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Canon, EF serisi 60 milyonuncu objektifinin üretimini kutluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Canon, birbiri ardına gerçekleştirdiği dijital kamera (IXUS 115, IXUS 220, IXUS 310, PowerShot SX230, EOS 600D, EOS 1100D), objektif (500 mm f/4L IS II USM, 600 mm f/4L IS II USM) ve harici flaş (Speedlite 320EX, 270EX II) tanıtımlarının ardından EF (Electro-Focus) serisi 60 milyonuncu objektifinin üretimini kutlamaya başladı. 50 milyon barajının aşıldığının firma tarafından 13 ay önce duyurulduğunu hatırlatmakta fayda var.

EF serisi ilk objektifini 1987 yılında kullanıma sunduğu belirtilen ve yaklaşık 24 yılda 60 milyonluk üretim seviyesine ulaşan Canon'un, şu ana kadar 65 civarında EF serisi modelinin bulunduğu, modellerin süper geniş açıdan süper tele zuma kadar çeşitlilik gösterdiği ifade ediliyor. Üretilen 60 milyonuncu objektifin hangi model olduğunu merak edenler için cevabımız: EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM.


http://www.usa.canon.com/cusa/about_canon?pageKeyCode=pressreldetail&docId=0901e02480288841 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahmat_78 8 yıl
70-300 lensin L serisini niye yaptılar bir türlü anlamadım, o kadar fiyata çıktıkran sonra 70-200 L alırım F2.8 olur taş gibi olur.
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Cremiesto 8 yıl
Her 10 milyonda kutluycaklar mı :D
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dionysos_07 8 yıl
lens yapım aşamalarının youtube videosunu izlemiştim, bayaa teknoloji kullanılan, meşakkatli ve kılı kırk yaran ince bir iş,, kolay bir iş olsa tahtakalede hemen çakmasını üretirlerdi zaten...
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