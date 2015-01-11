CES 2015 : Toshiba, Galaxy Note tablet serisine rakip oluyor

Samsung'un Galaxy Note cihaz ailesi ile tüketicilerin ekran kalemine ilgisini artırması diğer üreticilerin de dikkatinden kaçmıyor. Gün geçtikçe daha fazla mobil cihazın ekran kalemi desteği ile piyasaya çıktığını görüyoruz. Toshiba CES 2015 fuarında ekran kalemine odaklanan iki yeni tablet modeli duyurdu.





Encore 2 Write adını alan tabletler 8 ve 10.1 inçlik boyutlara sahip. Genel donanım özellikleri ortak olan modeller orta seviyeye hitap ediyor ve ekran kalemi desteğini tüketicilere uygun bir fiyata sunmak istiyor.





Modellerde 1280x800 piksel ekran çözünürlüğü yer alırken, 4 çekirdekli 1.86GHz saat hızına kadar çıkan Atom Z3735F yongaseti, GPS, microUSB, 8MP çözünürlükte ana kamera, 2GB RAM, 64GB kapasite ve microSD desteği ortak. Windows 8.1 with Bing sürümü üzerinde çalışan modeller 1 yıllık Office 365 ve 1TB OneDrive depolama alanı hediyesi ile geliyor.





Tabletlerin baskı hassasiyet seviyesi 2048 ve bu bakımdan firma kullanıcıya gerçek bir kalemle yazı yazma hissi vermek için çeşitli yazılımlar geliştirmiş. Bunlar arasında yazı yazma ve resim üzerine not alma uygulaması TruNote, kamera ile metinleri tarayarak TruNote yazılımına aktarabilen TruCapture, ses kayıt uygulaması TruRecorder bulunuyor. Toshiba Encore 2 Write serisi 8 inçlik versiyon 350$, 10.1 inçlik versiyon ise 400$ olarak satışa başlamış durumda.





http://www.zdnet.com/article/ces-2015-toshiba-enhances-pen-input-with-encore-2-write-tablets-portege-z20t-ultrabook/