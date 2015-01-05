CES 2015 : 8 çekirdekli NVIDIA Tegra X1 lanse edildi





Her yıl CES fuarlarında Tegra ailesini lanse etmeyi gelenek haline getiren Nvidia, bu yıl da geleneği devam ettirdi ve yine her zaman ki gibi en güçlü ve en iddialı Tegra X1 yongasetini resmiyete kavuşturdu.





Tegra X1 8 çekirdekli bir yongaseti ve Qualcomm ile Samsung'un yolundan gidiyor. 64-bitlik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini birarada çalıştıran Tegra X1 grafik tarafında Maxwell tabanlı 256 çekirdekli bir GeForce grafik birimini benimsemiş.





Geçen yıl Denver kod adıyla ARMv8 komut seti seviyesinde özelleştirme yapan ve çift çekirdekli tam bir benchmark canavarı Tegra K1 yongasetini ortaya çıkran Nvidia'nın bu ivemyi koruyacağı düşünülmüştü. Ancak nedendir bilinmez Nvidia da ARM'ın standart çekirdek mimarisini benimsemiş görünüyor. Bu bakımdan asıl fark grafik biriminde ortaya çıkacak.





Nvidia, GTX 980 gibi yeni nesil ekran kartlarında kullandığı güçlü Maxwell mimarisini aradan kısa bir süre geçmeden mobil platformlara da sunmaya başladı. 256 işlem birimli GeForce sayesinde Tegra X1 yongaseti Tegra K1'e göre yüzde 40-100 arasında daha iyi performans, yüzde 40 daha az enerji tüketimi değerlerine sahip. Ancak muhtemelen karşılaştırma yapılan Tegra K1 versiyonu Cortex-A15 tabanlı olan.





Yeni yongaseti 4K videoları 60 kare/saniye hızında işleyebilirken, 10-bitlik H.265, H.264, VP9, Unreal Engine 4, DirectX 12, OpenGL 4.5, CUDA, OpenGL ES 3.1 gibi güncel tüm standartlara da destek veriliyor. 20nm fabrikasyon süreci ile daha az zar alanı kaplayan yongasetinde 1.3Gigapiksel çözünürlüğe kadar kameralara da destek sunuluyor.





Yine PC kalitesindeki oyunları mobile getirme sloganını tekrarlayan Nvidia, Tegra X1 taşıyan Nvidia Drive adındaki özel sistemleri de otomobillere yönelik olarak geliştiriyor. Yıl içerisinde Android Auto ile birlikte bu sistem otomotiv üreticilerine lisanslanmaya başlanacak.





Bu kadar güçlü olduğu belirtilen bir yongaseti elbette güç tüketimi açısından da yukarılarda oluyor. Tegra X1'in ısıl tasarım gücü 10Watt olarak belirlenmiş. Rakip yongasetlerinin çok düşük seviyelerde seyreden TDP değerleri düşünüldüğünde Nvidia'nın mobil platformlarda yer alması için biraz optimizasyon yapması gerekecek. Şimdilik çekirdek frekansları açıklanmadı. Bu bakımdan asıl enerjinin GeForce grafik birimi tarafından çekildiğini tahmin etmek güç değil.





Nvidia yeni yongasetinin hangi cihazlarda hayat bulacağını açıklamadı. Yongasetinin piyasaya çıkışı ise bu yılın ilk yarısında olacak. Ancak önceki iki yongaseti gibi Nvidia yine rakiplerinden geç kalırsa pazarda fazla şans bulamayabilir.