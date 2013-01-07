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CES 2013 : Nectar Mobile Power ile iki haftadan uzun süre mobil cihazlara kesintisiz enerji sağlanıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniğine yönelik enerji kaynağı çözümleri ile tanınan Lilliputian, CES 2013 fuarında mobil cihazlara iki haftadan uzun süre kesintisiz enerji sağlayabilen yeni güç istasyonu Nectar Mobile Power'ı tanıttı.

Nectar, USB 2.0 ile uyumlu tüm cihazları şarj edebiliyor. Taşınabilir bir yapıda tasarlanan Nectar'ı rakiplerinden ayıran ise enerji kaynağı olarak bir kartuş sisteminin olması. Nectar Pod adı verilen bu kartuşlar ile cihaza bağlı olarak iki haftadan daha uzun süre enerji sağlanabiliyor. Bu rakip sistemlerden 10 kat daha uzun bir süre.

Sistemin altyapısını ise Silicon Power Cell adı verilen patentli teknoloji oluşturuyor. Bu teknoloji yakıt olarak bütan kullanıyor. Geleneksel Li-Ion bataryalardan daha uzun süre kullanım ömrü sunan Nectar, yüzde 83 oranında karbon kullanımını da azaltıyor. Böylece çevreye daha duyarlı bir ürün ortaya çıkıyor. Nectar 24 watt'a kadar besleme yapabiliyor.

Yaz aylarında pazara sunulacak olan Nectar, bir pod hediyeli olarak 300$ fiyat etiketiyle raflarda olacak. Kartuşların fiyatı ise 10$. Uluslararası pazarlama konusunda bir bilgi yok. 

http://blog.laptopmag.com/forget-wall-adapters-completely-with-nectar-mobile-power Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fbkaya 6 yıl
ferrarime tüp taktırıyorum
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Mr.Loney 6 yıl
Boyutları küçültüp telefon için uygun hale getirseler var ya... Yaparlayrda yani
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haymatloshan 6 yıl
Güzel haber,karbon salınımı da azalmış ama her seferinde 10 dolar verilmesi ve ne kadar sürede o kartuş tükeniyor yani 2 haftadan sonra onları değiştirmemiz gerekecek mi,yoksa belirli bir kullanım ömrümü var?
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MxFxOx 6 yıl
eletrikten yoksun mekanlar için ideal kartuşalardan 30 tane aldınmı yıllık ihtiyacı görür o zaman :] non-charge
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pekozgur 6 yıl
Bildiğin telefona tüp taktırmak gibi bir şey :D. Bizde o kartuşları çakmak gazı (o da bütan propan karışımı bir şey sonuçta) ile doldururlar daha da ucuza gelir.
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savinelli 6 yıl
Her seferinde kartuş için 10 dolar gibi para ödemek hiç mantıklı değil. Ancak outdoor kullanımında mantıklı olabilir. Oda gunes enerjisi alternatifiyle yarışması zor.
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eed1975 6 yıl
Bu rakip sistemlerden 10 kat daha uzun bir süre.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gl4dius 6 yıl
çok güzel bi ürüne benziyor tabiki testler filan yapıldıktan sonra nasıl bi sonuç verecek onlara filanda bakmak lazım
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