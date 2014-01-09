CES 2014 : Android işletim sistemli Keecker projeksiyon robotu ile evinizin duvarları ekrana dönüşüyor





Oturma odasında tüketicilerin eğlence anlayışına yönelik olarak televizyon veya projeksiyon cihazı gibi pek çok alternatif mevcut. Keecker projeksiyon robotu ise tüketiciyi belirli bir odada tutmaktan ziyade evin herhangi bir duvarını ekran haline getirebiliyor.





Keecker yaklaşık 63cm uzunluğunda ve 17cm genişliğinde. Küçük bir sehpa boyutlarında olan Keecker robotunu taşımanız gerekmiyor zira mobil cihazınızın kontrolünde odadan odaya hareket edebiliyor.





Keecker 1280x800 piksel çözünürlükte videolarınızı duvara yansıtabiliyor. 1000 ansi-lümen parlaklık ile aydınlık bir ortamda bile parlak görüntüler sunabiliyor. Keecker Android işletim sistemine sahip olduğu için Google Play erişimi mevcut. Cihaz önyüklü gelen Netflix veya YouTube gibi uygulamalardan videolar yansıtılabiliyor. Ayrıca mobil cihazdaki uygulamalardan içerikler yansıtmak da mümkün.





Keecker ilk açılışta tüm evinizi haritalıyor ve sonrasında hangi odaya gitmesini isterseniz talimat vermeniz yetiyor. Ürün 6 hoparlör ile 360 derece ses tecrübesi yaşatabiliyor. Kamerası ile örneğin çocuğunuzu odasında takip edebiliyorsunuz.





Keecker barındırdığı pek çok sensör sayesinde evinizin ısısını, nemini ve daha pek çok değerini ölçebiliyor.





Keecker önümüzdeki aylarda Kickstarter üzerinde bağış kampanyasına başlayacak ve satış fiyatı 4000$-5000$ arasında olacak. Kampanya sonrasında ise piyasaya çıkışı yıl sonunu bulacak.

http://gigaom.com/2014/01/06/keecker-a-real-life-r2d2-for-home-entertainment-and-more/