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Camera+,yeni özelliklerle 5. sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
283
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Camera+,yeni özelliklerle 5. sürümüne güncellendi
Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Camera+, birçok yeni geliştirme ile 5. sürümüne güncelledi.
10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler fotoğraf uygulaması Camera+'ın yeni güncellemesi, uygulamaya Clairty Pro isimli isimi filtreyi, otomatik ya da manuel ufuk düzeltme desteği, yeni renk, keskinlik, bulanıklık, fotoğraf sıcaklığı, çift ton düzenleme, film kumlama, pozlama, parlaklık, köşe karartma ve kontrast gibi birçok farklı yeni ayar seçeneğini getiriyor. Aynı zamanda arayüzü üzerinde bazı tasarım değişiklikleri yapılan Camera+, yeni bir uygulama simgesine de kavuşuyor. 5. sürümüyle ayrıca iOS 7'ye özel arka planlar hazırlanmasına destek veren uygulama, eskiye orana daha iyi bir fotoğraf çekim deneyimi de sağlayabiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/us/app/camera+/id329670577?mt=8 Yorum Yaz
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