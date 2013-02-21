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Canon, 5D Mark 3 ve 1DX modellerindeki SpeedLight sorunu için çözüm tarihlerini belirledi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, 5D Mark 3 ve 1DX modellerindeki SpeedLight sorunu için çözüm tarihlerini belirledi
Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, güncel fotoğraf makinelerinden 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile Speedlight flaşların kullanımında meydana gelen netleme performansı sorununu daha önce kabul etmiş ve bu sorunun düzeltilmesi için bir yazılım (Firmware) güncellemesi yapacağını belirtmişti. 
Speedlight flaşların Canon 5D Mark 3 ve Canon 1Dx modelleri ile kullanıldığında ortaya çıkan bu sorun, flaşların "AF Assist Beam (Netlemeye yardımcı ışık)" özelliği kullanıldığında netleme işleminin Canon D5 Mark 2 ve 1D Mark IV modellerine göre normalden daha uzun sürmesine ya da netlemenin istenilen kararlılıkta olmamasına neden oluyor.

Canon'dan gelen son bilgilere göre mevcut sorunu çözecek olan yazılım güncellemeleri, Canon 5D Mark 3 modeli için nisan ayı sonuda ve 1Dx modeli için ise mayıs ayı sonunda yayınlanacak. Kullanıcılarına bu tarihlerde yapılacak güncellemeleri yüklemelerini öneren Canon, fotoğraf makinelerine verdiği satış sonrası desteği son hızda sürdürüyor.

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