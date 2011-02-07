Canon, Full HD video kaydedebilen, CMOS sensörlü IXUS 220 HS'yi tanıttı

Canon'un bugün IXUS ailesine kazandırdığı ikinci üye IXUS 220 HS (PowerShot ELPH 300 HS) oldu.
Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle dikkat çeken IXUS 220 HS, 92.2 x 55.9 x 19.5 mm boyutlarında ve batarya, hafıza kartı dahil 195 gram ağırlığında tasarlanmış. 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3'' CMOS sensörle ve 24 - 120 mm f/2.7-5.9 objektifle gelen kamera, 5 kat optik, 4 kat dijital yakınlaştırma yapabiliyor; objektife görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.
ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı ise 1/2000 saniyeye kadar ayarlanabilen kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. IXUS 220 HS'de bugün tanıtılan modellerde olduğu gibi 640 x 480 @ 120 FPS, 320 x 240 @ 240 FPS yavaş çekim modları unutulmamış.
Son olarak 2.7 inç ebatında 230.000 piksel TFT ekrana, SD/SDHC/SDXC/MMC kart desteğine ve HDMI mini portuna sahip IXUS 220 HS'nin 249,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da, 199€'a Avrupa'da sahneye çıkması bekleniyor.
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_elph_300_hs#Specifications Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cidden 5d mark II illemi çekiliyor Behzat ç? Ben dsmart hd de hd olarak izliyorum diziyi her hafta on numara görüntü var. valla eminmisiniz bence daha profesyonel tv kamerası ile çekiyorlardır. ben sanmıyorum bir foto makinesi ile çekileceğiniz. yani klip mlip neysede film çekilirmi ki mark II mi dayanır o kadar çekime yaw? :)
ÇAĞIMIZIN KAMERA DOLANDIRICILIĞI == INTERPOLASYON