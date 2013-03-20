Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon'un 22 Mart etkinliği kapsamında duyuracağı modeller belli oldu

6 yıl
388
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon'un 22 Mart etkinliği kapsamında duyuracağı modeller belli oldu
Uzun zamandır yeni ürün duyurusu yapacağı 22 Mart basın etkinliği için haberler gelen Canon, fotoğraf dünyasına hareketli günler yaşatmaya devam ediyor. Bu doğrultuda firmanın etkinlik kapsamında tanıtacağı model listesi belli oldu.

Digicam-info sitesi tarafından yayınlanan liste doğrultusunda, geçtiğimiz hafta boyunca gördüğümüz fotoğraf makinelerinin resmi duyurularının yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. İşte üzerinde çok konuştuğumuz Canon 22 Mart etkinliği kapsamında karşımıza çıkacak fotoğraf makinesi ve lens modelleri;
  • Canon PowerShot SX280 HS
  • Canon PowerShot SX270 HS
  • Canon PowerShot A2500 ve IXUS 255 HS (Daha önce duyurulmuş makineler tekrar tanıtılabilir)
  • Canon EF-S 18-55 F/3.5-5.6 IS STM
  • Canon EOS 700D + 18-55mm STM kit 
  • Canon EOS 700D + 18-135mm STM kit
  • Canon EOS 100D + 18-55mm STM kit
  • Canon EOS 100D
Canon tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlik kapsamında maalesef EOS 60D modelinin yerine gelmesi beklenen EOS70D fotoğraf makinesi hakkında bilgi yer almıyor. Firmaya yakın kaynaklar 70D modelinin yaz aylarına doğru duyurulabileceğini belirtiyor.

http://digicame-info.com/2013/03/post-472.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 6 yıl
70d için daha var yani anlaşıldı teşekkürler Can
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası... 6 yıl AMD FX-4100 video inceleme "Ekonomik Bulldozer testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim