CES 2015 : Şerit metreölçerler artık akıllı özellikler kazandı





Bazen gündelik işler için bazen mühendislik işleri için kullandığmız şerit metreölçerler CES 2015 fuarı ile birlikte dijital ve akıllı hale geliyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte lazer metreölçerler hayatımıza girmişti ancak E-Tape geleneksel yolu tercih etmiş.





E-Measure adlı ürün klasik metreölçer içerisine Bluetooth bağlantısı ve ölçü dönüştürme yapabilen bir LCD ekran eklemiş. Yaptığınız ölçümü tek bir tuşa basarak inç, santimetre, metre, milimetre, fit gibi diğer birimlere anında çevirebiliyorsunuz. Tuş takımı kenar kısımda tekerlek tasarımı şeklinde yerini almış.





Ürün bu ölçümleri hafızasında tutabiliyor. Hafıza iki adet ölçümü kaydedebiliyor. Bluetooth versiyonunda ise akıllı telefon uygulamasına yapılan ölçümler aktarılıyor ve uygulama üzerinde de çeşitli dönüşümler yapılabiliyor. Ürün CR2032 düğme pil ile çalışıyor. Şu anda standart versiyon satışta ve fiyatı da 30$.