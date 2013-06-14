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Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin elde kullanılabilir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin elde kullanılabilir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu
Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticileri arasında yer alan Canon, geçtiğimiz sene içerisinde kullanıcılar karşısına çıkarttığı MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin elde kullanılabilir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu.
Daha önce kafaya takılabilir şeklinde tasarlanan ve 125,000$ fiyat etiketiyle satılan MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin yeni versiyonu, elde kullanım için çok daha kompakt boyutlara sahip olarak hazırlanmış. Kullanıcıların gerçek ile sanal dünya arasında etkileşim kurmalarına imkan sağlayan sistemin, ayrıca Canon'un yeni geliştirdiği yazılım sayesinde gerçek dünya ve dijital veriler arasında daha uyumlu ve hassas görüntüler ortaya koyabildiği belirtiliyor.
Şimdilik diğer teknik ayrıntıları açıklanmayan elde kullanılabilir MREAL üç boyutlu gerçekçilik sisteminin, 19-21 Haziran tarihinde Tokyo Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 21. Yüzyıl 3D ve Sanal Gerçeklik Fuarı kapsamında sergilemesi bekleniyor. 

http://www.canon.com/news/2013/jun12e.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
125.000 USD param olsa direkt gerçeğini yaşarım zaten sanalına ihtiyacım olmaz :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Bunun "Elde kullanım" için değil de "Evde kullanım" için olanını geliştirsin. İşte o zaman hayırlı bir iş yapmış olur.
Yemişim benim olmayan teknolojiyi. 125.000 Doları kim kaybetmiş ki bulan bundan alsın. Anca işte böyle DonanımHaber'de falan görürüz...
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onlarburdalar 6 yıl
bencede şu teknoloji oyunlardada olsa
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
125.000 USD param olsa direkt gerçeğini yaşarım zaten sanalına ihtiyacım olmaz :)
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teramit 6 yıl
Al bir tane ince cep telefonu gözlük çerçevesine oturt içinede artırılmış gerçekçilik yazılımı yap tak suratına.Tamam daha iyi olmaz ama 125 bin dolardan çok daha ucuza yapılır.Uçan firmaları indirelim. :)
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