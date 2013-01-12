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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Gigabyte, Ivy Bridge ve Clover Trail işlemcili iki yeni tablet modeli duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemi ekosistemine firmaların katkısı devam ediyor. Gigabyte tarafından kurumsal ve son kullanıcılara yönelik iki yeni tablet CES 2013 fuarında tanıtıldı. 

S1185 modeli firmanın son kullanıcıya yönelik ürünü olacak. 11.6 inçlik Full HD IPS ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core işlemci seçenekleri, VGA ve HDMI girişleri, arka ve ön kamera şeklinde özellikleri mevcut. Ayrılabilir manyetik klavye ile tableti bir dizüstü gibi kullanmak da mümkün. Klavyede fare tuşları da bulunuyor. 

S1082 Slate ise kurumsal müşterileri hedefleyen model. Fazla bilgi olmamakla birlikte, Intel Clover Trail işlemci, HDMI, LAN, VGA girişleri, ayrılabilir klavye, 3.5G bağlantısı şeklinde özellikleri mevcut. Model HDD ve SSD olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. İşletim sisteminin ise Windows RT olduğu tahmin ediliyor.

Fiyatları belli olmayan modeller ilerleyen haftalarda pazara sunulacak.  

http://mobilegeeks.com/gigabyte-announces-windows-8-slate-tablets-s1185-s1082/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkaytunali 6 yıl
V4LKyR
S1185 kodlu Ivy Bridgeli olan modelin batarya ömrünü çok merak ediyorum. Ciddi anlamda. Eğer standart tablet pil ömrü kadarsa VEYA o düzeye en azından yakınsa, bu çok ciddi bir gelişmedir. Mükemmel bir şeydir. Çünkü Ivy Bridge dediğimiz platform ARM Cortex-A15 miş, Cortex-A53 müş falan dinlemez duman eder. Ivy Bridge lafının yanında ARM sözcüğü yer alamaz.

Bide haswell çıktığında onu gör ivy bridgele 5200mah lık bataryalı laptobumda kullanım sürem rahat 5 saati geçiyo tabi ekran felan daha büyük ses sistemi daha fazla güç ister bi tablete göre
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V4LKyR 6 yıl
S1185 kodlu Ivy Bridge'li olan modelin batarya ömrünü çok merak ediyorum. Ciddi anlamda. Eğer standart tablet pil ömrü kadarsa VEYA o düzeye en azından yakınsa, bu çok ciddi bir gelişmedir. Mükemmel bir şeydir. Çünkü Ivy Bridge dediğimiz platform ARM Cortex-A15 miş, Cortex-A53 müş falan dinlemez duman eder. Ivy Bridge lafının yanında ARM sözcüğü yer alamaz.
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