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Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda'dan, 70D ve 7D Mark 2 hakkında açıklamalar

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda, CP+ 2013 fuar kapsamında yaptığı açıklamalarında Canon'un birçok kullanıcısı tarafından büyük merakla beklenen modelleri olan 70D ve 7D Mark 2 hakkında açıklamalarda bulundu.

Canon'un yarı profesyonel seviyedeki en popüler fotoğraf makinelerinden olan 60D ve 7D modellerinin yerlerine gelmesi beklenen 70D ve 7D Mark 2 modelleri hakkında Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda açıklamalarda bulundu. Yarı profesyonel kullanıcılarının halen APS-C formatta kameralar talep ettiğinden bahseden Masaya Maeda, gelecekte tam kare (FF) yarı profesyonel fotoğraf makinelerinin artacağını söyledi ve Canon EOS 70D modeli hakkında kapıları kapatmayarak gelecekte birgün bu modelin gelebileceğinin sinyallerini verdi. Canon 7D Mark 2 modeli hakkında sorulan soruya ise, piyasadaki 7D modelinin halen kullanıcılar tarafından çok çekici olduğunu söyleyen Maeada, bunun yanında 7D'nin yerine gelecek olan modeli de, yenilikçi teknolojiler ile beraber geliştirdiklerini söyledi.  
Canon kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen modellerin çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi olmasa da, Canon'a yakın kaynaklara göre bu iki makine 4 ile 5 ay arasında duyurulabilir.

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fdc.watch.impress.co.jp%2Fdocs%2Fnews%2Finterview%2F20130124_584693.html Yorum Yaz
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skysertcan 6 yıl
ıyıce cıvıttılar, gecen sene yılbasından once cıkacak demıslerdı.. sonra subat ayı dedıler.. sımdı 4-5 ay dıyorlar.. bır dedıklerı bır dedıklerını tutmuyor bunların
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ozturert 6 yıl
D400 çıkmadığı sürece 7DMarkII'ye gerek yok diyor Canon. 7D zaten APSC'de en üst seviye. Ama D400 ile bu değişebilir, bekleyip göreceğiz.
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kassatura 6 yıl
Adamlar ff üretmemek için hâlâ bahane uyduruyorlar. Yapmayın bunu işte. Eski teknolojiyi itelemeyin insanlara.
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theyapici 6 yıl
d7000 guncellemesinde 70d yi de duyuracak canon bence daha sonra yaz gibi 7 d mark2 gelecek ser verip sır vermiyorlar ama 7 d mark2 7d den cok farklı özellikleri olacagı soylenmis
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V4LKyR 6 yıl
Tam kare derken mesela... 4000x4000 mi oluyor fotoğrafın boyutu?
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cwr 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
Tam kare derken mesela... 4000x4000 mi oluyor fotoğrafın boyutu?

Sensörü büyük demek oluyor, diger APS-C sensorlu makinalara(D90,D7000, 550D vb) göre
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Statistik 6 yıl
Mimari cekim olmadigi surece tam kareye cok fazla gerek yok, 5d Mark II su an ABD'de 1500$'a satiliyor, Turkiyede 4700tlden asagi bulunamaz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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BLoWeR 6 yıl Statistik
Statistik

Mimari cekim olmadigi surece tam kareye cok fazla gerek yok, 5d Mark II su an ABD'de 1500$'a satiliyor, Turkiyede 4700tlden asagi bulunamaz.

Bu şekilde genelleyemezsiniz. Herkişinin ihtiyacı değişiktir.
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