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CES 2015 : Samsung cebe sığan taşınabilir SSD ürünlerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Samsung cebe sığan taşınabilir SSD ürünlerini duyurdu

Son yıllarda NAND bellek teknolojileri konusunda önemli adımlar atan ve bunları da SSD ürünlerine iyi bir şekilde yansıtan Samsung, CES 2015 fuarında cebe sığabilecek kadar küçük harici SSD ürünlerini duyurdu.

Samsung T1 olarak pazarlanacak olan ürünler 250GB, 500GB ve 1TB kapasitelere sahip olacak. Sıralı okuma/yazma hızı Turbo Write teknolojisi ile 450MBps seviyesine kadar çıkabilen ürünler rastgele erişim hızlarında 850 EVO serisine göre biraz geride kalıyor. 

Samsung T1 serisinin rastgele okuma hızı 8000 IOPS, rastgele yazma hızı da 21000 IOPS olarak belirlenmiş. 850 EVO serisinde ise 97000/88000 IOPS seviyeleri görülebiliyordu. Bu hızlarla 3GB boyutunda bir dosya 8 saniyede aktarılabiliyor. Seri 3D V-NAND teknolojisinden sonuna kadar yararlanıyor. 

Samsung T1 hem USB 3.0 hem de USB 2.0 portları ile desteklenmiş. AES 256-bit şifreleme sahibi olan seri şifre sorgusu ile ek bir güvenlik katmanı daha ekliyor. Ürünler 3 yıllık garanti ile geliyor. 9.2mm kalınlığı olan cihaz 28 gram ağırlığında. 

Samsung T1 serisi bu ay içerisinde 15 ülkede satışa sunulacak. Fiyatları ise 250GB kapasiteli model için 180$, 500GB kapasiteli model için 300$, 1TB kapasiteli model için 600$ olarak belirlenmiş. 

http://www.tomshardware.com/news/samsung-reveals-portable-ssd-t1,28341.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
black_flood 4 yıl
özelliklerine göre fiyatları makul çok abartı denemez ama halen mekanik mimariye oran ile pahalı zamanla daha da düşecektir 32 gb' ını bile alamıyorduk ilk çıktığında şimdi ise 250 gb lık modellerini rahatlıkla alabilmekteyiz. hız konusuna gelince usb 3.1 mimarisine uyumlu vaziyete geldiğinde bu ürünler gerçek performanslarını ortaya çıkartabilecektir. şuanki 3.0 bağlantısı ile alınabilecek maksimum değerler verilmiş durumda ürün ile.
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doctor_bey 4 yıl
Zaten şu an ki ssd'lerde cebe sığıyor


Ürünün değerleri fena değil gibi, buraya güzel fiyattan gelirse Samsung markası altında olduğundan iyi iş yapar
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Gece772 4 yıl
Sıcak ve soğuk dayanıklık durumu nasıl olacak....
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ouzqan 4 yıl
Piyasada gerkeli ürünlerden biriydi . Samsung global anlamda öncü olacak umarım diğer firmalarda çıkarırda bir tane alırız .
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Firaristt 4 yıl
450-900-1700 gibi olur bizde fiyatlar. 450 ona vereceğime 250GB 850 serisi SSD alır, USB 3.0 dock alır öyle kullanırım. Daha ince ve daha hızlı olur hem de maliyeti daha düşük olur.
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Innovative 4 yıl
Fiyatı uygun olsaydı alabilirdim
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xmasx 4 yıl
Samsung`un tek başarılı oldugu alan bu!
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kvadankpakal 4 yıl
aliexpress'e düşünce alırız bikaç tane
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ensei 4 yıl
Hala kaymagini yicez diye ugrasiyorlar,halbuki maliyeti ve işciligi itibari ile mekanik aynalı disklerin yanindan bile gecemezler. Gel gör ki new technology
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Masquerade89 4 yıl
çok pahalı ne zaman ucuzlayacak bunlar
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bycem1 4 yıl
Bir de şu fiyatları ucuzlatsalar artık güzel olacak
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