CES 2015 : LG'nin asıl silahı iki kenardan kavisli 6 inçlik ekranı





CES 2015 fuarına G Flex 2 bombası ile başlayan LG'nin G4 amiral gemi modeline kadar başka bir ses getiren cihaz tanıtmayacağı düşünülürken, kapalı kapılar ardında firmanın daha önemli bir teknoloji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.





LG'nin fuarda özel ortaklara sergilediği ve internete sızdırılan Active Bending adındaki 6 inçlik ekranı iki kenardan kavisli yapısı ile dikkat çekiyor. Kenardan kavisli ekranı ilk olarak Galaxy Note Edge modeline görmüştük ve Galaxy S6 modelinde de iki kenardan kavisli bir ekran kullanılacağı iddia ediliyordu. Görünüşe göre LG elini çabuk tutmuş ve ilk iki kenardan kavisli ekranı geliştirmeyi başarmış.





Sergilenen ekranın eski bir prototip olduğu düşünülüyor zira ekran çözünürlüğü 720p seviyesinde. Bu bakımdan firmanın daha gelişmiş prototiplere sahip olma olasılığı oldukça yüksek.

Ekranda G Flex serisindeki gibi plastik OLED teknolojisine yer verildiği görülüyor. Bu bakımdan cihazın oldukça sağlam olacağını söyleyebiliriz. Note Edge modelinde olduğu gibi kenar kavislerinin farklı bildirimler ve kısayollar için kullanılacağı düşünülüyor.





Active Bending ekran muhakkak LG'nin gelecekteki akıllı telefonlarında kendisine yer bulacaktır. Ancak şu anda ilk akla gelen Xiaomi'nin duyuracağı iddia edilen iki kenardan kavisli ekrana sahip akıllı telefonda bu ekranların kullanılabileceği.

http://www.phonearena.com/news/LG-shows-off-dual-edge-smartphone-plastic-OLED-screen-behind-closed-doors-at-CES-2015_id64497