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CES 2015 : Toshiba, Galaxy Note tablet serisine rakip oluyor

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Toshiba, Galaxy Note tablet serisine rakip oluyor
Samsung'un Galaxy Note cihaz ailesi ile tüketicilerin ekran kalemine ilgisini artırması diğer üreticilerin de dikkatinden kaçmıyor. Gün geçtikçe daha fazla mobil cihazın ekran kalemi desteği ile piyasaya çıktığını görüyoruz. Toshiba CES 2015 fuarında ekran kalemine odaklanan iki yeni tablet modeli duyurdu.

Encore 2 Write adını alan tabletler 8 ve 10.1 inçlik boyutlara sahip. Genel donanım özellikleri ortak olan modeller orta seviyeye hitap ediyor ve ekran kalemi desteğini tüketicilere uygun bir fiyata sunmak istiyor. 

Modellerde 1280x800 piksel ekran çözünürlüğü yer alırken, 4 çekirdekli 1.86GHz saat hızına kadar çıkan Atom Z3735F yongaseti, GPS, microUSB, 8MP çözünürlükte ana kamera, 2GB RAM, 64GB kapasite ve microSD desteği ortak. Windows 8.1 with Bing sürümü üzerinde çalışan modeller 1 yıllık Office 365 ve 1TB OneDrive depolama alanı hediyesi ile geliyor. 

Tabletlerin baskı hassasiyet seviyesi 2048 ve bu bakımdan firma kullanıcıya gerçek bir kalemle yazı yazma hissi vermek için çeşitli yazılımlar geliştirmiş. Bunlar arasında yazı yazma ve resim üzerine not alma uygulaması TruNote, kamera ile metinleri tarayarak TruNote yazılımına aktarabilen TruCapture, ses kayıt uygulaması TruRecorder bulunuyor. Toshiba Encore 2 Write serisi 8 inçlik versiyon 350$, 10.1 inçlik versiyon ise 400$ olarak satışa başlamış durumda.  
CES 2015 : Toshiba, Galaxy Note tablet serisine rakip oluyor


http://www.zdnet.com/article/ces-2015-toshiba-enhances-pen-input-with-encore-2-write-tablets-portege-z20t-ultrabook/ Yorum Yaz
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cyberfalcon 4 yıl
Niye bu tabletlerin RAM'larini küçük tutarlar ki. Bence tabletler telefon ile bilgisayar arası bir ürün ama telefon kadar RAM'i yok.
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Umutcan 4 yıl cyberfalcon
cyberfalcon

Niye bu tabletlerin RAM'larini küçük tutarlar ki. Bence tabletler telefon ile bilgisayar arası bir ürün ama telefon kadar RAM'i yok.

Evet rami az, 4gb olması daha iyi olurdu. Bu arada düzeltme yapayım, bu cihaz telefonla bilgisayar arası bir ürün değil, direkt bilgisayar. x86 işlemci ve windows 8.1 kullanıyor.
Mobil işletim sistemi yok yani. Öte yandan ipad ve android tabletler arm tabanlı işlemci kullanıyor ve cep telefonları ile aynı işletim sistemine sahipler.
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Sicilian Defence 4 yıl
Engürlü kalem mi çubuk mu belli olmayan bi zımbırtıyı içine saklamaktansa dışarıda bırakmayı kullanıcıların %60 65 i kabullenir ki incelemelerden edindiğim bilgilere dayanarak söylemek isterim note serisi hassaslık ve hissiyat konusunda bunun rakibi olamaz
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turker03 4 yıl
kalem mi tebeşir mi :D
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eofdred 4 yıl
1280*800 çözünürlükle affedersiniz nah rakip olur galaxy note serisine
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kaan0101 4 yıl
o çük kadar kalem ne olacak demezlermi toşba :D
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ali guler 4 yıl
Kalemin yeri var abi kulak arkası
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darkdiva 4 yıl
Note serisine rakip demek bile Note serisine hakaret gibi olmuş. Diğer firmalar hala S-Pen'i normal kalem zannediyor.
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chosen2007 4 yıl
Samsung'un windows 8 li ve kalemli tableti var zaten.. bende var i5-3337U işlemcili .. model XE700T1C-K01TR ... 4GB ram ve 128gb ssd var.. usb3.0 var, microsd slotu var, mini hdmi çıkış var.. kalem var .. tam olarak ne kadar oldu bilemiyorum ama 1 seneden fazla oldu ben bunu alalı..
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aybey 4 yıl
Gerçek kalem hissini vermek için standart bir kalem ebadı kullanmışlar. Note serisi kullandım ama o çöp gibi stylus pek konfor vermiyordu.
Güncel tabletlere göre gerçekten kalın bir çerçevesi var. Ama inceleme videolarında buradaki gibi kalın görünmüyor.
Android tabletlerden daha kullanışlı. Uygulama yok evet ama tonla program var.
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slmsoyle 4 yıl
Kalemli (wacom) windows tablet kullanan biri olarak, cihazda hem hdmi çıkışı olması hem de kalem olması kullanışlı olur. Fakat şarj yuvasının ayrı olması ve kalemi daha ince yapıp su an kalemi tutan boşluğa koysalarmış, piyasada meraklısı hemen alırdı. Sonuçta samsung tabletler cihazın içine koydukları stylus un silgili ve kalem ebatlarındaki boyutlusunu aksesuar olarak ayriyetten satıyor. Ve wacom ile çalıştıkları için windows tabletlerde de çalışıyor.
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matmuhendisi 4 yıl
kalem + windows akar.. android ve ios tabletlerin geleceği tehlikede ..
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Captain_Ivy 4 yıl
kalem dışarda + o çerçeve kalınlığı nedir? 4 yıl öncesi tabletlere benziyor
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Umutcan 4 yıl
Windows 8.1 sayesinde bu haliyle bile kesinlikle androide fark atar, windows platformundaki yazılımların kalitesini ve detaylı oluşunu ne androidde ne ios'da bulamazsınız.
Bence eksi yönü donanım ve tasarımın zayıflığı. Çerçeveler çok kalın ve kalem harici olarak muhafaza ediliyor. Benzer donanımlı ucuz(600-700tl) tabletler var iken tek artısı kalem olmuş.
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