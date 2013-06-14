Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin elde kullanılabilir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu

Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticileri arasında yer alan Canon, geçtiğimiz sene içerisinde kullanıcılar karşısına çıkarttığı MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin elde kullanılabilir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu.

Daha önce kafaya takılabilir şeklinde tasarlanan ve 125,000$ fiyat etiketiyle satılan MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin yeni versiyonu, elde kullanım için çok daha kompakt boyutlara sahip olarak hazırlanmış. Kullanıcıların gerçek ile sanal dünya arasında etkileşim kurmalarına imkan sağlayan sistemin, ayrıca Canon'un yeni geliştirdiği yazılım sayesinde gerçek dünya ve dijital veriler arasında daha uyumlu ve hassas görüntüler ortaya koyabildiği belirtiliyor.

Şimdilik diğer teknik ayrıntıları açıklanmayan elde kullanılabilir MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin, 19-21 Haziran tarihinde Tokyo Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 21. Yüzyıl 3D ve Sanal Gerçeklik Fuarı kapsamında sergilemesi bekleniyor.

http://www.canon.com/news/2013/jun12e.html