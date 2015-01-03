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CES 2015 açılışını Nvidia yapacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 açılışını Nvidia yapacak

Son dönemde CES fuarlarını kaçırmayan ve bugüne kadar Tegra ailesinin çeşitli modellerini tanıtan Nvidia, Pazar günü itibariyle CES 2015 fuarının açılışını yapacak. Aslında bu bir resmi açılış değil. Fuar Salı günü başlayacak ve Pazartesi günü de basın toplantıları var. Nvidia biraz aceleci davranarak anlaşılan ilgiyi üzerine çekmeyi düşünüyor. 

CES 2013 fuarında Tegra 4 yongaseti ve Shield el konsolunu tanımıştık. CES 2014 fuarında ise Tegra K1 yongasetine şahit olmuştuk. Bu fuarda da muhtemelen Tegra ailesinden yeni bir yongaseti ve Shield serisinden yeni bir konsol görebiliriz. Ayrıca Tegra K1 yongasetinin 64-bitlik Denver versiyonuna da vurgu yapılabilir. 

Nvidia bizi nelerin beklediği konusunda ketum davranıyor. Bu bakımdan basın toplantısını beklemek gerekecek. Nvidia'nın basın toplantısı Pazar akşamı saat 8 itibariyle başlayacak. Firma toplantıyı canlı olarak yayınlıyor. Ancak saat farkı nedeniyle toplantı ülkemizde gece geç saatlere kalıyor. 

http://blogs.nvidia.com/blog/2014/12/31/watch-nvidia-ces/ Yorum Yaz
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xxSpecter 4 yıl
Baya hareketli olacak.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bu saatten sonra quantum bilgisayardan aşağısı yeni teknoloji diye kesmez :)
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Fırat.Duran 4 yıl
Titan Z gibi birşey gelir mi acaba :D
Yada çift GPU 970 - 980 :D
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ekrem71 4 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler. Saat dönüştürme işi bazen hatalarla sonuçlanabiliyor. Bu bakımdan yerel saati olduğu gibi bıraktık.
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zdniz 4 yıl
üretiçiler çok güç ürettigi için diyil nvidia kaynak kod vermedigi için tegra serilerine yönelmiyorlar
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crossmatch 4 yıl
Tegra m1
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ouzqan 4 yıl
960 tanıtılır herhalde .
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N. Chomsky 4 yıl ekrem71

Yayımlıyor değil yayınlıyor olacak, Ekrem Bey.
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Gece772 4 yıl
Nvidia 2015 de güzel ürünler çıkaracak....
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Elefue 4 yıl
Tegra 4 K1 serileri güçlü ama fazla enerji harcadığı nedeniyle tutmayan bir işlemci olarak Qualcom gibi çok tutan serilerinden daha ucuz olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle direk fişle çalışan Akıllı TV araç görüntü ve ses sistemleri için iyi bir işlemci olacağı halde neden kullanılmıyor acaba diye düşünmeden edemiyorum.
Nvidia nın bu alanlara daha çok yönelmesi gerekiyor.
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