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CES 2015 : Şerit metreölçerler artık akıllı özellikler kazandı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Şerit metreölçerler artık akıllı özellikler kazandı

Bazen gündelik işler için bazen mühendislik işleri için kullandığmız şerit metreölçerler CES 2015 fuarı ile birlikte dijital ve akıllı hale geliyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte lazer metreölçerler hayatımıza girmişti ancak E-Tape geleneksel yolu tercih etmiş.

E-Measure adlı ürün klasik metreölçer içerisine Bluetooth bağlantısı ve ölçü dönüştürme yapabilen bir LCD ekran eklemiş. Yaptığınız ölçümü tek bir tuşa basarak inç, santimetre, metre, milimetre, fit gibi diğer birimlere anında çevirebiliyorsunuz. Tuş takımı kenar kısımda tekerlek tasarımı şeklinde yerini almış. 

Ürün bu ölçümleri hafızasında tutabiliyor. Hafıza iki adet ölçümü kaydedebiliyor. Bluetooth versiyonunda ise akıllı telefon uygulamasına yapılan ölçümler aktarılıyor ve uygulama üzerinde de çeşitli dönüşümler yapılabiliyor. Ürün CR2032 düğme pil ile çalışıyor. Şu anda standart versiyon satışta ve fiyatı da 30$.  

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DH Misafiri 4 yıl
o dijital ekranı lazermetreye tak daha kullanışlı olur.
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aspirin_00 4 yıl
şerit değilde lazerle ölçeni var
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Elefue 4 yıl
Çevirmesi değilde kaydetmesi güzel uygulamada dölçülen değere not da alınıyordur elbet
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doctor_bey 4 yıl
Hehehehe, bu da akıllı olduysa biz ölebiliriz artık, ne kadar tembel insanlar olduk accayip basit birim çevirmeyi bile buna yaptırıyoruz; ama yalan yok ürün bu fiyattan iyi iş yapar
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umut_baris 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Hehehehe, bu da akıllı olduysa biz ölebiliriz artık, ne kadar tembel insanlar olduk accayip basit birim çevirmeyi bile buna yaptırıyoruz; ama yalan yok ürün bu fiyattan iyi iş yapar


Bir yandan hem iyi bir yandan da kötü oluyor.

Her hesaplamayı cihazlara yaptırdıktan sonra biz ne işe yarıyoruz?

Bazen oturup düşnüüyorum ben bu hesaplamaları neden öğreniyorum diye.
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