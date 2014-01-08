CES 2014 : Samsung'dan dünyanın en büyük 8K TV konsepti

Las Vegas'ta devam eden CES 2014 fuarında Japon Sharp'ın 85 inçlik gözlüksüz 3D içerikler sunabilen 8K çözünürlükteki ekranını sizlere ulaştırmıştık. Fuarda 8K çözünürlüğünde televizyona sahip olan sadece Sharp değildi.





Düz ekran televizyon ve akıllı TV segmentlerinde lider konumda bulunan Samsung, dünyanın en büyük 8K çözünürlüğe sahip televizyonu olarak lanse ettiği konsept ürününü CES 2014 fuarında sergilemeye başladı.





98 inçlik bir boyuta sahip olan televizyon şu an konsept aşamasında ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Televizyonun ekran çözünürlüğü 7680x4320 piksel. Bu oran Quad Ultra HD veya QUHD olarak da adlandırılıyor.





Samsung televizyon üzerinde bir alışveriş merkezinin sahnelerini ziyaretçilere sergilerken, konsepti tecrübe edenler gerçek bir alışveriş merkezindeymişçesine görüntülerin gerçekçi olduğunu dile getiriyor.



