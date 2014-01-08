Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : iPad için 3D tarayıcı aparatı iSense

5 yıl
7,2b
1
2
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014 : iPad için 3D tarayıcı aparatı iSense

Geçen yıl nesneleri 3 boyutlu olarak tarama imkanı veren Sense adlı tarayıcısını tanıtan 3D Systems, CES 2014 fuarında bu kez iPad için geliştirdiği tarayıcı aparatını tanıttı.

iSense adındaki aparat Lightning girişi üzerinden iPad'e bağlanıyor ve nesneleri 3 boyutlu olarak taradıktan sonra uyumlu uygulamaya gönderiyor. Elde edilen bu tarama verileri daha sonra bir 3D yazıcıdan bastırılabiliyor. 

Firma iSense kamerasını üzerinde taşıyan aparatı 3D yazıcılar ile bastırılabilir hale getirmek istiyor. Böylece ileride sadece iPad için değil diğer iOS cihazları için de aparatlar üretilebilecek. iSense tarayıcısı halen prototip aşamasında. Ancak yaz aylarında 500$ fiyat etiketi ile tüketicilere sunulması planlanıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
Ya bırakın şimdi ipadi falan da las vegas nasıl oralardan haber verin canlımı ortamlar
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iboocum 5 yıl
işte bu yüzden ipad
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
Ya bırakın şimdi ipadi falan da las vegas nasıl oralardan haber verin canlımı ortamlar
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Huawei Ascend Mate 2 video ön inceleme "Çinlilerin dev telefonu iddialı döndü" 5 yıl Lenovo'dan iddialı tablet: ThinkPad 8 video ön inceleme 5 yıl Nvidia Tegra K1 "En hızlı mobil platform" ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim