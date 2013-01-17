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Canon sahte bataryalar konusunda yeni bir kampanya başlattı

6 yıl
1,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünya dijital görüntüleme devlerinden Canon, sahte bataryalar konusunda yeni bir kampanya başlattı. " Play is Safe, Power your Canon with Canon Power" sloganı altında başlatılan kampanya ile kullanıcılar sahte bataryalar konusunda uyarılıyor.
Sahte bataryaların oldukça tehlikeli olduğundan bahseden Canon, kullanıcıların sahte bataryaları nasıl anlayabileceği konusunda bir internet sitesi oluşturdu. Site üzerinde kullanıcılara sahte bataryalar hakkında ayrıntılı bilgiler ve bu bataryaların olumsuz sonuçları hakkında bilgiler veriliyor. Ayıca sitede piyasada en çok görülen sahte bataryalar ile batarya alırken dikkat edilmesi gerekenler maddeler halinde sıralanmış durumda. Kullanıcıların bataryaları kendilerinin ayırt edebilmeleri için resimli örnekler koyan Canon, çok dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
 
Sahte bataryalar kolaylıkla aşırı ısınma, yanma hatta patlama sorunlarına yol açabiliyor. Bu tarz ürünlere karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Canon'un açtığı bilgilendirme sayfasına aşağıdaki linkte ulaşabilirsiniz ;
http://usa.canon.com/cusa/about_canon/standard_display/aboutcounterfeits?WT.mc_id=C201980 

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AmigamaN 6 yıl
Canon G1x im var ve yedek olarak yan sanayi batarya kullanıyorum. Yaklaşık 6 aydır hiç bir sorunda yaşamadım. Orjinale yakın değerlerde çekim yapabiliyorum. Ayrıca dörtte bir fiyatına aldım. Arkadaşlara katılıyorum. Önce adam gibi fiyatlandırma yapsınlar. Yaptılarda almadık mı?
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CanTnçr 6 yıl
Arkadaşlar yan sanayi dediğiniz ürünler bir markanın ürünlerimi yoksa direk Canon marka çakma ürünlermi ?
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Sadece Sürücü 6 yıl
Anlamadığım nokta, kullanıcı yolunacak kaz mı da batarya için dünyanın parasını istiyor bu üreticiler. Sırf üstünde kendi amblemi var diye dünyanın parasını istiyor... Bu yüzden makinemi seviyorum, normal pille çalıştığı için pil konusunda başarılı firmaların en iyi pillerini uygun fiyata alabiliyorum.

Bir de bu kadar uğraşıp kampanya yapacağına, fiyatlarda 5-10dolar indirip yap, bu sayede sahte pillere karşı kullanıcı üzerinde dikkat çek...
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nehuse 6 yıl
Canon 300D 500D ve 600D de ebaydan aldığım yan sanayi bataryaları kullanıyorum şimdiye kadar hiç bir problem yaşamadım.Arada 4 kat fiyat farkı var.Bence firmalar fiyatları makul seviyeye çekerse kimse yan sanayi batarya ile uğraşmaz .
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darkaura 6 yıl
yakin zamanda fiyatlara bakmadimda, zamaninda 100$lik video kameralara 60-70$dan batarya satanlar bu herifler degilmi. eger gercekden tuketiciyi dusunerek sahte urune savas acacaklarsa once orjinal bataryanin fiyatini gercek eder degerine ceksinler. bakalim o zaman sahte cakma piyasasi kaliyormu. bu dedigim tum firmalar icin gecerli.
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bipekkan 6 yıl
Verilen linkten özellikte sahte pili anlamanın 10 yolu kısmı açıkçası beni pek tatmin etmedi. Bundan 2 yıl önce Canon 40 D için batarya aldım.Yanımda orjinali de vardı. Bilister ambalajı dahil hiçbir falsosu yoktu. Ama eve geldiğimde şarja bağlayınca 10 dk. şarj oldu 3-4 fotograf sonra tıssss. 8-10 defa şarj deşarj Pil bozuk. Zaten 2. elime aldığımda pilin kutup kızaklarında çizgiler ile kenarlarda hafif sarımsı kalıntılar farkettim. Pil kullanılmış,işi bitmiş bir güzel kontaklar temizlenip parlatılmış ve yeniden ambalajlanmıştı. Aldığım yere gittim. Adam çıkarttı giriş faturalarını gösterdi 3 ay önce girişi yapılmış 2 adet alınmış ve alındığı yerde "Orasını karıştırmayalım" 2. side hala dükkandaydı. Neyse iade ettik.
Sitede o 10 maddenin bazıları çok flu.
1. madde Yetkili satıcı veya üreticiden alın.
Kim Üreticiden direkt satın alabilir ki. Benim aldığım yer sağlam.Temin edilen yerde sağlam ama mal çürükse ne yapacağız?
4.madde ambalajın kalitesi
Benim aldığımda orjinali ile birabir aynıydı Yani bu TR için bir kriter değil.,
5. madde, ????
Bir çok distribütör, üreticiden ambalajsız olarak istiyor.Örneğin 100-500' lük koliler halinde. Buna BUKL deniyor ve hem malda, hemde kargoda ciddi fiyat avantajı sağlıyor. Sonra inanılmayacak kadar ucuz fiyata birebir alt kartonları kullanım klavuzları basılıp blister ambalajı yapılıyor ve batarya sahte değil. İşin aslı aldığımız bataryaların neredeyse %90' nı böyle.
Birde zaten bu konuya kısa bir süre önce bende değinmiştim. Canon kampanyasında belirtilen bir pil listesi var. O listenin tamamı eşdeğer pil olarak Ansmann' dada var ve fiyatıda orjinaline göre %25 daha ucuz. Ben aldım kullanıyorum en az orjinali kadar iyi. Elbette markalı başka ürünlerde vardır. Araştırmak lazım.
forum.donanimhaber.com/...
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Firaristt 6 yıl darkaura
darkaura
yakin zamanda fiyatlara bakmadimda, zamaninda 100$lik video kameralara 60-70$dan batarya satanlar bu herifler degilmi. eger gercekden tuketiciyi dusunerek sahte urune savas acacaklarsa once orjinal bataryanin fiyatini gercek eder degerine ceksinler. bakalim o zaman sahte cakma piyasasi kaliyormu. bu dedigim tum firmalar icin gecerli.

Kesinlikle katılıyorum. Kimse yedek parçaya yüksek kâr oranı ile almak istemiyor. Yedek parçadan kâr etmeyi hedeflemeseler bence orjinali otomatik olarak teşvik etmiş olurlar. 5-10 lira fark olabilir ama iki üç katı fark olunca yan sanayi ürünler mantıklı gelmeye başlıyor.
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SystemApps 6 yıl
bişey olmaz en fazla gereken performansı alamazsınız yada orjinal diye fazla para ödemiş olursunuz.iş patlamaya kalsa her pil patlayabilir.zamanında bir kaç firma kendi notebook pillerini geri çağırmıştı mesela.
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CanTnçr 6 yıl
Orjinal batarylarda da zaman zaman sorun olsada sahte bataryalar kadar olmuyor. Bence riske atmaya gerek yok. En azından orjinal bataryadan dolayı makinenizde bir sorun olunca firma karşılıyor
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