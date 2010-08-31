Canon, dünyanın en büyük CMOS sensörünü üretti

Dünyanın en önemli video kamera ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, "Dünya'nın en büyük CMOS sensörü"nü geliştirdi. Canon'un ürettiği CMOS sensör ü ultra duyarlı olarak üretildi. Dünyanın en büyük CMOS sensörü olarak nitelendirilen sensör 202 x 205 mm ölçülere sahip. Boyutu ve teknolojisi ile düşük aydınlatmalı ortamlarda bile başarılı çekimler yapacağı iddia edilen sensör, 35 mm'lik sensörlere oran 1/100 oranında daha az ışık kaynağı ile başarılı işler yapabilecek. Bu miktarın DSLR makinaların ihtiyacına oranla 1/100 oranında olacağı belirtilmiş.
Canon'un ürettiği dünyanın en büyük CMOS sensörü 0.3 lux değerinde aydınlatmada (bu değer bulutsuz bir gecede görünen ayışığı ile aynı oranda) 60 FPS (kare-saniye) oranında video çekebileceği iddia ediliyor. Canon'un üretmiş olduğu dünyanın en büyük CMOS sensörünün seri üretiminin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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sağol bilgi için...
Tabi bu işe yeni soyunurken Canon'a cevap vermesini bekleyemeyiz. Kaldı ki alanı biraz farklı. Gösteriş odaklıdan ziyade kalite odaklı çalışıyor Nikon!!!
Ay isigi ile birlikte cekimden bahsetmiyor.
Ay isiginda yapilan cekim gibi cekim yapiyormus.
Örnek olarak
Bir odadasiniz zifiri karanlik ve o odayi sanki ay isigindaki kadar aydinlikmis gibi gösteriyor. 60 FPS cekim yapmasida cabasi.
Böyle bir sensörün gündüz gözüyle yaptiklarini düsünemiyorum bile. Sensör büyük olunca hem kapladigi alan büyük olacak, hem daha fazla isinacak hemde daha fazla enerji tüketecek. 20 cm x 20 cm kare seklinde bir sensör iste gerisini siz düsünün.