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Canon, Full HD video kaydedebilen, CMOS sensörlü IXUS 220 HS'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon, Full HD video kaydedebilen, CMOS sensörlü IXUS 220 HS'yi tanıttı
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Canon'un bugün IXUS ailesine kazandırdığı ikinci üye IXUS 220 HS (PowerShot ELPH 300 HS) oldu.

Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle dikkat çeken IXUS 220 HS, 92.2 x 55.9 x 19.5 mm boyutlarında ve batarya, hafıza kartı dahil 195 gram ağırlığında tasarlanmış. 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3'' CMOS sensörle ve 24 - 120 mm f/2.7-5.9 objektifle gelen kamera, 5 kat optik, 4 kat dijital yakınlaştırma yapabiliyor; objektife görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.

ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı ise 1/2000 saniyeye kadar ayarlanabilen kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. IXUS 220 HS'de bugün tanıtılan modellerde olduğu gibi 640 x 480 @ 120 FPS, 320 x 240 @ 240 FPS yavaş çekim modları unutulmamış.

Son olarak 2.7 inç ebatında 230.000 piksel TFT ekrana, SD/SDHC/SDXC/MMC kart desteğine ve HDMI mini portuna sahip IXUS 220 HS'nin 249,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da, 199€'a Avrupa'da sahneye çıkması bekleniyor.

Canon, Full HD video kaydedebilen, CMOS sensörlü IXUS 220 HS'yi tanıttı
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http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_elph_300_hs#Specifications Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
evet arkadaşlar ben şahidim behzat ç Canon EOS 5D Mark II ile çekiliyor. yanlış hatırlamıyorsam 3 adet bu makineden var. ixus 220'nin video kalitesi kesinlikle çok kaliteli denemek isteyenler gitsin görsün teknoloji marketlere, aslında youtubedan da baksalar yeterli ama canlı görmek daha iyi
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DH Misafiri 8 yıl
Behzat ç dizisi canon 5 d mark ıı ile çekiliyor,işlemcisi digit 4 o makinenin ,bununla sn de 24 kare full hd çekmek çokmu zor yyani.
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hasskabal 8 yıl

DH Misafiri

Behzat ç dizisi canon 5 d mark ıı ile çekiliyor,işlemcisi digit 4 o makinenin ,bununla sn de 24 kare full hd çekmek çokmu zor yyani.


Cidden 5d mark II illemi çekiliyor Behzat ç? Ben dsmart hd de hd olarak izliyorum diziyi her hafta on numara görüntü var. valla eminmisiniz bence daha profesyonel tv kamerası ile çekiyorlardır. ben sanmıyorum bir foto makinesi ile çekileceğiniz. yani klip mlip neysede film çekilirmi ki mark II mi dayanır o kadar çekime yaw? :)
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abdulmusavvir 8 yıl
Ya interpolasyon oranı sıfır olupta bunu özellik olarak yazmayacak firmamı var, hem bu güne kadar interpolasyon oranını özellikler arasına yazmayıpta, interpolasyon uygulamamış firmamı var, pazarlama tekniği bulmuşlar, buradan dolandırıyorrlar milleti,
ÇAĞIMIZIN KAMERA DOLANDIRICILIĞI == INTERPOLASYON
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dreamblue35 8 yıl
full hd kayıt yapabilen makinalar bu kadar küçüldü mü yaw ?
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Batuist 8 yıl
640x480 çözünürlüğünde 120kare video çekimi oldukça fantastik geldi.. çok eğlenceli olurdu sanırım.. ama video kalitesi ne alemde tabi onuda bilmek lazım...
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mehmednaim 8 yıl
Eğer bu makinede dediğiniz kadar yüksek oranda interpolasyon varsa, hali hazırda satışta olan cep telefonlarından HD kayıt yaptığını iddia eden bazıları hiç video çekmiyor demektir.
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jiddi 8 yıl
Neden interpolasyon gerekiyor ? Sensörü 4 x Full HD gibi bir değerde çözünürlüğe sahip. Bu sensör ile bu makinanın Full HD video kayıt etmesi çok mu zor görünüyor ? Sanırım burada olay sensörden ziyade işlemcisine düşüyor. Saniyede (misal) 30 kare 1920x1080 pixel görüntü işlemek makinaların işlemcileri için zor da ondan mı interpolasyon olayına gidiyor üreticiler ? interpolasyon olduğuna dair ispatınız var mı, var ise neden bu yolu tercih ediyor üreticiler sizce ?
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hacı.basat 8 yıl
Başlıkta "Full HD video kaydedebilen" tabiri kullanılmış, tabiki buna inanmamız mümkün değil, şu şartlarda o görüntüde en az yüzde 60 interpolasyon olduğunu varsayabiliriz.
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