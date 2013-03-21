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Canon, Rebel T5i/700D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

6 yıl
5,2b
1
20
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, Rebel T5i/700D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Canon, geçtiğimiz günlerde ilk bilgi ve görselleri ortaya çıkan yeni DSLR fotoğraf makinesi Rebel T5i/700D'yi resmi olarak duyurdu.
Canon tarafından duyurulan Rebel T5i/700D, firmanın hali hazırda piyasada olan 650D modelinin üstüne, 60D modelinin ise altına konumlandırılmış durumda. Esas olarak yerine geldiği 650D modeli ile arasında çok fark olmayan 700D, teknik olarak 18MP Hibrit APS-C CMOS sensöre, Digic 5 görüntü işlemcisine, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim yeteneğine, dahili stereo mikrofona, ISO 100-12800 değerine ve her türlü açıda fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran (7.7cm) 3" 1,40 milyon nokta Clear View II dokunmatik LCD ekrana sahip.
 
Canon, Rebel T5i/700D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Canon, Rebel T5i/700D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Hareketli objelerin çekiminde sunduğu saniyede 5 kare çekim hızı ile önce çıkan model, 9 noktalı çapraz tip otomatik netleme sistemi ile oldukça kararlı netleme sağlayabiliyor. Canon'un EF ve EF-S lenslerin ile uyumlu olan 700D, dahili flaşı ile karanlık durumlarda maksimum performans verebilirken, üzerinde harici flaş yuvası da içeriyor. Beraberinde yaratıcı filtreler ve kolay çekim modları ile gelen model, %95 kapsama alanına sahip optik vizör ile kullanıcılara elektronik vizörlere oranla daha rahat bir çekim olanağı sağlıyor. 
Canon'un giriş seviye yeni gözdesi olan 700D, Nisan ayında sadece gövde olarak 750$, yeni geliştirilen EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM lens ile beraber 900$, ve EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM lens ile beraber ise 1,100$ fiyat etiketine sahip olarak piyasadaki yerini alacak.
 
Canon, Rebel T5i/700D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

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Stradale 6 yıl
Nikon 24 mp'ye geçti ama kullananlar pek memnun değil hala gidip 16 mp de fotoğraf çekiyorlar, tam kare olmadıktan sonra 24 ya da daha fazla mp bu makinelerde mantıksız, aps-c sensörlerde 18 mp optimum değer bana göre. Bir de bu makinelerle elde video çekmek işkence, 2. dakikadan sonra makine 20 kiloymuş hissi veriyor yolda telefonla konuşurken bile insanın kolu yoruluyor sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz, bende 500d var toplasanız 5 kere video çekmişimdir, bu makineyi almak isteyenlerin %90'ı fotoğraf çekmek için almalılar yok videoda af varmış HD çekiyomuş kağıt üzerinde güzel ancak kullanışlı değiller. Gerçek amacınız fotoğraf çekimi ise model karşamasına girmeyin 550d modeli bile şimdi ve gelecek 2-3 yılda her işinizi fazlasıyla görecektir.
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agules 6 yıl
Canon'un hızına yetişebilmek mümkün değil ben hala 350d de kalmış durumdayım o kdr çok makine güncelliyor ki iyi mi yapıyor kötümü yapıyor bilmiyorum. Arkadaşlar tavsiye istediğinde ne diyeceğimi bilemez oluyor bu seriye 700d de dahil oldu teşekkürler Canon. Gerçekten takip edemiyorum artık aralarındaki farkları bile bilemiyorum sonra tavsiye vermeye çalışıyoruz insanlara.
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DH Misafiri 6 yıl
eee şimdi bu canon eos 650d ile arasında fark ne? yenilik ne? anlayamadım.ve bana bu fiyatların en iyi fotoğraf makinesini nedenleriyle beraber söyleyecek var mı? bir bakıma önerisi olan varmı ? :D
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Guhong01 6 yıl
Megavolt
Ben anlamadım ne yenilik var bunda:S

EOS yazısının altındaki yazı değiştirilmiş...
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Megavolt 6 yıl
Ben anlamadım ne yenilik var bunda:S
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theyapici 6 yıl
Canon eski sensör de neden ısrarcı anlamış değilim nikon sony nin yeni 24 mp sensörünü kullanıyor DR konusunda Ve iso konusunda bu eski 18mp esnsöre göre daha başarılı
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ozturert 6 yıl theyapici
theyapici

Canon eski sensör de neden ısrarcı anlamış değilim nikon sony nin yeni 24 mp sensörünü kullanıyor DR konusunda Ve iso konusunda bu eski 18mp esnsöre göre daha başarılı

Çünkü hala satıyor. Satışlar algılayıcıya çok bağlı değil ve Sony algılayıcılar 3-5 kat üstün değil. Satışlar azalırsa baskı olur, o zaman Canon değiştirir. Belki 70D ve 7DMarkII'ye saklıyorlardır. Artık onlarda da aynısı olursa beraberce "oha" deriz ama 7DMarkII ciddi bir ürün, onda değiştireceklerdir yoksa Nikon'un gerisinde kalacaklar.
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