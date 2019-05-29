CSS LEGAL: İNGİLTERE’DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ KURMA FIRSATI!

Sektör, sermaye, eğitim seviyesi, tecrübe süresi, İngilizce bilme seviyesi şartı olmaksızın İngiltere’de iş kurmak üzere başvuru yapılabilen İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapabildiği bir İngiltere çalışma/iş vizesi türüdür.

İngiltere’de Yeni Bir Yaşam Kurmak İster Misiniz?

İngiltere

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•İngilizce bilme seviye şartı, sermaye sınırlaması, eğitim seviyesi kısıtı ve sektör kısıtlaması bulunmayan bu vize türüyle İngiltere’ye yerleşebilir, İngiliz vatandaşlığı başvurusunda bulunmak mümkün.

Ankara Antlaşması Vizesiyle Çalışma Şeklinizi Siz Belirleyin!

•Herhangi bir işletmeyi devralarak kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

Ankara Antlaşması Vizesiyle Hangi İşler Yapılabilir?

Ankara Antlaşması Vizesi ile lokanta ve kebapçılık, restoran işletmeciliği, yazılım (IT), enstrüman sanatçılığı, gayrimenkul danışmanlığı, oto tamirciliği, marangozluk, terzilik, masör – masöz, pazarcılık, pastacılık, kafe işletmeciliği, mimarlık, iç mimarlık, aşçılık, dekorasyon – inşaat işleri – müteahhitlik, ses sanatçılığı, öğretmenlik (özel ders), kuaförlük (bay-bayan), güzellik uzmanı, sabit veya mobil (seyyar) oto yıkamacılığı, tekstilcilik, kuyumculuk, bahçıvanlık, iş danışmanlığı, ressam, boyacılık - sıvacılık, internet kafe işletmeciliği, çocuk bakıcılığı ve SERBEST MESLEK SAHİBİ OLARAK YAPABİLECEĞİNİZ YÜZLERCE MESLEK VE ALANDA KENDİ İŞİNİZİ KURABİLİRSİNİZ!

Ankara Antlaşması Vizesi Nasıl alınır?

Diğer tüm İngiltere vizesi başvuru prosedürleri sıralamasında olduğu gibi Ankara Anlaşması Vizesi başvurusunda da aynı işlemlerin uygulanması beklenir. İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvuru evrakları olarak hazırlamanız gerekenler İngiltere’de hangi işi yapacağınıza ve sizin yaşam standartlarınıza/yeterliliklerinize göre değişiklik göstermektedir. Başvuru için gerekli belgelere örnek olarak;

-Başvuru dosyasının en önemli bölümünü içeren Ankara Anlaşması Vizesi iş planı (business plan).

Başvuru şartlarına ulaşmak için tıklayınız

Ayrıca İngiltere’ye gittikten sonra dil eğitimi alabilmek için de CSS Legal ile aynı çatı altında bulunan yurt dışı eğitim firması Student Portal International ile görüşülebilir.

Bu belgeler ve sizin işinize/yaşamınıza uygun evrakların tamamlanması, tercümesinin yapılması ve başvuru dosyasının titizlikle hazırlanması sonrasında alanında profesyonel uzmanlardan destek alınması halinde bu danışmanlar başvuru sahipleri adına randevu alacaktır. İngiltere vizesi başvuru merkezlerinden alınan online randevu sırasında başvuru doyası teslim edilir, aynı zamanda biyometrik bilgiler (göz taraması, parmak izi, fotoğraf çekimi) verilir.

İngiltere’de iş kurmak isteyen ancak bunu nasıl yapacağını ve hangi vize türüne başvurması gerektiğini bilmeyen bireyler CSS Legal Danışmanlık uzmanlarıyla telefon aracılığıyla veya ofislerini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecektir. İngiltere’de, İngiltere turist vizesi, İngiltere yerleşim vizesi, İngiltere ziyaretçi vizesi, İngiltere öğrenci vizesi, İngiltere iş vizesi, İngiltere evlilik vizesi, İngiltere çalışma vizesi türleriyle halihazırda bulunan bireyler de iş potansiyeli görmeleri veya iş fırsatı yakalamaları halinde İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvurusunda bulunabilirler. CSS Müşavirlik İngiltere vizesi, Ankara Anlaşması Vizesi ve vize retlerine itirazlar alanında uzmanlaşmış danışmanlarıyla vize başvuru sürecinizde profesyonel hizmet vermektedir.

Ankara Anlaşması Vizesi Sonuçları Ne Kadar Sürede Açıklanır?

Ankara Anlaşması Vizesi sonuçları Türkiye’den yapılan başvurularda 3 ile 12 hafta arasında, İngiltere’den yapılan başvurular ise 6 ay gibi bir süre içerisinde açıklanabiliyor. Bu süreler yaklaşık değerler olup vize vermede yetkili İngiliz makamlarının ve İngiltere İstanbul Konsolosluğu’nun başvuru yoğunluğuna göre uzayabilir ya da daha kısa süre içerisinde de başvuru sonucu açıklanabilir.

Ankara Antlaşması Vizesiyle İngiltere Vatandaşlığı Alın!

İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu olumlu sonuçlanan bireylere öncelikle 1 yıllık vize verilir. 1 yıllık süre içerisinde vize sahipleri İngiltere’de işini kurup sürdürebilmesi, İngiltere’deki hayata uyum sağlayabilmesi, hayatını sorunsuz şekilde idame ettirebilmesi gibi hususlara dikkat etmelidir. Ankara Antlaşması vizesi süresi 1 yıllık olan bireylerin bu süre dolmadan uzatma başvurusu yapması gereklidir. Vize uzatma başvurusu yapabilmek için de belirli şartların sağlanıyor olması gereklidir. Başvuru şartlarını sağlayan, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi uzatma başvurusu yapan bireylere standart uzatma süresi 3 yıl olarak verilir. Ankara Anlaşması Vizesi başvuru dosyasının niteliğinin yetersiz olması, 3 yıllık yerine 1 veya 2 yıllık süreyle vize verilmesine de neden olabilir. İngiltere’de toplamda 5 yıl yaşayan bireyler İngiltere’de sürekli oturum izni sahibi olabilecektir. Ankara Anlaşması Vizesi ile İngiltere’de oturum hakkı sahibi olduğunuzda İngiltere vatandaşlığı sahibi olmak için belirli koşulları sağlıyor olmalısınız. İngiltere’de en az 5 yıl vize sahibi olarak yaşamış olmak, son 12 ayda bu 5 yılın süresiz oturum sahibi olmuş olmak ve bu son bir yılda 90 günden fazla Birleşik Krallık dışında kalmamış olmak, adli sicil kaydının temiz olması/hüküm giymemiş olmak vb. olarak örneklendirilebilen İngiltere vatandaşlığı için gerekli şartların sağlanması ve başvuru sürecinin başarıyla tamamlanması sonucunda İngiliz vatandaşlığı alınabilir. İngiltere de Türkiye gibi -bazı Avrupa ülkelerinin aksine- çifte vatandaşlığı kabul etmektedir. Yani kişiler hem İngiliz vatandaşı hem de Türk vatandaşı olabilir.

Ankara Anlaşması Vizesiyle İngiltere’de Ailenizle Birlikte Yaşayın!

İngiltere Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere vizesi alan kişilerin eşi ve 21 yaşından küçük çocukları da Ankara Anlaşması Bağımlı Vizesi ile Birleşik Krallık’a giderek aile birlikteliğinin sağlanması için başvuru yapabilir. Bu kapsamda vize alan bağımlı çocuklar İngiltere’de devlet okullarına kaydolabilir, 16 yaşından büyük çocuklar ve bağımlı eşler istedikleri işte çalışabilir. Üstelik tüm aile bireyleri asıl vize sahibi gibi eğitim alma hakkına sahip olabiliyor.

Ankara Anlaşması Vizesi ile İngiltere’de Sağlık Hizmetlerini Kullanabilir miyim?

Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gidenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geniş kapsamlı haklara sahip olmaktadır. Ankara Anlaşması Vizesi sahibi bireyler İngiltere’de sağlık hizmetlerinden serbestçe faydalanabileceği gibi asıl vize sahibinin bağımlı aile üyeleri de sağlık hizmetlerinden Immigration Health Surcharge (sağlık harcı) ödemeye gerek kalmadan ücretsiz yararlanabilir.

Ankara Anlaşması Vizesi Reddine İtiraz Edilir Mi?

Çeşitli sebeplerle Ankara Anlaşması Vizesi reddi ile karşılaşma ihtimaliniz de bulunuyor.

-Başvuru evrakları arasında gerekli bilgi ve belgelerin yeteri kadar bulunmaması (eksik evrak/ belge) gibi sebepler vize reddine neden olacaktır.

Ankara Anlaşması Vizesi başvurusu yapan her bireyin başvuru dosyasının niteliğinin farklı olması sebebiyle vize reddi alma nedeni de farklıdır. Yukarıda örnekleri verilen Ankara Anlaşması Vizesi şartları sağlanmadığı takdirde vize reddi alma ihtimalinizin olduğunu unutmamalısınız. CSS Legal şikâyet edilen İngiltere’nin bu vizeyi vermedeki zorlayıcı tutumuna karşı hem ilk başvurunuzda hem de vize reddine itiraz başvurunuzda güvenilir bir yol arkadaşı olabilir.

İngiltere’den ya da Türkiye’den başvuru yapılabilen İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi başvurusu olumsuz olması halinde vize reddine idari itiraz yolu ve yeniden değerlendirme başvurusu gibi iki alternatif mevcuttur. İngiltere vizesi değerlendirmesi yapan vize memuru başvuru dosyasında bulunmasına rağmen bazı belgeleri gözden kaçırmış, bazı bilgileri değerlendirmeye almamış olabilir. Böyle bir durumda, idari itiraz (Administrative Review), yalnızca başvuruyu değerlendiren vize memurlarının hataları sebebiyle başvuru dosyasının yeniden değerlendirilmeye alınması için kullanılabilmektedir.

İngiltere vizesi itiraz kapsamlı yeniden değerlendirilme başvurusu (re-consideration), her İngiltere vizesi reddine itiraz başvurusunda kullanılabilir. Bu itirazlarla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti CSS Legal İngiltere vizesi uzmanlarından alınarak başvuru yapmak, tekrar tekrar vize reddi alma ihtimalini en aza indirebilmek adına yararlı olacaktır.

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