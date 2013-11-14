Canon'un 'White Kiss" modeli resmi olarak ortaya çıktı

Canon'un yaklaşık bir haftadır ufak içerikler ile tanıtımına başladığı ve herkesin yeni bir DSLR fotoğraf makinesi olarak beklediği 'White Kiss' modeli, firmanın hali hazırda piyasada satılan Kiss X7 /Rebel SL1/ EOS 100D DSLR fotoğraf makinesinin beyaz renkli versiyonu çıktı.





Japonya'ya özel olarak hazırlandığı belirtilen beyaz renkli Kiss X7, teknik olarak herhangi bir fark içermiyor ve kısaca 18 megapiksel Hibrit CMOS sensör, Full HD (1080P 30Fps, 720P 60Fps maksimum) sürekli otomatik netleme sağlayabilen video çekim kapasitesi, DIGIC 5 görüntü işlemcisin, 100-12800 ISO aralığı, saniyede 4 kare seri çekim hızı ve 3" Clear View II çoklu dokunmatik LCD ekran gibi detaylar ile karşımıza geliyor. 116.8x90.7x69.4mm boyutları ve 407gr gövde ağırlığı ile hem üretilmiş en hafif ve küçük DSLR fotoğraf makinesi modeli olma özelliğini taşıyan ürün, Canon'un EF ve EF-S lensleri ile tam uyumlu olarak çalışabiliyor.





Aynı zamanda yanına beyaz renkli bir EF 40mm f/2.8 lens hazırlanan beyaz Canon X7, 28 Kasım tarihinde Japonya merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürünün fiyatı hakkında bir bilgi yer almazken, dünya çapına satılan versiyon 700$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.canonwatch.com/white-kiss-canon-releases-white-rebel-sl1eos-100d-jp/