Canon, Rebel T5i/700D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu





Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Canon, geçtiğimiz günlerde ilk bilgi ve görselleri ortaya çıkan yeni DSLR fotoğraf makinesi Rebel T5i/700D'yi resmi olarak duyurdu.

Canon tarafından duyurulan Rebel T5i/700D, firmanın hali hazırda piyasada olan 650D modelinin üstüne, 60D modelinin ise altına konumlandırılmış durumda. Esas olarak yerine geldiği 650D modeli ile arasında çok fark olmayan 700D, teknik olarak 18MP Hibrit APS-C CMOS sensöre, Digic 5 görüntü işlemcisine, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim yeteneğine, dahili stereo mikrofona, ISO 100-12800 değerine ve her türlü açıda fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran (7.7cm) 3" 1,40 milyon nokta Clear View II dokunmatik LCD ekrana sahip.

Hareketli objelerin çekiminde sunduğu saniyede 5 kare çekim hızı ile önce çıkan model, 9 noktalı çapraz tip otomatik netleme sistemi ile oldukça kararlı netleme sağlayabiliyor. Canon'un EF ve EF-S lenslerin ile uyumlu olan 700D, dahili flaşı ile karanlık durumlarda maksimum performans verebilirken, üzerinde harici flaş yuvası da içeriyor. Beraberinde yaratıcı filtreler ve kolay çekim modları ile gelen model, %95 kapsama alanına sahip optik vizör ile kullanıcılara elektronik vizörlere oranla daha rahat bir çekim olanağı sağlıyor.

Canon'un giriş seviye yeni gözdesi olan 700D, Nisan ayında sadece gövde olarak 750$, yeni geliştirilen EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM lens ile beraber 900$, ve EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM lens ile beraber ise 1,100$ fiyat etiketine sahip olarak piyasadaki yerini alacak.