CES 2015 : 4moms'dan Bluetooth özellikli bebek salıncağı





Ülkemizde de otomatik sallanan bebek salıncakları ile beğenilen 4moms firması, CES 2015 fuarında Bluetooth bağlantısı ile uzaktan kontrol edilebilen mamaRoo adındaki yeni bebek salıncağını duyurdu.





Mamaroo salıncakları doğal hareketler içeren 5 farklı sallama modu ve rahatlatıcı sesleri ile bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı oluyor annelerin de kendini dinlendirmesini sağlıyordu. Yeni Mamaroo salıncağı ise Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve sallama modları uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca beşiğin sallama motoru da daha doğal hareketler için geliştirilmiş.





Manuel kontrol için salıncağın üzerine bir LCD ekran da mevcut. Ayrıca istediğiniz melodiyi 3.5mm kulaklık çıkışına bağlayacağınız kablosu ile doğrudan salıncağa aktarabiliyorsunuz. Yeni Mamaroo salıncakları kullanılan kaplama malzemeye bağlı olarak 239$-269$ arasında değişen fiyat etiketlerine sahip.