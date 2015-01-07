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CES 2015 : 4moms'dan Bluetooth özellikli bebek salıncağı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : 4moms'dan Bluetooth özellikli bebek salıncağı

Ülkemizde de otomatik sallanan bebek salıncakları ile beğenilen 4moms firması, CES 2015 fuarında Bluetooth bağlantısı ile uzaktan kontrol edilebilen mamaRoo adındaki yeni bebek salıncağını duyurdu.

Mamaroo salıncakları doğal hareketler içeren 5 farklı sallama modu ve rahatlatıcı sesleri ile bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı oluyor annelerin de kendini dinlendirmesini sağlıyordu. Yeni Mamaroo salıncağı ise Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve sallama modları uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca beşiğin sallama motoru da daha doğal hareketler için geliştirilmiş. 

Manuel kontrol için salıncağın üzerine bir LCD ekran da mevcut. Ayrıca istediğiniz melodiyi 3.5mm kulaklık çıkışına bağlayacağınız kablosu ile doğrudan salıncağa aktarabiliyorsunuz. Yeni Mamaroo salıncakları kullanılan kaplama malzemeye bağlı olarak 239$-269$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.  

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doctor_bey 4 yıl
Şanslı bebeler... Ama onlar için her şey değer, bu da alınabilir bi cihaz olmuş
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TickTok 4 yıl
Fiyat pahalı bence.Biraz daha düşerse alınabilecek konuma gelir.
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla çok yararlı bir şey. Nice anne var bebeği sallaması lazım diye iş yapamıyor. Bununla bebek sallanırken içerde rahatça yemek yapabilecekler.
Çok talep olacaktır. Fiyat da bence iyi. Hem ses özelliği de var. Değer..
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Gece772 4 yıl
Fiyatları düşmesi gerek....
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korayus 4 yıl
fiyatları yazarken bir sıfır eksik yazılmış sanırım. Zira bir eski modelinin Türkiye fiyatı 4000 TL gibi idi, koşarak kaçmıştım :)
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