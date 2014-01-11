CES 2014 : Matias'dan 128-bit şifrelemeli mekanik klavye





Son dönemde gündemin en çok konuşulan konularından birisi olan NSA'nın dünyadaki iletişimi izinsiz izleyebiliyor oluşu, üreticileri de farklı çözümlere yöneltiyor. Klavyeleri ile tanıdığımız Matias, CES 2014 fuarında yüksek güvenlikli bir klavye çözümü ile ziyaretçilerin karşısına çıktı.





Matias SecurePro mekanik klavye, 128-bit AES şifrelemeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Matias SecurePro sektörün en yüksek güvenlik şifrelemesi sunan ilk klavyesi olacak. Firma klavyedeki şifrelemenin kırılması için uzun süre uğraşılması gerektiğini belirtiyor. Böylece keylogger gibi klavye verisi toplayan zararlı yazılımları engellenebilecek.





Mekanik olmasına rağmen ALPS tuşlar sayesinde sesler rahatsız edici seviyede olmuyor. Oldukça kompakt bir yapıya sahip olan SecurePro Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanıyor. Güvenliği ön planda tutan kullanıcıların kesenin ağzını açması gereken SecurePro, Mart ayında 170$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/01/the-matias-securepro-keyboard-comes-with-128-bit-aes-encryption/?utm_source=mobilerepublic