim sistemi ekosistemine firmaların katkısı devam ediyor. Gigabyte tarafından kurumsal ve son kullanıcılara yönelik iki yeni tablet CES 2013 fuarında tanıtıldı.





S1185 modeli firmanın son kullanıcıya yönelik ürünü olacak. 11.6 inçlik Full HD IPS ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core işlemci seçenekleri, VGA ve HDMI girişleri, arka ve ön kamera şeklinde özellikleri mevcut. Ayrılabilir manyetik klavye ile tableti bir dizüstü gibi kullanmak da mümkün. Klavyede fare tuşları da bulunuyor.





S1082 Slate ise kurumsal müşterileri hedefleyen model. Fazla bilgi olmamakla birlikte, Intel Clover Trail işlemci, HDMI, LAN, VGA girişleri, ayrılabilir klavye, 3.5G bağlantısı şeklinde özellikleri mevcut. Model HDD ve SSD olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. İşletim sisteminin ise Windows RT olduğu tahmin ediliyor.





Fiyatları belli olmayan modeller ilerleyen haftalarda pazara sunulacak.

http://mobilegeeks.com/gigabyte-announces-windows-8-slate-tablets-s1185-s1082/