CES 2014 : Huawei bu yıl 80 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor





Merakla beklenen Ascend Mate 2 4G akıllı telefonunu CES 2014 fuarında lanse eden Huawei, bu yıl için iddialı planları da bir basın toplantısı ile teknoloji dünyasına duyurdu.





Bir dönem kontratlı markasız akıllı telefon üretimi yapan Huawei, bu imajından kurtuldu ve şu anda fabrikadan çıkan ürünlerin yüzde 95'i kendi markasını taşıyor. Huawei geçen yılın son çeyreğinde atağa kalkarak Ascend P6 modelinin de katkısıyla 17.5 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve pazarda en büyük 3. üretici olmayı başardı.





Huawei bu yıl da üretimde vites artırmanın planlarını yapıyor. Yıl bitiminde toplam 80 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmeyi ümit eden firma, böylece üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmış olacak. Firmanın Ascend Mate 2 4G modelinin sonrasında farklı segmentleri hedefleyen akıllı telefonları da ilerleyen aylarda lanse edilecek.