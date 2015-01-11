CES 2015 : Toshiba'dan 3TB taşınabilir HDD





Kurumsal pazar ve sunucu cihazlarında yerini almaya başlayan yüksek kapasiteli mekanik diskler yavaş yavaş son kullanıcı ürünlere de geliyor. CES 2015 fuarında Toshiba taşınabilir harddisk ailesini 3TB kapasite ile güncellemeye başladı.

Firmanın hali hazırdaki Canvio Basics ve Canvio Connect II taşınabilir harddisk serisi 3TB kapasite ile güncellenecek. Bu modeller 2TB kapasiteye kadar çıkıyordu. USB 3.0 bağlantısı ile birlikte kullanıcılar içeriklerini hızlı bir şekilde transfer edebilecek.



Canvio Basics serisi temel anlamda yedekleme imkanı sunarken, Canvio Connect serisi bilgisayara bağlı olmak şartı ile internet üzerinden de erişim imkanı sunması ile dikkat çekiyor. Toshiba'nın 3TB seçenekleri önümüzdeki günlerde serilere dahil edilecek ve yaklaşık olarak 199$ fiyat etiketine sahip olacak.