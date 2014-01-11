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CES 2014 : Matias'dan 128-bit şifrelemeli mekanik klavye

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Matias'dan 128-bit şifrelemeli mekanik klavye

Son dönemde gündemin en çok konuşulan konularından birisi olan NSA'nın dünyadaki iletişimi izinsiz izleyebiliyor oluşu, üreticileri de farklı çözümlere yöneltiyor. Klavyeleri ile tanıdığımız Matias, CES 2014 fuarında yüksek güvenlikli bir klavye çözümü ile ziyaretçilerin karşısına çıktı. 

Matias SecurePro mekanik klavye, 128-bit AES şifrelemeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Matias SecurePro sektörün en yüksek güvenlik şifrelemesi sunan ilk klavyesi olacak. Firma klavyedeki şifrelemenin kırılması için uzun süre uğraşılması gerektiğini belirtiyor. Böylece keylogger gibi klavye verisi toplayan zararlı yazılımları engellenebilecek. 

Mekanik olmasına rağmen ALPS tuşlar sayesinde sesler rahatsız edici seviyede olmuyor. Oldukça kompakt bir yapıya sahip olan SecurePro Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanıyor. Güvenliği ön planda tutan kullanıcıların kesenin ağzını açması gereken SecurePro, Mart ayında 170$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

http://www.ubergizmo.com/2014/01/the-matias-securepro-keyboard-comes-with-128-bit-aes-encryption/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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SilverBallers 5 yıl en beğenilen
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CoreXXX 5 yıl
acaba özel bir programla felanmı şifreliyor yoksa sadece pc ye giden wireless haberleşmeyimi şifreliyor. eğer öyleyse neye yarar. ama gerçekden şifreliyorsada bulunmaz alternatifi olmayan ürün
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karmaşık 5 yıl
aes 128 bit şifreleme hiç kimseyi nsa dan korumaz, bu ürün insanları keyloggerdan korumaz. kablosuz klavyenin sinyallerini yakalayıp bunu analiz edip şifreleri kırmaktansa keylogger, trojan gibi oldukça güzel araçlar var. insanları cehaletten korumak lazım kimden geldiği belli olmayan ekli dosyaları açmayı, hile diye trojanı keyloggeri bilgisayara sokmamayı, gerekmediği halde kişisel bilgileri isteyen yazılımları kurmamayı öğretmek lazım.
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SilverBallers 5 yıl
Edit:Şifreleme desteği sunması güzel bişey.
Online oyun oynayanlar bilir.Benim zamanında metin2 hesabım keylogger yüzünden soyuldu
.Aklıma geldikçe hala üzülürüm.Aklıma geldikçe deliriyorum.Keşke bu kadar salak olmasaymışım diye.Online cs oynarken çalındı.Oyun yüklenirken içindeki dosyada ne olduğunu bilemiyoruz ki.Allah o çalana daha beter acılar göstersin.Canından çıksın ne diyeyim ki.
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alito 5 yıl
Bankacılık işlemlerini devamlı internetten yapanlar için çok yararlı bir ürün.
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SilverBallers 5 yıl en beğenilen
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bellair 5 yıl
oyuncuların yanı sıra klavye de bolca yazı yazanlar için de ideal :)
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thinkwithbrain 5 yıl
Mekanik klawye oyuncular için değilmiydi ya
Keylogger ondan veri toplasa ne olcak "w,a,s,d" yi mi kayıt edecek.
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OnlyChaos 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL

Mekanik klawye oyuncular için değilmiydi ya
Keylogger ondan veri toplasa ne olcak "w,a,s,d" yi mi kayıt edecek.

Öyle bir kaide yok aslında mantık oyunculukla aynı; tuşa basma konforunun yüksek olması. Tek handikap çok gürültü yapmaları.
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