CES 2013 : Panasonic, kemik iletimli kulaklık modelini sergiledi

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Multimedya cihazlarında içeriklerin, ses çevreyi rahatsız etmeden dinlenebilmesi adına hayatımıza giren kulaklıklar bir süre kulak üst formunda devam ettikten sonra, özellikle taşınabilir medya cihazlarının ortaya çıkmasıyla kulak içi formuna dönüştü. Her iki formda da ses doğrudan kulağa gönderiliyor. Ancak bu, kişinin dışarıdan gelecek sesleri duyamamasına yol açıyor.
Uzun süredir alternatif yollarla sesleri kişiye ulaştırmanın çalışmaları yapılıyor. Bunlardan birisi de kemik iletimi.
Kemik iletimi ilişkili kulaklık uçları kulağın içine değil, kulağın hemen altındaki kemiklerin üzerine yerleştiriliyor. Bluetooth veya kablo ile ses kaynağına bağlanan kulaklık, müziği ses titreşimleri ile kafatası kemiklerine gönderiyor ve kişi bu sayede dinleme tecrübesi yaşıyor. Kemik iletimi sayesinde kişiler hem müzik dinlerken hem de ortam seslerini takip edebiliyor.
Kemik iletimi ile ses titreşimleri doğrudan iç kulağa gönderiliyor ve burada algılama işlemi yapılıyor. Böylece standart müzik iletimi şeklinde değil çok düşük frekanslarda ses titreşimleri şeklinde iletiliyor. Aslında kendi sesimizin konuştuğumuz esnada bize iletilmesi de benzer şekilde oluyor. Sesimizi kaydedip dışarıdan dinlersek, çok farklı bir ton olduğunu görüyoruz. Kemik iletimi ile sesimiz dışarıdan geldiğinden daha düşük ve ortamı dolduracak biçimde bize geliyor.
Bunun yanında yüzücülerin sualtında gönderilen talimatları veya sesleri duyabilmesi, işitme engellilerin dış seslere açık hale gelmesi şeklinde farklı alanlara yönelik çalışmalar da mevcut.
Geçen yıl bu teknolojinin örneklerini ticari hayata uygun hale gelmiş şekliyle görmüştük. Panasonic de CES 2013 fuarında kendi kemik iletimi temelli kablosuz kulaklığını tanıttı. Firma kulaklık ile fitness cihazları pazarını hedefliyor. Çünkü kişiler spor yaparken hem müzik dinliyor hem de aynı anda eğitmenin talimatlarını duyabiliyor.
Ayrıca bu sayede çok düşük güç tüketen aksesuarlar da mümkün hale gelebiliyor. Şimdilik prototip kulaklık 3 AAA pil ile çalışıyor. Ancak antrenman esnasında kulaklığın kemiğe tam oturmadığı ve zaman zaman kaymalar yaşandığı belirtiliyor.
İlk ürünlerin yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Fiyatın ise Beats kulaklıklar ile aynı düzeyde 300$ civarında olacağı tahmin ediliyor.
http://www.theverge.com/2013/1/9/3855584/panasonic-bone-conduction-headphone-prototype-hands-on Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum pm atamiyorum sana da modelini falan bi yazsaydin ya
techno-angel.blogspot.com/...
Markası i-Mu
tabii bilimsel olarak bilemem veya tibben...
isitme engeli olan arkadaslarimizin veya isitme problemi yasiyan kisilerin, sesleri algilamasinda bu yontemle bi sonuc alinabilinir mi?
isitme engelinde ki problemi net bilmedigimden baglantiyi kuramiom... ama bunu okur okumaz aklima boyle bisi gelmedi degil... bayaa ilgimi cekti.. siradisi bi yontem...
Dişten de yapıyor dediğim hoparlör. O gün 2-3 arkadaştık. Dişinize dayayın dedi. Dişine dayayınca daha iyi iletiyor. Kemiğe değmesi yeterli.
Sesi iç kulağa iletiyor direkt.
thinkgeek.com/...
Fiyatı da gayet uygun ;)
Videolarını da "vibration speaker" aratarak bulabilirsiniz . Gayet orjinal bir şeymiş denemek gerek :)
Çok hoş bir ürünmüş. Dediğiniz gibi denemek lazım.
Şaştım kaldım. Nasıl olur ses masadan geliyor dedim. Bana dedi ki bu özel bir hoparlör. Ses çıkartmıyor. Neyin üzerine koyarsan onu hoparlör haline getiriyor.
İnanamadım. Hadi canım falan deyince hoparlörü müzik çalarken kaldırmasıyla ses kesildi. Sonra tekrar masaya koydu ve ses yine çıkmaya başladı.
Çok şaşırdım. Sonra bana -istersen sen hoparlör ol dedi ve -al çenene daya dedi.
Çeneme dayamamla müziği vücudumda duymaya başladım. İnanılmaz güzel bir şey. Titreşimleri alan iç kulak onları ses olarak algılıyor.
Düşünsenize. İstediğiniz kadar sesi açın, hem kimse rahatsız olmayacak ve hem de kulaklarınız açıkta olduğu için rahatlıkla duymaya devam edeceksiniz.
Büyük ihtimalle duruyordu. Yazıcıoğlu 1. kat Cafer Elektronik. Fiyatı da 90 Dolar mı 90 Euro mu ne demişti...
Videosunu izlemiştim daha geçen ay. Bulabilirsem koyarım buraya.
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