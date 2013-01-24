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Canonical, Ubuntu Phone için 12 çekirdek uygulamayı topluluk ile birlikte geliştirmek istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canonical, Ubuntu Phone için 12 çekirdek uygulamayı topluluk ile birlikte geliştirmek istiyor

Kısa süre önce henüz geliştirme aşamasında olan mobil Ubuntu Phone işletim sistemini tanıtan Canonical, Şubat ayı sonunda Galaxy Nexus için ilk imaj dosyasını yayınlayacağını açıklamıştı. 2014 yılına kadar Ubuntu Phone işletim sistemli bir cihaz pazarda göremeyecek olsak da vakıf topluluğu geliştirme çalışmalarına dahil etmek için şimdiden kolları sıvadı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada 12 çekirdek uygulamanın geliştirilmesi için bazı kıstasların belirlendiği ve topluluk üyelerinin konuya ilgi göstermeleri gerektiği vurgulandı. 

Vakfın ilk etapta geliştireceği çekirdek uygulamalar Saat/Alarm, Hava durumu, Hesap makinesi, Eposta istemcisi, RSS okuyucu, dosya yöneticisi, döküman görüntüleyici, hesap yöneticisi ve terminal uygulaması şeklinde. Vakıf ayrıca Facebook, YouTube ve Twitter sosyal ağlarını da çekirdek uygulamaların arasına dahil etmiş.

Ubuntu Phone cihazları satılmaya başlandığında bu uygulamalar da önyüklü olarak cihazlarda yer alacak. 

Canonical, yazılım geliştiricilerin proje için çoktan çalışmaya başladığını belirtiyor. Çekirdek uygulamalar için asıl gerekli olan ise ana temaya uygun şekilde tasarım yapmak. Vakıf özellikle tasarımcıların yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuPhone/CoreApps/ Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Alternatiflerin olması her zaman kullanıcı yararınadır.Umarım çok daha iyi noktalara gelir.
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balcis 6 yıl
burakahmet19
adam teşekkür demiş birisi eksi basmış kesinlikle apple fanı...

esas seni eksilemek lazım, her haberin altına paylaşım için teşekkürler yazılabilir, yorum değeri yok bunun. ondan eksilemişlerdir. ama senin gibi gerçek fanatikler bunu bile kendi kafasında düşman gibi gördüğü tarafa çamur atma fırsatı olarak görüyorlar.
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enaz3posta 6 yıl
whatsappida çekirdek uygulama yapsalar mail facebook whatsapp face twitter sms tek ekranda yonetilse super olur.
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Bl00dyHell 6 yıl
Ubuntu'ya inancım tam. Sonuçta önlerinde örnek alabilecekleri bir Android var. Android'in hatalarından ders çıkartılabilir ve iyi yanları kullanılabilir. Üstelik bu geliştirme süreci sırasında da topluluk ve kullanıcılar ile iç içe olmaları ve onların fikirlerini önemsemeleri kullanıcıların tam istedikleri işletim sistemi deneyimine ulaşmalarına katkıda bulunacaktır.
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DraGonS 6 yıl
Güzel birşey aslında. Firmaların tek taraflı düşünerek kodladığı ve tasarladığı uygulamalardan iyi olacağına inanıyorum.
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Xagdas 6 yıl
Taş gibi ve kullanımı kolay bir sistem olsa keşke.
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burakahmet19 6 yıl
adam teşekkür demiş birisi eksi basmış kesinlikle apple fanı...
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yani0606 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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