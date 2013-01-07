CES 2013 : Nectar Mobile Power ile iki haftadan uzun süre mobil cihazlara kesintisiz enerji sağlanıyor





Tüketici elektroniğine yönelik enerji kaynağı çözümleri ile tanınan Lilliputian, CES 2013 fuarında mobil cihazlara iki haftadan uzun süre kesintisiz enerji sağlayabilen yeni güç istasyonu Nectar Mobile Power'ı tanıttı.





Nectar, USB 2.0 ile uyumlu tüm cihazları şarj edebiliyor. Taşınabilir bir yapıda tasarlanan Nectar'ı rakiplerinden ayıran ise enerji kaynağı olarak bir kartuş sisteminin olması. Nectar Pod adı verilen bu kartuşlar ile cihaza bağlı olarak iki haftadan daha uzun süre enerji sağlanabiliyor. Bu rakip sistemlerden 10 kat daha uzun bir süre.





Sistemin altyapısını ise Silicon Power Cell adı verilen patentli teknoloji oluşturuyor. Bu teknoloji yakıt olarak bütan kullanıyor. Geleneksel Li-Ion bataryalardan daha uzun süre kullanım ömrü sunan Nectar, yüzde 83 oranında karbon kullanımını da azaltıyor. Böylece çevreye daha duyarlı bir ürün ortaya çıkıyor. Nectar 24 watt'a kadar besleme yapabiliyor.





Yaz aylarında pazara sunulacak olan Nectar, bir pod hediyeli olarak 300$ fiyat etiketiyle raflarda olacak. Kartuşların fiyatı ise 10$. Uluslararası pazarlama konusunda bir bilgi yok.

http://blog.laptopmag.com/forget-wall-adapters-completely-with-nectar-mobile-power