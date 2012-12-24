Canon, 5D Mark 2'nin üretimini resmi olarak durdurdu

Haber Editörü
Canon'un efsanevi gövdesi 5D Mark 2'nin üretimi resmi olarak durduruldu. Makine, Canon'un internet sitesinde "Eski Ürünler" arasında yerini aldı.
2008 yılında duyurulduğundan bu yana profesyonel ve amatör fotoğrafçılar arasında oldukça beğenilen ve özellikle sunduğu video özellikleri sayesinde yerli yabancı birçok film ve dizilerin çekiminde aktif olarak kullanılan 5D Mark 2'nin üretimi, Canon tarafından resmi olarak durduruldu. Canon'un internet sitesinde de eski ürünler arasına çekilen Mark 2, halen birçok fotoğraf tutkunun hayalini süslüyor.
Canon 5D Mark 2'nin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse, 21 MP CMOS tam kare sensöre sahip olan cihaz, DIGIC 4 işlemciden gücünü alıyor. 1080p full hd video çekim kapasitesine sahip Mark 2, 3" LCD ekranı üzerinde barındırıyor. Iso 100-6400 arasının desteklendiği fotoğraf makinesi, halen birçok fotoğraf tutkunu yada fotoğrafçı için yeterli özellikler sunuyor.
Canon 5D Mark 2'nin üretiminin durdurulmasının en büyük nedeni, yerini 5D Mark 3'e bırakmış olması. Canon, 5D Mark 3'ün çıktığı mart ayından bu yana 5D Mark 2'nin üretimine devam ediyordu.
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/old-products/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Harika yazmışsınız .....
PArdon Ben karıştırdım en çok tutulan 350d idi benim dediğim makine kullanmayalı o kadar çok zaman oldu ki :) bir an şaşırdım 550 elbette çok tutuldu ama fiyatının ucuzluğundandı öncesinde 30d 5d falan çıktı ama 350 kadar çok tutunamadılar
1,5 - 2 sene daha veriyorum, fazla değil. Daha sonra adı bile anılmayacak emin olabilirsiniz.
Bunu niçin söylüyorum, şunun için; artık fotoğraf makinası üretim piyasası çok kızıştı. Firmalar anormal bir şekilde atak içindeler. Fotoğraf makinası üreticiler mecburen üst segmente yatırım yapıyorlar çünkü artık kompak makina satışları çok düştü ( bunda cep telefonlarının gelişen kameralarının etkisi çok). Firmalarda pasta neredeyse oraya saldırıyorlar tabiri caizse. Bu pastanın bir kısmını dslr segmenti, diğer bir kısmınıda aynasızlar kısmı oluşturuyor ( bütün pastadan bahsetmiyorum, yükselişte olan kısmından bahsediyorum). Firmlarde bunu gördükleri için var güçleriyle bu segmente yatırım yapmaya başladılar. Artık her sene telefon modeli çıkaran firmalar gibi fotoğraf makinası üreten firmalarda model çıkartma yarışına girdiler. Gelişen teknolojik imkanları da işin içine katarak bu şekilde bir amansız yarış içindeler.
Bu yarışın bize yarar tarafı; daha teknolojik cihazlara daha ucuza sahip olmak olsada zararlı olan tarafı ise devamlı bir şekilde bir burukluk( aldığın cihazın yetersiz olduğunu hissetme hastalığı ) içinde olacağımız. Bunu cep telefonu segmentinde 5 senedir yapıyorlar ama fotoğraf makinası segmentine son 1-2 senedir sıçradı bu hastalık. Artık bir makina alayım 5-10 sene kullanayım devri bitti. teknolojik açlığı sömürme devri başladı. Daha teknolojik ama kalite kontrol mekanizmasının kötü işlemesinin sonucu daha problemli makinalar, daha kısa sürede yenilenme ihtiyacı ( olmasada var gibi hissettriren) makinalara mahkum olacağız.
Dslr ve aynasız segmentler arası kayma ise ayrı bir konu ve bu konuda da çok hareket oldu 2012 de . 2013 çok daha sert geçecektir.
O nedenle bu yeni nesil fotoğraf makinası çağı tamamen tüketici öğütme amaçlı, gereksiz özelliklerle tüketiciyi kandırma amaçlı ( bu amacada uyum sağlayan müşteri profilide olan ) bir hal aldı. Allah sonumuzu hayır etsin. Gidip fotoğraf çekmektense yapmadığımız ve yapmayacağımız özellikler için para harcamaya devam. Fotoğraf çeken kişiler fotoğraf makinası kadar fotoğraf sanatıyla ilgilense 10000 tl lik makina ile 1500 tl lik makinanın kendi sanatına katacağı farkın o veridiği paraya değmeyeceğini, değmediğini anlar.
Bir cevap vereyim dedim, yazdıkça yazdım kusura bakmayın.
Benim son olarak tavsiyem şu: Sanatınızı ( amatör veya pro ) icra edeceğiniz bir body seçin, " bunun pahalı olması gerekmez" , sonra istediğiniz etkiyi alacağınız lenslerle setinizi genişletin. işin özü bu. Bu cihaz aynasız olmuş dslr olmuş günümüz sensör teknolojisinde pek farketmez. Yüksek iso da çok fotoğraf çekecekmiş gibi, çektiğinizi fotoğrafları beğenecekmiş gibi iso konusuna çok takılmayın. İster istemez keskin resimler çekeceksiniz ve çalışma aralığınız 100-800 iso aralığını geçmeyecek. Bunun için fazla ödemeye değer mi? Dha kötü imaj kalitesi için değer mi? Bir de bu açıdan düşünün.
Ne çok konuştum yahu.
Biri beni durdursun. stop .
bitti tamam
hangısının renklerı daha ıyı dersenız dıs cekımlerde d700 vıdeoda mark 2
Bence çoğumuz sizin gibi düşünüyoruz. 5d Mark2'ler halen 2500-3000 aralığında bulunabiliyor, 2000'e kadar düşer mi acaba. Öyle olursa 1500 civarındaki 5D klasikler kim bilir kaça düşer. Ben fiyat uygun olsun, 5D klasiğe bile fitim. :D
keşke öyle olsa ama bence olmaz ben anlamıyorum arkadaş ya dslr larda piyasa düşmüyor ya da sahibinden com da millet aç gözlü. sıfırı 1400 lira olan ürüne adam 1500 lira para istiyor inmeyi bırak bir de pirim yaptırıyor:) böyle bir sürü ilan var. Ya da sıfırından çok az ucuza veriyorlar anlamadım gitti
yani efsanenin sonu gelmiş oluyor bence zaman varken sıfır alın kendinize bitmeden :)
ingilizce dersen te end of legend;