Canonical, Ubuntu Phone için 12 çekirdek uygulamayı topluluk ile birlikte geliştirmek istiyor





Kısa süre önce henüz geliştirme aşamasında olan mobil Ubuntu Phone işletim sistemini tanıtan Canonical, Şubat ayı sonunda Galaxy Nexus için ilk imaj dosyasını yayınlayacağını açıklamıştı. 2014 yılına kadar Ubuntu Phone işletim sistemli bir cihaz pazarda göremeyecek olsak da vakıf topluluğu geliştirme çalışmalarına dahil etmek için şimdiden kolları sıvadı.





Vakıf tarafından yapılan açıklamada 12 çekirdek uygulamanın geliştirilmesi için bazı kıstasların belirlendiği ve topluluk üyelerinin konuya ilgi göstermeleri gerektiği vurgulandı.





Vakfın ilk etapta geliştireceği çekirdek uygulamalar Saat/Alarm, Hava durumu, Hesap makinesi, Eposta istemcisi, RSS okuyucu, dosya yöneticisi, döküman görüntüleyici, hesap yöneticisi ve terminal uygulaması şeklinde. Vakıf ayrıca Facebook, YouTube ve Twitter sosyal ağlarını da çekirdek uygulamaların arasına dahil etmiş.





Ubuntu Phone cihazları satılmaya başlandığında bu uygulamalar da önyüklü olarak cihazlarda yer alacak.





Canonical, yazılım geliştiricilerin proje için çoktan çalışmaya başladığını belirtiyor. Çekirdek uygulamalar için asıl gerekli olan ise ana temaya uygun şekilde tasarım yapmak. Vakıf özellikle tasarımcıların yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuPhone/CoreApps/