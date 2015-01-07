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CES 2015 : LG'nin asıl silahı iki kenardan kavisli 6 inçlik ekranı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : LG'nin asıl silahı iki kenardan kavisli 6 inçlik ekranı

CES 2015 fuarına G Flex 2 bombası ile başlayan LG'nin G4 amiral gemi modeline kadar başka bir ses getiren cihaz tanıtmayacağı düşünülürken, kapalı kapılar ardında firmanın daha önemli bir teknoloji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

LG'nin fuarda özel ortaklara sergilediği ve internete sızdırılan Active Bending adındaki 6 inçlik ekranı iki kenardan kavisli yapısı ile dikkat çekiyor. Kenardan kavisli ekranı ilk olarak Galaxy Note Edge modeline görmüştük ve Galaxy S6 modelinde de iki kenardan kavisli bir ekran kullanılacağı iddia ediliyordu. Görünüşe göre LG elini çabuk tutmuş ve ilk iki kenardan kavisli ekranı geliştirmeyi başarmış.

Sergilenen ekranın eski bir prototip olduğu düşünülüyor zira ekran çözünürlüğü 720p seviyesinde. Bu bakımdan firmanın daha gelişmiş prototiplere sahip olma olasılığı oldukça yüksek.
Ekranda G Flex serisindeki gibi plastik OLED teknolojisine yer verildiği görülüyor. Bu bakımdan cihazın oldukça sağlam olacağını söyleyebiliriz. Note Edge modelinde olduğu gibi kenar kavislerinin farklı bildirimler ve kısayollar için kullanılacağı düşünülüyor.  

Active Bending ekran muhakkak LG'nin gelecekteki akıllı telefonlarında kendisine yer bulacaktır. Ancak şu anda ilk akla gelen Xiaomi'nin duyuracağı iddia edilen iki kenardan kavisli ekrana sahip akıllı telefonda bu ekranların kullanılabileceği. 

http://www.phonearena.com/news/LG-shows-off-dual-edge-smartphone-plastic-OLED-screen-behind-closed-doors-at-CES-2015_id64497 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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xmasx 4 yıl
Parmaklar surekli temas etmezmi ?
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meego 4 yıl
Kavisli ekranı başarılı bulmuyorum.
Kullanım açısından çok rahat olmayacağı ve işlevsellik anlamında optimum beklentiyi vermeyeceğini düşünmekteyim.
Arkadaşlardan birisi, 3d ekranlı telefonlar vardı şimdi nerde demiş. Bence haklı her yenilik tutacak diye bir kayde yok. Heleki bu Cep telefonu gibi sürekli kullandığınız bir cihaz ise...
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alp0007 4 yıl
İçe çökük olsa, hem içe çökük olup g flex gibi olsa vs. Seçenekler ilerde çoğalacak...
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Kuralsiz111 4 yıl
şu kavıslı ekranlar ıse yaramakdan zıyade piyasada farklılık yaratmakdan baska bı ıse yaramıyo o kadar kucuk ekranda kım hangı ıslevı yapacak
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MegaWolt38 4 yıl
Android kullanırken çok başıma gelirdi. Ekrana dokununca illa o işlevi yapmak zorunda bırakırdı. Apple ürünlerinde hiç bunu yaşamadım. Dokunmatik hissiyatı ve algılama olayı çok farklı bir durum. Bu üründe de ona göre yazılım yapmışlardır, yoksa ne anlamı kalır ki..
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SEO-Uzmanı 4 yıl
birileri samsung un eline fena verecek ! :)
buradan samsung fan boylarına selam olsun :D
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OverClocK1ng 4 yıl
Çok kullanışsız buldum..
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1BilimAdamı 4 yıl
G flexten beri esnek ekranı geliştiren LG'nin kavis yapmaması saçma olurdu zaten.Bence LG samsunga göre çok daha yenilikçi.Edge sadece iyi pazarlanmış değişik bir ürün
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JessieJ 4 yıl
Sırf yaptım demek için yapıyorlar...
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@CAN@ 4 yıl
Fiziksel tuşlardan bazıları kalkarsa pekte pratik olmaz.
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doctor_bey 4 yıl
Kullanışsız olmakla birlikte estetik anlamdada pek başarılı bulamadım,tek taraftan olan güzelde bu olmamış be sanki :/
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