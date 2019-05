Dünya dijital görüntüleme devlerinden Canon, sahte bataryalar konusunda yeni bir kampanya başlattı. " Play is Safe, Power your Canon with Canon Power" sloganı altında başlatılan kampanya ile kullanıcılar sahte bataryalar konusunda uyarılıyor.

Sahte bataryaların oldukça tehlikeli olduğundan bahseden Canon, kullanıcıların sahte bataryaları nasıl anlayabileceği konusunda bir internet sitesi oluşturdu. Site üzerinde kullanıcılara sahte bataryalar hakkında ayrıntılı bilgiler ve bu bataryaların olumsuz sonuçları hakkında bilgiler veriliyor. Ayıca sitede piyasada en çok görülen sahte bataryalar ile batarya alırken dikkat edilmesi gerekenler maddeler halinde sıralanmış durumda. Kullanıcıların bataryaları kendilerinin ayırt edebilmeleri için resimli örnekler koyan Canon, çok dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Sahte bataryalar kolaylıkla aşırı ısınma, yanma hatta patlama sorunlarına yol açabiliyor. Bu tarz ürünlere karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Canon'un açtığı bilgilendirme sayfasına aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz ;

http://usa.canon.com/cusa/about_canon/standard_display/aboutcounterfeits?WT.mc_id=C201980