Canon'un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 70D'nin teknik özellikleri netleşiyor

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Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine gelecek olan ve uzun zamandır fotoğraf meraklıları tarafından beklenen 70D hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan tarihinde düzenlenecek yeni bir basın etkinliği kapsamında duyurulacağı konuşulan Canon'un çıkması muhtemel yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D, söylentiler doğru çıkarsa beklene tarihte yeni lens modelleri ile beraber resmi olarak duyurulacak. Makine için şimdiye kadar çok fazla teknik bilgimiz olmasa da, Canon'a yakın internet siteleri makinenin özelliklerini netleştirmeye başladı. Bu özelliklere bakarsak;
- 18MP CMOS sensör ( Canon 100D üzerinde kullanılan ile aynı sensör)
- Hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemi
- Saniye 6-7 kare seri çekim hızı
- Tek SD kart yuvası
- 3.2-inç LCD ekran
- ISO 100-25600
- DIGIC 5 ya da yüksek ihtimal DIGIC 6 görüntü işlemcisi
- FullHD 1080P video çekim kapasitesi
- Dokunmatik LCD ekran ( Büyük ihtimal sabit bir ekran yer alacak)
- Yaratıcı filtreler
- Dahili Wi-Fi bağlantı seçeneği
- Canon 60D'den daha geniş gövde
- Dahili GPS
- Su geçirmez magnezyum alaşımlı gövde yapısı
İlk toplu teknik bilgileri bu şekilde ortaya atılan Canon 70D, 1,200$ fiyat etiketine sahip olarak kullanıcılar karşısına çıkabilir.
http://www.canonrumors.com/2013/04/a-bit-of-eos-70d-info-cr1-cr2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
klasfoto.com.tr/...
Türkiye Distribütörü Canon Euraisia Garantili olarak satıyorlar.
canon 99d
70D 18 MP mi?
100D'nin sensörü olabileceği belirtilmiş. 100D de bildiğim kadarıyla yeni bir sensör tasarımı yer alıyordu.
kıscası bnm ıcın fark eden bısı olmadı bu makınadan sonra bı mark2 yakısır bıze anca
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