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CES 2015 : Bu kulaklıklar Usain Bolt ile birlikte geliştirildi

4 yıl
1,2b
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4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Bu kulaklıklar Usain Bolt ile birlikte geliştirildi

Son yıllarda farklı kategorilerde ün yapmış isimlerin imzasının olduğu ürünleri daha sık görmeye başladık. CES 2015 fuarında da dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'un işaretleri vardı. 

Gitarları ile tanıdığımız Gibson'un ses ürünleri alanına adımını attığı ürünlerden birisi olan Trainer kulak üstü kulaklıkları dünya ve olimpiyat şampiyonu Usain Bolt ile birlikte tasarlandı. Kulaklıklar özellikle spor yapan tüketicileri hedefliyor. 

Bluetooth üzerinden bağlantı sağlayan ürün yaklaşık 10 saat kullanım süresi sunuyor. Geceleri yolunuzu aydınlatmak için LED'lerin eklendiği ürün Areoflex adında ek bir şeride daha sahip ve bu sayede spor yaparken kulaklığın hareket etmesinin önüne geçiliyor. 

Kulaklık parçaları çıkarılabiliyor ve yıkanabiliyor. Ayrıca silikon kaplaması sayesinde iç aksamlar sudan etkilenmiyor. Ürünün kontrolleri üzerindeki butonlarla da yapılabiliyor. Gibson Trainer kulaklıkları Nisan ayı itibariyle 239$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www2.gibson.com/News-Lifestyle/News/en-us/Gibson-Brand-Trainer-Usain-Bolt-health.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 4 yıl
kulaklık yapısı hoşuma gitmedi.
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Surfer Rosa 4 yıl
Yol aydınlatması...
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HeavyClocker 4 yıl
Gibson'ın custom gitarlari hariç mevcut olan gitarlarının rezonans ve ağaç sorunları olabiliyor. Acaba custom kulaklık da yaparlar mı ki?
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doctor_bey 4 yıl
Yolu aydınlatan ledler nerde acaba?
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