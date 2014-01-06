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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : Qualcomm'dan araba ve televizyonlara yönelik iki yeni yongaseti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Qualcomm'dan araba ve televizyonlara yönelik iki yeni yongaseti


Bu yılın iddialı yongasetlerini CES 2014 fuarında tanıtmasını beklediğimiz Qualcomm, bekleyenlerine bir sürpriz yaparak çok farklı iki alan için tasarladığı yongsetlerini tanıttı. Qualcomm'un bu yıl ki hedefinde akıllı televizyonlar ve araç içi eğlence sistemleri yer alıyor. 

Qualcomm entegre sistem pazarında Gobi adlı iletişim yongaları ile yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteriyordu. Ancak firma bu kez iki amiral gemi yongasetini optimize ederek bu sektör için komple bir çözüm sunmaya başladı.

Firmanın akıllı televizyonlar için geliştirdiği Snapdragon 802, aslında Snapdragon 800 ve 805 yongasetlerinin harmanlanmış ve kırpılmış hali. Snapdragon 802 ile Qualcomm, 4K yeteneklerini televizyonlara da taşımayı planlıyor. Ayrıca daha hızlı uygulama çalıştırma, daha güçlü çoklu görev yönetimi, tek bir ekranda aynı anda 4 adet HD video oynatabilme, internette gezinirken aynı anda Full HD video aktarımı yapabilme şeklinde diğer yetenekleri de mevcut.

Snapdragon 802 televizyonlar ve set üstü TV kutuları için tasarlandı. Piyasaya çıkması ise yıl sonlarını bulacak Yongasetinde 1.8GHz saat hızında çalışan 4 Krait çekirdekli işlemci, Adreno 330 grafik birimi, çift bant 5. nesil WiFi, içerik koruma sistemi gibi özellikler yer alıyor. 

Araç içi sistemlere yönelik olarak tasarlanan Snapdragon 602A ise Snapdragon 600 yongasetini temel alıyor. Güçlü bir eğlence sistemi hedefleyen yongaseti ayrıca gelişmiş bağlantı seçenekleri, düşük enerji tüketimi, uzun ömürlülük, güvenlik gibi özellikleri ön plana çıkarıyor. 

Snapdragon 602A ile araçlarda yüz tanıma sistemi ile motoru çalıştırma, el hareketleri ile dikiz aynasını ayarlayabilme, araçtaki tüm ekranlara aynı anda birden çok video yayını yapabilme, gelişmiş 3D navigasyon ve bulut sistemlerine entegrasyon şeklinde avantajlar sağlanabiliyor. Yongaseti Android ve QNX sistemlerine de destek sunuyor.

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crazywinner3 5 yıl en beğenilen
@TurboCore nasıl bir trollsün sen ? Snapdragon chipseti var diye android olmak zorunda değil televizyonlar. Android düşmanlığı yapacaksan başka başlıklara alalım
@TurboCorenasıl bir trollsün sen ? Snapdragon chipseti var diye android olmak zorunda değil televizyonlar. Android düşmanlığı yapacaksan başka başlıkla...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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drfree1 5 yıl
Beni cok heyecalandirdi uygu fiyatli olursa ve android olursa konsol olur televizyon
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Nokia Specialist 5 yıl
Bırakın TV'ler kasmasın ya
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crossmatch 5 yıl
TV için çok iyi düşünülmüş. Yalnız tutmaz. :D Tutmayınca da ya piyasadan çekilir ya da çok ucuzlarlar.
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