Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda'dan, 70D ve 7D Mark 2 hakkında açıklamalar





Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda, CP+ 2013 fuar kapsamında yaptığı açıklamalarında Canon'un birçok kullanıcısı tarafından büyük merakla beklenen modelleri olan 70D ve 7D Mark 2 hakkında açıklamalarda bulundu.





Canon'un yarı profesyonel seviyedeki en popüler fotoğraf makinelerinden olan 60D ve 7D modellerinin yerlerine gelmesi beklenen 70D ve 7D Mark 2 modelleri hakkında Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda açıklamalarda bulundu. Yarı profesyonel kullanıcılarının halen APS-C formatta kameralar talep ettiğinden bahseden Masaya Maeda, gelecekte tam kare (FF) yarı profesyonel fotoğraf makinelerinin artacağını söyledi ve Canon EOS 70D modeli hakkında kapıları kapatmayarak gelecekte birgün bu modelin gelebileceğinin sinyallerini verdi. Canon 7D Mark 2 modeli hakkında sorulan soruya ise, piyasadaki 7D modelinin halen kullanıcılar tarafından çok çekici olduğunu söyleyen Maeada, bunun yanında 7D'nin yerine gelecek olan modeli de, yenilikçi teknolojiler ile beraber geliştirdiklerini söyledi.

Canon kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen modellerin çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi olmasa da, Canon'a yakın kaynaklara göre bu iki makine 4 ile 5 ay arasında duyurulabilir.

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