Canon'dan yüksek MP değerine sahip olması beklenen fotoğraf makinesi yıl sonunda duyurulabilir

Fotoğraf denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan olan Canon'dan belirli bir süredir beklenen yüksek MegaPixel değerine sahip fotoğraf makinesi hakkında, dedikodular artmaya başladı.

Nikon'un 36MP gibi oldukça yüksek çözünürlüğe sahip bir DLSR fotoğraf makinesini piyasaya çıkartması sonucu Canon tarafından da yüksek MP oranına sahip model söylentileri artmaya başladı. Uzun zamandır az da olsa konuşulan konu hakkında gelen son bilgilere göre Canon, yüksek MP değerinde fotoğraf makinesi model ve modelleri üzerinde çalışıyor. Firmanın test amaçlı olarak 47MP, 39MP ve 50MP gibi oldukça yüksek değerlere sahip modeller geliştirdiği ve beklenen makinenin Ekim ya da Eylül ayı gibi ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Canon'un hali hazırda piyasada olan 1 serisi fotoğraf makineleri ile benzer gövde yapısında olacağı tahmin edilen model için EOS 3D ismi konuşuluyor.

http://photorumors.com/2013/03/26/canon-rumored-to-announce-high-megapixel-dslr-camera-by-the-end-of-2013/