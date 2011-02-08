Canon, EF serisi 60 milyonuncu objektifinin üretimini kutluyor

Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Canon, birbiri ardına gerçekleştirdiği dijital kamera (IXUS 115, IXUS 220, IXUS 310, PowerShot SX230, EOS 600D, EOS 1100D), objektif (500 mm f/4L IS II USM, 600 mm f/4L IS II USM) ve harici flaş (Speedlite 320EX, 270EX II) tanıtımlarının ardından EF (Electro-Focus) serisi 60 milyonuncu objektifinin üretimini kutlamaya başladı. 50 milyon barajının aşıldığının firma tarafından 13 ay önce duyurulduğunu hatırlatmakta fayda var.

EF serisi ilk objektifini 1987 yılında kullanıma sunduğu belirtilen ve yaklaşık 24 yılda 60 milyonluk üretim seviyesine ulaşan Canon'un, şu ana kadar 65 civarında EF serisi modelinin bulunduğu, modellerin süper geniş açıdan süper tele zuma kadar çeşitlilik gösterdiği ifade ediliyor. Üretilen 60 milyonuncu objektifin hangi model olduğunu merak edenler için cevabımız: EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM.

http://www.usa.canon.com/cusa/about_canon?pageKeyCode=pressreldetail&docId=0901e02480288841