Canon’dan Yeni Nesil Film ve Doküman Tarayıcı; CanoScan 9000F

Canon, tarayıcı serisinin en yeni üyesi CanoScan 9000F modelini pazara sunduğunu duyurdu. Film ve dia tarama kapasitesine sahip olan CanoScan 9000F, esneklik ve verimlilik arayan fotoğrafçıların ve yüksek kalitede tarama yapmak isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Canon’un CanoScan 8800F modelinin yeni nesil versiyonu olan CanoScan 9000F, verimliliği arttıran birçok yeni ve geliştirilmiş özellikle karşımıza çıkıyor. 9,600 x 9,600 dpi CCD sensörü ile ayrıntı yakalama ve çoğaltım kapasitesi açılarından kalitesi yükseltilen bu model, önceki modellerle karşılaştırıldığında rakipsiz bir konumda. CanoScan 9000F’in 48-bit derinliğe sahip olağanüstü gerçeklikteki renkleri, görüntüleri büyüterek yüksek çözünürlüklü baskılara uygun dosyaların elde edilmesini garantiliyor.

Bugüne dek pazardaki en hızlı ve en yüksek kalitedeki film tarayıcılarını üreten Canon, yeni CanoScan 9000F’in performans başarıları ile bir kez daha övünç duyuyor. Yüksek hızda tarama olanağı sağlayan yeni film adaptörü, cihaza daha fazla ışığın girmesini sağlayarak 35 mm’lik bir negatif filmi yaklaşık 18 saniyede tarıyor (1,200 dpi çözünürlükte).



Basit ve işlevsel

Canon CanoScan 8800F’in çerçeveli dia ve orta formatta filmler de dâhil olmak üzere, hem negatif hem pozitiften tarama özellikleri CanoScan 9000F’de de bulunuyor. CanoScan 9000F, Otomatik Tarama özelliği sayesinde sıfır ısınma süresi ile tek dokunuşla PC’ye, e-postaya (ek olarak), fotokopiye ve PDF’e aktarma yapıyor. Bunlara ek olarak CanoScan 9000F’de basılı metni tekrar klavyede yazma zahmetine girmeden düzenlenebilir bir elektronik belgeye çeviren hassas bir Optik Karakter Okuyucu (OCR) fonksiyonu da bulunuyor.

CanoScan 9000F tek dokunuşla çalışan yedi adet EZ tarama düğmesinin yanı sıra “Otomatik Tarama” düğmesiyle de işlevselliği bir adım öteye taşıyor. Bu düğme ile belgeler otomatik olarak algılanıyor, taranıyor ve uygun ayarlarla saklanıyor. CanoScan 9000F’te bulunan bütünleşik güç adaptörü ise bu modelin kompakt ve tam olarak taşınabilir bir masaüstü tarayıcısı olmasını sağlıyor.



Hata düzelten teknoloji

Tarayıcıda bulunan Canon’a özgü “Otomatik Film Rötuş ve Geliştirme (FARE) Seviye 3” teknolojisi, film üzerinde bulunan tozları ortadan kaldırıyor ve fiziksel bozuklukları tarayan kızıl ötesi bir ışık kullanarak çizik filmleri düzeltiyor. Otomatik Fotoğraf Düzeltme II Yazılımı ve Otomatik Belge Düzeltme özellikleri, son görüntü kalitesi ve çıktısının tam denetimini kullanıcıya veriyor.

Otomatik Fotoğraf Düzeltme II yazılımı, soluk yüz, donuk ten tonları veya karanlık/parlak renkli manzara gibi çok rastlanan fotoğraf hatalarını düzeltme ve bir fotoğraftaki sahne tipini “tanıma” işlevine sahip. Otomatik Belge Düzeltme özelliği ise benzer bir şekilde, gelişmiş görüntü analizi ve veri düzeltme işlevleriyle görüntülemesi kolay tarama sonuçları veriyor.



Zengin yazılım desteği

CanoScan 9000F ile birlikte görüntüleme, yaratıcılık ve iş uygulamaları için güçlü bir yazılım seti hediye ediliyor. Bu yazılımların arasında fotoğrafçılara film taramada daha fazla denetim sağlayan Adobe PhotoShop Elements, ArcSoft PhotoStudio ve SilverFast SE paketi bulunuyor. Bunların yanı sıra tarayıcıyı çalıştırmayı ve karmaşık işlemleri yapmayı kolay hale getiren MP Navigator EX de tarayıcı ile birlikte sunulan yazılımlar arasında.



CanoScan 9000F’in teknik özellikleri:

Kalite – 9,600 x 9,600 dpi; 48 bit renk derinliği

Fotoğraf ve Belge tarama hızı – Yaklaşık 7 saniyede A4, 300dpi tarama. Sıfır ısınma süresi

Film Tarama Hızı – Yaklaşık 18 saniyede 35mm negatif, 1,200dpi tarama

Film uyumluluğu – 12 x 35mm film için adaptör, 4 x 35mm çerçeveli dialar, 120 format (maks. 6 x 22cm)

Fonksiyonlar – PC’ye, e-postaya, fotokopi veya PDF’e otomatik tarama

Otomatik görüntü düzeltme – Otomatik toz ve çizik giderme fonksiyonu ile hasarlı asıllardan kullanılabilir taramalar yaratır.

7 EZ düğmesiyle hızlı erişim

Kullanım kolaylığı – Otomatik Fotoğraf Düzeltme II ve Otomatik Belge Düzeltme

Ek Yazılımlar – SilverFast SE, Adobe Photoshop Elements, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio

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