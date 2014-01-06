Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : Huawei bu yıl 80 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

5 yıl
7b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014 : Huawei bu yıl 80 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

Merakla beklenen Ascend Mate 2 4G akıllı telefonunu CES 2014 fuarında lanse eden Huawei, bu yıl için iddialı planları da bir basın toplantısı ile teknoloji dünyasına duyurdu.

Bir dönem kontratlı markasız akıllı telefon üretimi yapan Huawei, bu imajından kurtuldu ve şu anda fabrikadan çıkan ürünlerin yüzde 95'i kendi markasını taşıyor. Huawei geçen yılın son çeyreğinde atağa kalkarak Ascend P6 modelinin de katkısıyla 17.5 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve pazarda en büyük 3. üretici olmayı başardı.

Huawei bu yıl da üretimde vites artırmanın planlarını yapıyor. Yıl bitiminde toplam 80 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmeyi ümit eden firma, böylece üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmış olacak. Firmanın Ascend Mate 2 4G modelinin sonrasında farklı segmentleri hedefleyen akıllı telefonları da ilerleyen aylarda lanse edilecek.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lvlehlvlet 5 yıl en beğenilen DaRKFoRCeS
masculine

Fps olsun 3c veya 3x olsun.Bu modelleri görelim.


Yani....30 kare saniyenin altına düşmesin yeter!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Ben Almanyada oturuyorum bende huawei ascend p6 var. Memnunum yakinda p7 cikicak merakla bekliyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkaradas1980 5 yıl
huawei 3x i bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 5 yıl
Arkadaş kim alıyor lan bu kadar telefonu, firmalar her sene hedeflerini katlayarak ilerliyor. Biri dur desin şu telefon çılgınlığına...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azteca 5 yıl
Yalnız adamlar hakkatten çeşit çeşit telefon yapıyorlar. 4.7 , 5, 5.5 , 6 inç telefonlarla geliyorlar. Hangisini istiyorsan.
Bence huaweinin bu piyasada olması biz müşteriler için bir avantaj.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greyishblue7 5 yıl
3c ve 3x inceleme bekliyoruz...(Tabi türkiye'ye gelecekse)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
pazarlama ağını genişletseler satarlar gerçektende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Fps olsun 3c veya 3x olsun.Bu modelleri görelim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlehlvlet 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine

Fps olsun 3c veya 3x olsun.Bu modelleri görelim.


Yani....30 kare saniyenin altına düşmesin yeter!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mussi47 5 yıl
ya şu haberi yaparken bir de tüketici namına Türkiye pazarına girip girmeyeceklerinide bir sorsaydınız güzel olurdu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
p6s 3x 3c sattırır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Bize ancak çöp modeller gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 5 yıl
satıyo da bana mı satıyo, en alınası telefonlarını getirmiyo Türkiye'ye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hi Guy 5 yıl
Adamlar yapıyor ve kazanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter61 5 yıl
Ürün tanıtıldı hala haberini hazırlamadınız :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7000 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Robotlar temizliğe de el attı "MONEUAL H68Pro" süpür-sil bir arada CES 2014 ön inceleme 5 yıl Saitek X-55 Rhino H.O.T.A.S "Uçmak artık daha kolay" CES 2014 video ön inceleme 5 yıl Parrot miniDrone "Uçan Robot" CES 2014 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim