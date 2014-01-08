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CES 2014 : Samsung'dan dünyanın en büyük 8K TV konsepti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
1
26
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Samsung'dan dünyanın en büyük 8K TV konsepti
Las Vegas'ta devam eden CES 2014 fuarında Japon Sharp'ın 85 inçlik gözlüksüz 3D içerikler sunabilen 8K çözünürlükteki ekranını sizlere ulaştırmıştık. Fuarda 8K çözünürlüğünde televizyona sahip olan sadece Sharp değildi. 

Düz ekran televizyon ve akıllı TV segmentlerinde lider konumda bulunan Samsung, dünyanın en büyük 8K çözünürlüğe sahip televizyonu olarak lanse ettiği konsept ürününü CES 2014 fuarında sergilemeye başladı.

98 inçlik bir boyuta sahip olan televizyon şu an konsept aşamasında ve ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Televizyonun ekran çözünürlüğü 7680x4320 piksel. Bu oran Quad Ultra HD veya QUHD olarak da adlandırılıyor.

Samsung televizyon üzerinde bir alışveriş merkezinin sahnelerini ziyaretçilere sergilerken, konsepti tecrübe edenler gerçek bir alışveriş merkezindeymişçesine görüntülerin gerçekçi olduğunu dile getiriyor. 
CES 2014 : Samsung'dan dünyanın en büyük 8K TV konsepti


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SAFİMARANGA 5 yıl en beğenilen
Buna 144p yayın vericen oldu sana minecraft
Yanıtla +24
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thinkwithbrain 5 yıl
8 de yetmez 16 olsun dicem de korkuyorum valla artık
1 Yanıt Yanıtla +5
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bi ev parası
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Fear of the Dark 5 yıl
#adamlaryapıyor
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@BJK@ 5 yıl
4K ya doymuştuk zaten iyi oldu bu 8K
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DH Misafiri 5 yıl
Türkiye'de olmak, teknolojiye 100 yıl geriden ve 2 kat pahalı ulaşmak demek.
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ayhanjan 5 yıl
k nında cıvığı çıktı..
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N. Chomsky 5 yıl
En az 5 senesi var.
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xmasx 5 yıl
Seffaf ekran olmadiktan sonra hepsi bos ..!
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SilverBallers 5 yıl
Hadi televizyon konsept olmaktan çıktı diyelim son kullanıcı ürünü oldu diyelim.Parayı da denkledik bi şekilde.Gittik aldık mağzadan kurduk evimize.Peki bu televizyonun gerçek potansiyelini gösterecek içeriği nereden bulacağız.Pc ile oyun oynayalım desek bu çözünürlüğe destek verecek kart düzeneği yok.Umarım bir gün hepimizin evine girer bu teknoloji.
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huseyintat 5 yıl
Adamlar oturdugu yerden dünyanın en büyük elektronik firmasını eleştiriyor,leğen diyor , vay be :)
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Ghost2003 5 yıl
YUHd !!!
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SystemApps 5 yıl
televizyonda 300ppı dan aşşağısı kurtarmaz zaten
1 Yanıt Yanıtla +1
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thinkwithbrain 5 yıl
8 de yetmez 16 olsun dicem de korkuyorum valla artık
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adını nick koydum 5 yıl
32k isterük
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kadirirdem 5 yıl
süper... :) ama fiyatıda süperdir bunun..
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