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CES 2014 : FLIR One ile iPhone'lar termal kameralara dönüşüyor

5 yıl
7,2b
1
8
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : FLIR One ile iPhone'lar termal kameralara dönüşüyor

Dev firmaların iddialı ürün ve teknolojilerinin geçidine sahne olan  CES 2014 fuarı, küçük çaplı olmasına karşın ses getirecek yenilikler geliştiren firmalara da ev sahipliği yapıyor. FLIR bunlardan birisi. 

Firma yıllardır üzerinde çalıştığı ve önemli Ar-Ge yatırımı yaptığı termal kamera aparatını nihayet CES 2014 fuarında ziyaretçiler ile buluşturdu. Lepton kod adlı aparat FLIR One adıyla tüketiciye sunulacak.

FLIR One iPhone 5 ve 5S modelleri için geliştirildi. Aksesuar cihazın yerleşik kamerasına dokunmazken, bir termal kamera ve bir normal kameradan oluşan orta modül ile geliyor. Sistem nesnelerin yaydığı ısıyı algılıyor ve uyumlu uygulaması ile iPhone ekranına termal bir haritasını çıkarıyor. Kullanıcı haritanın renklerini kontrol edebiliyor. 

Aksesuarın ek bir bataryası olduğu için 4 saat boyunca iPhone'dan herhangi bir enerji kullanmıyor. Bu da kullanıcıya önemli bir avantaj sağlıyor. 

FLIR One için yıl içerisinde bir yazılım geliştirme aracı da yayınlanacak ve farklı uygulamaların sistemi desteklemesi sağlanacak. Aksesuarın ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor ancak fiyatının 350$ civarında olduğu tahmin ediliyor.  

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Vash The Stampede 5 yıl
iPhone'dan daha pahalı lan.
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1OOOOOO 5 yıl
şu çok iyi oluyor


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cabriolet1981 5 yıl
Hep bir termal kameram olsun istemişimdir.
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dmc 12 5 yıl
Aslında kullanışlı olabilir. Örnek vermek gerekirse: Amerika'daki Amtrak firması biletleri iphone lara takılı özel bir lazer okuyucuyla taratıyor trende gezen kondüktörlerin hepsinde bu iphone lardan var. Bunuda bir belki yerlerde standart kullanıma sunabilirler. Yukarıda da bahsedildiği gibi avlanırken bayağı kullanışlı olabilir. Alıcısı çok olur özellikle Amerika'da.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Ava giderken, operasyona çıkarken, rontgencilikte işe yarayabilir.
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kule_genclik 5 yıl
Uzerine bide ekran koysaydiniz iphone a gerek kalmasaydi da ihtiyaci olan herkes alsaydi kimin ihtiyaci varsa tabi.
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Castorio 5 yıl
350$ dolar mı aboww
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