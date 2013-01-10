CES 2013 : Panasonic, kemik iletimli kulaklık modelini sergiledi





Multimedya cihazlarında içeriklerin, ses çevreyi rahatsız etmeden dinlenebilmesi adına hayatımıza giren kulaklıklar bir süre kulak üst formunda devam ettikten sonra, özellikle taşınabilir medya cihazlarının ortaya çıkmasıyla kulak içi formuna dönüştü. Her iki formda da ses doğrudan kulağa gönderiliyor. Ancak bu, kişinin dışarıdan gelecek sesleri duyamamasına yol açıyor.





Uzun süredir alternatif yollarla sesleri kişiye ulaştırmanın çalışmaları yapılıyor. Bunlardan birisi de kemik iletimi.





Kemik iletimi ilişkili kulaklık uçları kulağın içine değil, kulağın hemen altındaki kemiklerin üzerine yerleştiriliyor. Bluetooth veya kablo ile ses kaynağına bağlanan kulaklık, müziği ses titreşimleri ile kafatası kemiklerine gönderiyor ve kişi bu sayede dinleme tecrübesi yaşıyor. Kemik iletimi sayesinde kişiler hem müzik dinlerken hem de ortam seslerini takip edebiliyor.





Kemik iletimi ile ses titreşimleri doğrudan iç kulağa gönderiliyor ve burada algılama işlemi yapılıyor. Böylece standart müzik iletimi şeklinde değil çok düşük frekanslarda ses titreşimleri şeklinde iletiliyor. Aslında kendi sesimizin konuştuğumuz esnada bize iletilmesi de benzer şekilde oluyor. Sesimizi kaydedip dışarıdan dinlersek, çok farklı bir ton olduğunu görüyoruz. Kemik iletimi ile sesimiz dışarıdan geldiğinden daha düşük ve ortamı dolduracak biçimde bize geliyor.





Bunun yanında yüzücülerin sualtında gönderilen talimatları veya sesleri duyabilmesi, işitme engellilerin dış seslere açık hale gelmesi şeklinde farklı alanlara yönelik çalışmalar da mevcut.





Geçen yıl bu teknolojinin örneklerini ticari hayata uygun hale gelmiş şekliyle görmüştük. Panasonic de CES 2013 fuarında kendi kemik iletimi temelli kablosuz kulaklığını tanıttı. Firma kulaklık ile fitness cihazları pazarını hedefliyor. Çünkü kişiler spor yaparken hem müzik dinliyor hem de aynı anda eğitmenin talimatlarını duyabiliyor.





Ayrıca bu sayede çok düşük güç tüketen aksesuarlar da mümkün hale gelebiliyor. Şimdilik prototip kulaklık 3 AAA pil ile çalışıyor. Ancak antrenman esnasında kulaklığın kemiğe tam oturmadığı ve zaman zaman kaymalar yaşandığı belirtiliyor.





İlk ürünlerin yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Fiyatın ise Beats kulaklıklar ile aynı düzeyde 300$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.theverge.com/2013/1/9/3855584/panasonic-bone-conduction-headphone-prototype-hands-on