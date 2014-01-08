CES 2014 : iPad için 3D tarayıcı aparatı iSense





Geçen yıl nesneleri 3 boyutlu olarak tarama imkanı veren Sense adlı tarayıcısını tanıtan 3D Systems, CES 2014 fuarında bu kez iPad için geliştirdiği tarayıcı aparatını tanıttı.





iSense adındaki aparat Lightning girişi üzerinden iPad'e bağlanıyor ve nesneleri 3 boyutlu olarak taradıktan sonra uyumlu uygulamaya gönderiyor. Elde edilen bu tarama verileri daha sonra bir 3D yazıcıdan bastırılabiliyor.





Firma iSense kamerasını üzerinde taşıyan aparatı 3D yazıcılar ile bastırılabilir hale getirmek istiyor. Böylece ileride sadece iPad için değil diğer iOS cihazları için de aparatlar üretilebilecek. iSense tarayıcısı halen prototip aşamasında. Ancak yaz aylarında 500$ fiyat etiketi ile tüketicilere sunulması planlanıyor.