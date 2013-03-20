Canon'un 22 Mart etkinliği kapsamında duyuracağı modeller belli oldu

Uzun zamandır yeni ürün duyurusu yapacağı 22 Mart basın etkinliği için haberler gelen Canon, fotoğraf dünyasına hareketli günler yaşatmaya devam ediyor. Bu doğrultuda firmanın etkinlik kapsamında tanıtacağı model listesi belli oldu.





Digicam-info sitesi tarafından yayınlanan liste doğrultusunda, geçtiğimiz hafta boyunca gördüğümüz fotoğraf makinelerinin resmi duyurularının yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. İşte üzerinde çok konuştuğumuz Canon 22 Mart etkinliği kapsamında karşımıza çıkacak fotoğraf makinesi ve lens modelleri;

Canon PowerShot SX280 HS

Canon PowerShot SX270 HS

Canon PowerShot A2500 ve IXUS 255 HS (Daha önce duyurulmuş makineler tekrar tanıtılabilir)

Canon EF-S 18-55 F/3.5-5.6 IS STM

Canon EOS 700D + 18-55mm STM kit

Canon EOS 700D + 18-135mm STM kit

Canon EOS 100D + 18-55mm STM kit

Canon EOS 100D Canon tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlik kapsamında maalesef EOS 60D modelinin yerine gelmesi beklenen EOS70D fotoğraf makinesi hakkında bilgi yer almıyor. Firmaya yakın kaynaklar 70D modelinin yaz aylarına doğru duyurulabileceğini belirtiyor.

http://digicame-info.com/2013/03/post-472.html