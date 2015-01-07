CES 2015 : Samsung cebe sığan taşınabilir SSD ürünlerini duyurdu





Son yıllarda NAND bellek teknolojileri konusunda önemli adımlar atan ve bunları da SSD ürünlerine iyi bir şekilde yansıtan Samsung, CES 2015 fuarında cebe sığabilecek kadar küçük harici SSD ürünlerini duyurdu.





Samsung T1 olarak pazarlanacak olan ürünler 250GB, 500GB ve 1TB kapasitelere sahip olacak. Sıralı okuma/yazma hızı Turbo Write teknolojisi ile 450MBps seviyesine kadar çıkabilen ürünler rastgele erişim hızlarında 850 EVO serisine göre biraz geride kalıyor.





Samsung T1 serisinin rastgele okuma hızı 8000 IOPS, rastgele yazma hızı da 21000 IOPS olarak belirlenmiş. 850 EVO serisinde ise 97000/88000 IOPS seviyeleri görülebiliyordu. Bu hızlarla 3GB boyutunda bir dosya 8 saniyede aktarılabiliyor. Seri 3D V-NAND teknolojisinden sonuna kadar yararlanıyor.





Samsung T1 hem USB 3.0 hem de USB 2.0 portları ile desteklenmiş. AES 256-bit şifreleme sahibi olan seri şifre sorgusu ile ek bir güvenlik katmanı daha ekliyor. Ürünler 3 yıllık garanti ile geliyor. 9.2mm kalınlığı olan cihaz 28 gram ağırlığında.





Samsung T1 serisi bu ay içerisinde 15 ülkede satışa sunulacak. Fiyatları ise 250GB kapasiteli model için 180$, 500GB kapasiteli model için 300$, 1TB kapasiteli model için 600$ olarak belirlenmiş.

http://www.tomshardware.com/news/samsung-reveals-portable-ssd-t1,28341.html#xtor=RSS-980