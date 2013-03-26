Canon'dan yüksek MP değerine sahip olması beklenen fotoğraf makinesi yıl sonunda duyurulabilir

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Fotoğraf denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan olan Canon'dan belirli bir süredir beklenen yüksek MegaPixel değerine sahip fotoğraf makinesi hakkında, dedikodular artmaya başladı.
Nikon'un 36MP gibi oldukça yüksek çözünürlüğe sahip bir DLSR fotoğraf makinesini piyasaya çıkartması sonucu Canon tarafından da yüksek MP oranına sahip model söylentileri artmaya başladı. Uzun zamandır az da olsa konuşulan konu hakkında gelen son bilgilere göre Canon, yüksek MP değerinde fotoğraf makinesi model ve modelleri üzerinde çalışıyor. Firmanın test amaçlı olarak 47MP, 39MP ve 50MP gibi oldukça yüksek değerlere sahip modeller geliştirdiği ve beklenen makinenin Ekim ya da Eylül ayı gibi ortaya çıkacağı belirtiliyor.
Canon'un hali hazırda piyasada olan 1 serisi fotoğraf makineleri ile benzer gövde yapısında olacağı tahmin edilen model için EOS 3D ismi konuşuluyor.
http://photorumors.com/2013/03/26/canon-rumored-to-announce-high-megapixel-dslr-camera-by-the-end-of-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkesin ulaşabileceğini sanmıyorum. ayrıca tamam lensin kalitesi de önemli ama ya adamlar baskı yapacaksa ?
benim de, fotoğrafçılıkla keyif olarak ilgilenen insanın alması elbette gerekmez. ama ne teknolojik ilerleme, ne rakabet, ne de işinde en iyi sonuçları vermek zorunda olanların beklentileri biter.
firmalar sonuçta ürettiklerini fazlasıyla satmak isteyeceklerdir, gerisi tüketicinin alım gücü ve tercihleri. bu ilerleme herkesin faydasınadır bana göre.
dlsr makine almak bana göre pek ergen tercihi de olacak gibi değil. genelde çıkan sonuç beğeni topladığı için ve en pahalı makine bile çoğu kişinin ayırt edemeyeceği farklara sahip olduğundan hava atmak için hatırı sayılır rakamları toy tüketicinin ödeyeceğini sanmam.
''30000 tl lik ekipman işi bilmeyenin elinde olsa kaç yazar'' dedirten bir uğraş bana göre fotoğrafçılık. iyi fotoğrafçı 500tl ye ikinci el ekipman düzen biri çektikleriyle gövde gösterisi yaparken megapiksel muhabbetiyle beğeni toplayacağını sanan bana göre daha olmamış fotoğrafçıdır zaten ve komik duruma düşer.
aynı markanın en üst modeli şu an 18,1 megapiksele sahip. sadece kafanız daha da karışsın diye bilgilendireyim dedim. :)
nanometrik küçülme digic6 yeni üretim teknolojisi bakalım hele
Ortadirek vatandaş ta bu yeni teknolojilere damdan bakacak. Elimizdeki DSLR lar kompact makine sınıfına girecek artık.