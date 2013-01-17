Haber Editörü
Dünya dijital görüntüleme devlerinden Canon, sahte bataryalar konusunda yeni bir kampanya başlattı. " Play is Safe, Power your Canon with Canon Power" sloganı altında başlatılan kampanya ile kullanıcılar sahte bataryalar konusunda uyarılıyor.
Sahte bataryaların oldukça tehlikeli olduğundan bahseden Canon, kullanıcıların sahte bataryaları nasıl anlayabileceği konusunda bir internet sitesi oluşturdu. Site üzerinde kullanıcılara sahte bataryalar hakkında ayrıntılı bilgiler ve bu bataryaların olumsuz sonuçları hakkında bilgiler veriliyor. Ayıca sitede piyasada en çok görülen sahte bataryalar ile batarya alırken dikkat edilmesi gerekenler maddeler halinde sıralanmış durumda. Kullanıcıların bataryaları kendilerinin ayırt edebilmeleri için resimli örnekler koyan Canon, çok dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
Sahte bataryalar kolaylıkla aşırı ısınma, yanma hatta patlama sorunlarına yol açabiliyor. Bu tarz ürünlere karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Canon'un açtığı bilgilendirme sayfasına aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz ;
http://usa.canon.com/cusa/about_canon/standard_display/aboutcounterfeits?WT.mc_id=C201980
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Bir de bu kadar uğraşıp kampanya yapacağına, fiyatlarda 5-10dolar indirip yap, bu sayede sahte pillere karşı kullanıcı üzerinde dikkat çek...
Sitede o 10 maddenin bazıları çok flu.
1. madde Yetkili satıcı veya üreticiden alın.
Kim Üreticiden direkt satın alabilir ki. Benim aldığım yer sağlam.Temin edilen yerde sağlam ama mal çürükse ne yapacağız?
4.madde ambalajın kalitesi
Benim aldığımda orjinali ile birabir aynıydı Yani bu TR için bir kriter değil.,
5. madde, ????
Bir çok distribütör, üreticiden ambalajsız olarak istiyor.Örneğin 100-500' lük koliler halinde. Buna BUKL deniyor ve hem malda, hemde kargoda ciddi fiyat avantajı sağlıyor. Sonra inanılmayacak kadar ucuz fiyata birebir alt kartonları kullanım klavuzları basılıp blister ambalajı yapılıyor ve batarya sahte değil. İşin aslı aldığımız bataryaların neredeyse %90' nı böyle.
Birde zaten bu konuya kısa bir süre önce bende değinmiştim. Canon kampanyasında belirtilen bir pil listesi var. O listenin tamamı eşdeğer pil olarak Ansmann' dada var ve fiyatıda orjinaline göre %25 daha ucuz. Ben aldım kullanıyorum en az orjinali kadar iyi. Elbette markalı başka ürünlerde vardır. Araştırmak lazım.
forum.donanimhaber.com/...
Kesinlikle katılıyorum. Kimse yedek parçaya yüksek kâr oranı ile almak istemiyor. Yedek parçadan kâr etmeyi hedeflemeseler bence orjinali otomatik olarak teşvik etmiş olurlar. 5-10 lira fark olabilir ama iki üç katı fark olunca yan sanayi ürünler mantıklı gelmeye başlıyor.