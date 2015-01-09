CES 2015 : Kodak kompakt yapıda lens adaptörünü duyurdu





Sony'nin geçen yıl yaptığı hamle ile akıllı telefonlar için gelişmiş sensör özellikleri barındıran harici lens adaptörleri geliştirmeye başlamıştı. Tüketici tarafından ilgi görünce pek çok üretici bu alana el attı. Kodak'ın CES 2015 fuarında tanıttığı adaptör ise daha kompakt bir yapı barındırıyor.





Kodak PIXPRO SL-5 Smart Lens modeli rakiplerine göre daha küçük ve 121gr gibi oldukça da hafif. İlk izlenimler pantolon cebine sığabilecek bir adaptör olduğu yönünde. 16.3MP çözünürlüğünde 1/2.3 inçlik bir sensör bulunan adaptör 5x optik yakınlaştırma sunuyor.





F/3.9-6.3 arasında diyafram aralığı bulunan adaptör 6 kare/saniye hızında sürekli çekim yapabiliyor. OIS desteği yanında uygulama üzerinden tam manuel kontrol imkanı da sağlanmış. WiFi üzerinden Android ve iOS cihazlara bağlanan ürün klipsleri ile de cihaza tutturulabiliyor. Android kullanıcıları için NFC ile kolay eşleşme de unutulmamış. Model yıl içerisinde piyasaya sürülecek.

http://www.tomsguide.com/us/kodak-pixpro-sl5-lens-camera,news-20204.html#xtor=RSS-980