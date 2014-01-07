CES 2014: Sony'den Cyber-Shot ailesine iki yeni üye: W830 ve W810

Art arda gelen duyurular ile fotoğraf sektörünün 2014 yılı için sunduklarını görmeye devam ettiğimiz CES 2014 fuarı, Sony tarafında a5000 sonrası iki yeni kompakt fotoğraf makinesi tanıtımına daha sahne oldu.

Bu doğrultuda W830 ve W810 isimli yeni Cyber-Shot kompakt fotoğraf makinelerini duyuran Sony, genel kullanım için hazırladığı modellerden W830 ile kişilere Super HAD 20.1 MP CCD sensör, 8 kat optik yakınlaştırma sağlayan ZEISS lens ve optik görüntü sabitleme teknolojisi sunarken, W810 modeliyle ise yine Super HAD 20.1 MP CCD sensör ve 6 kat optik yakınlaştırma sağlayan ZEISS lens ile karşımıza çıkıyor. Ortak olarak 720p çözünürlüğünde video çekebilen fotoğraf makineleri, 2.7-inç ClearPhoto LCD ekrana, fotoğraf çekimini kolaylaştıran özel ayarlara ve farklı zenklere uygun renk seçeneklerine sahip.

Sony'nin yeni fotoğraf makinelerinden W830'un fiyatı 130$ olarak belirlenirken, W810 hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Modeller Avrupa merkezli olarak Şubat ayında satışa çıkıyor.

http://www.ephotozine.com/article/sony-announces-two-new-cyber-shot-compact-cameras-23750