Canon, dünyanın en büyük CMOS sensörünü üretti

Dünyanın en önemli video kamera ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, "Dünya'nın en büyük CMOS sensörü"nü geliştirdi. Canon'un ürettiği CMOS sensör ü ultra duyarlı olarak üretildi. Dünyanın en büyük CMOS sensörü olarak nitelendirilen sensör 202 x 205 mm ölçülere sahip. Boyutu ve teknolojisi ile düşük aydınlatmalı ortamlarda bile başarılı çekimler yapacağı iddia edilen sensör, 35 mm'lik sensörlere oran 1/100 oranında daha az ışık kaynağı ile başarılı işler yapabilecek. Bu miktarın DSLR makinaların ihtiyacına oranla 1/100 oranında olacağı belirtilmiş.

Canon'un ürettiği dünyanın en büyük CMOS sensörü 0.3 lux değerinde aydınlatmada (bu değer bulutsuz bir gecede görünen ayışığı ile aynı oranda) 60 FPS (kare-saniye) oranında video çekebileceği iddia ediliyor. Canon'un üretmiş olduğu dünyanın en büyük CMOS sensörünün seri üretiminin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.