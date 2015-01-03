CES 2015 açılışını Nvidia yapacak





Son dönemde CES fuarlarını kaçırmayan ve bugüne kadar Tegra ailesinin çeşitli modellerini tanıtan Nvidia, Pazar günü itibariyle CES 2015 fuarının açılışını yapacak. Aslında bu bir resmi açılış değil. Fuar Salı günü başlayacak ve Pazartesi günü de basın toplantıları var. Nvidia biraz aceleci davranarak anlaşılan ilgiyi üzerine çekmeyi düşünüyor.





CES 2013 fuarında Tegra 4 yongaseti ve Shield el konsolunu tanımıştık. CES 2014 fuarında ise Tegra K1 yongasetine şahit olmuştuk. Bu fuarda da muhtemelen Tegra ailesinden yeni bir yongaseti ve Shield serisinden yeni bir konsol görebiliriz. Ayrıca Tegra K1 yongasetinin 64-bitlik Denver versiyonuna da vurgu yapılabilir.





Nvidia bizi nelerin beklediği konusunda ketum davranıyor. Bu bakımdan basın toplantısını beklemek gerekecek. Nvidia'nın basın toplantısı Pazar akşamı saat 8 itibariyle başlayacak. Firma toplantıyı canlı olarak yayınlıyor. Ancak saat farkı nedeniyle toplantı ülkemizde gece geç saatlere kalıyor.

http://blogs.nvidia.com/blog/2014/12/31/watch-nvidia-ces/