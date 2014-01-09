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CES 2014 : Android işletim sistemli Keecker projeksiyon robotu ile evinizin duvarları ekrana dönüşüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
1
11
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Android işletim sistemli Keecker projeksiyon robotu ile evinizin duvarları ekrana dönüşüyor

Oturma odasında tüketicilerin eğlence anlayışına yönelik olarak televizyon veya projeksiyon cihazı gibi pek çok alternatif mevcut. Keecker projeksiyon robotu ise tüketiciyi belirli bir odada tutmaktan ziyade evin herhangi bir duvarını ekran haline getirebiliyor.

Keecker yaklaşık 63cm uzunluğunda ve 17cm genişliğinde. Küçük bir sehpa boyutlarında olan Keecker robotunu taşımanız gerekmiyor zira mobil cihazınızın kontrolünde odadan odaya hareket edebiliyor.

Keecker 1280x800 piksel çözünürlükte videolarınızı duvara yansıtabiliyor. 1000 ansi-lümen parlaklık ile aydınlık bir ortamda bile parlak görüntüler sunabiliyor. Keecker Android işletim sistemine sahip olduğu için Google Play erişimi mevcut. Cihaz önyüklü gelen Netflix veya YouTube gibi uygulamalardan videolar yansıtılabiliyor. Ayrıca mobil cihazdaki uygulamalardan içerikler yansıtmak da mümkün.

Keecker ilk açılışta tüm evinizi haritalıyor ve sonrasında hangi odaya gitmesini isterseniz talimat vermeniz yetiyor. Ürün 6 hoparlör ile 360 derece ses tecrübesi yaşatabiliyor. Kamerası ile örneğin çocuğunuzu odasında takip edebiliyorsunuz. 

Keecker barındırdığı pek çok sensör sayesinde evinizin ısısını, nemini ve daha pek çok değerini ölçebiliyor. 

Keecker önümüzdeki aylarda Kickstarter üzerinde bağış kampanyasına başlayacak ve satış fiyatı 4000$-5000$ arasında olacak. Kampanya sonrasında ise piyasaya çıkışı yıl sonunu bulacak.  

http://gigaom.com/2014/01/06/keecker-a-real-life-r2d2-for-home-entertainment-and-more/ Yorum Yaz
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bozok_53_45 5 yıl en beğenilen
gezerken bi de temizleseydi alırdım
2 Yanıt Yanıtla +13
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OverClocK1ng 5 yıl
Odadan odaya kendi gitmesin. Ben taşıyayım. İnanın fiyatı 5000 Dolardan 500 Dolara düşer. Ne gereksiz şey kendi gitmesi. Sırf kendi gidiyor diye 5000 Dolar. Bildiğin projeksiyon gibi işte. 500 dolar olsun, kendi gitmeyiversin..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Gladiotürk 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Odadan odaya kendi gitmesin. Ben taşıyayım. İnanın fiyatı 5000 Dolardan 500 Dolara düşer. Ne gereksiz şey kendi gitmesi. Sırf kendi gidiyor diye 5000 Dolar. Bildiğin projeksiyon gibi işte. 500 dolar olsun, kendi gitmeyiversin..

Katılıyorum. Zaten prototip gibi duruyor. Bir kaç seriden sonra ortaya çıkar asıl cihaz..
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hdfxf 5 yıl
Üzerine dantel örebiliyormuyuz
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DH Misafiri 5 yıl
Bizim evde halılara takılır garibim. Mundar ettik teknolojiyi..
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suluuguru 5 yıl
Evi haritalarken prizleri de haritalayıp kendini şarj edebiliyor mu?
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suluuguru 5 yıl
Evet madem geziyor gidip gelirken evi de süpürsün.
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ozknbyndr 5 yıl
Bu nasıl bir eğlenmenin verdiği coşkudur anlamak zor.
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bozok_53_45 5 yıl en beğenilen
gezerken bi de temizleseydi alırdım
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soneday 5 yıl
halıya taklıp düşer bozulur bu
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turhill 5 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

gezerken bi de temizleseydi alırdım

Çok doğru tesbit..
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ogzo 5 yıl
geliştirilmesi lazım 4000$-5000$ verilmez bence şuan için
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