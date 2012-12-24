Canon, 5D Mark 2'nin üretimini resmi olarak durdurdu





Canon'un efsanevi gövdesi 5D Mark 2'nin üretimi resmi olarak durduruldu. Makine, Canon'un internet sitesinde "Eski Ürünler" arasında yerini aldı.

2008 yılında duyurulduğundan bu yana profesyonel ve amatör fotoğrafçılar arasında oldukça beğenilen ve özellikle sunduğu video özellikleri sayesinde yerli yabancı birçok film ve dizilerin çekiminde aktif olarak kullanılan 5D Mark 2'nin üretimi, Canon tarafından resmi olarak durduruldu. Canon'un internet sitesinde de eski ürünler arasına çekilen Mark 2, halen birçok fotoğraf tutkunun hayalini süslüyor.

Canon 5D Mark 2'nin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse, 21 MP CMOS tam kare sensöre sahip olan cihaz, DIGIC 4 işlemciden gücünü alıyor. 1080p full hd video çekim kapasitesine sahip Mark 2, 3" LCD ekranı üzerinde barındırıyor. Iso 100-6400 arasının desteklendiği fotoğraf makinesi, halen birçok fotoğraf tutkunu yada fotoğrafçı için yeterli özellikler sunuyor.

Canon 5D Mark 2'nin üretiminin durdurulmasının en büyük nedeni, yerini 5D Mark 3'e bırakmış olması. Canon, 5D Mark 3'ün çıktığı mart ayından bu yana 5D Mark 2'nin üretimine devam ediyordu.

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/old-products/index.html