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Canon'un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 70D'nin teknik özellikleri netleşiyor

6 yıl
1,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 70D'nin teknik özellikleri netleşiyor
Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine gelecek olan ve uzun zamandır fotoğraf meraklıları tarafından beklenen 70D hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan tarihinde düzenlenecek yeni bir basın etkinliği kapsamında duyurulacağı konuşulan Canon'un çıkması muhtemel yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D, söylentiler doğru çıkarsa beklene tarihte yeni lens modelleri ile beraber resmi olarak duyurulacak. Makine için şimdiye kadar çok fazla teknik bilgimiz olmasa da, Canon'a yakın internet siteleri makinenin özelliklerini netleştirmeye başladı. Bu özelliklere bakarsak;
  • 18MP CMOS sensör ( Canon 100D üzerinde kullanılan ile aynı sensör)
  • Hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemi
  • Saniye 6-7 kare seri çekim hızı
  • Tek SD kart yuvası
  • 3.2-inç LCD ekran
  • ISO 100-25600
  • DIGIC 5 ya da yüksek ihtimal DIGIC 6 görüntü işlemcisi
  • FullHD 1080P video çekim kapasitesi
  • Dokunmatik LCD ekran ( Büyük ihtimal sabit bir ekran yer alacak)
  • Yaratıcı filtreler
  • Dahili Wi-Fi bağlantı seçeneği
  • Canon 60D'den daha geniş gövde
  • Dahili GPS
  • Su geçirmez magnezyum alaşımlı gövde yapısı
İlk toplu teknik bilgileri bu şekilde ortaya atılan Canon 70D, 1,200$ fiyat etiketine sahip olarak kullanıcılar karşısına çıkabilir.

http://www.canonrumors.com/2013/04/a-bit-of-eos-70d-info-cr1-cr2/ Yorum Yaz
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hdtv 6 yıl
hala aynı 18mp lik sensörü ısıtıp ısıtıp koyuyorlar. 550d 600d 650d 7d 60d şimdi de 70d de.
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Father Torque 6 yıl en beğenilen
100D üzerindeki sensör okuduğum bazı sitelere göre sıfırdan tasarlanmış bir modeldi, yine de ISO başarımı ve dinamik aralaık gibi özelliklerini görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Bunun yanında ha 18mp kullanmış ha 22 ya da 24, ne farkedecek ki? Tüm bu yaygara 3-4mp için mi yani? Şahsen ISO başarımı daha yüksek bir sensörü daha yüksek mp'li bir sensöre tercih ederim. Ayrıca bu tür bir crop sensörü 20-30mp yapınca o çözünürlüğü besleyebilecek lensin var mı diye sorarlar adama, özellikle EF-S serisi olanları. O nedenle ortaya konan donanım tercihleri son derece olumlu.
100D üzerindeki sensör okuduğum bazı sitelere göre sıfırdan tasarlanmış bir modeldi, yine de ISO başarımı ve dinamik aralaık gibi özelliklerini görmeden yorum ...
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hdtv 5 yıl
Ben de yine 18 lik eski sensör mü dedim ama bu sefer tamamenbyeni 20lik devrimsel olduğu iddia edilen iyi ir sensör varmış. Devrimsel kısmı video özelliğinde büyük yenilikler sağlaması. Başarılı olacakmı göreceğiz. 7d nin yenisinde de bu teknoloji olacaktır.
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Metabolism 5 yıl
Açılır ekran bana emaneten duruyormuş gibi geliyor
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digital_man 5 yıl
Klas Foto Canon EOS 70D Ön Siparişle Satışlara Başlamışlar .

klasfoto.com.tr/...

Türkiye Distribütörü Canon Euraisia Garantili olarak satıyorlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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orkodesouza 5 yıl
bütün modellerinde 18mp olmak zorunda mı? biraz daha yenilik filan olsa
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D3DEKORKUT 5 yıl
bu gidişle 500mp i görcez.

canon 99d
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ozturert 5 yıl orkodesouza
mest-i_nigah
bütün modellerinde 18mp olmak zorunda mı? biraz daha yenilik filan olsa

70D 18 MP mi?
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ezimuse 6 yıl
hdtv
hala aynı 18mp lik sensörü ısıtıp ısıtıp koyuyorlar. 550d 600d 650d 7d 60d şimdi de 70d de.

100D'nin sensörü olabileceği belirtilmiş. 100D de bildiğim kadarıyla yeni bir sensör tasarımı yer alıyordu.
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ozturert 6 yıl
DxOMark'ta düşük puan alması haricinde 18MP'lik Canonlarda bir sıkıntı yok.
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hakanlevent 6 yıl
60d sahibiyim 70d için özelmedim zaten nokta af kullanıyorum seri cekımde tegıl tek cekımde kullanırım 60 d bile agırken 70d dahada agır olucak
kıscası bnm ıcın fark eden bısı olmadı bu makınadan sonra bı mark2 yakısır bıze anca
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TTahir 6 yıl
Tek ilgi çekici kısmın magnezyum kasa olması acı verici.
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Zerdova 5 yıl TTahir
TTahir

Tek ilgi çekici kısmın magnezyum kasa olması acı verici.

+1
Bencede
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cibicibi 6 yıl
Teknik hatalarla gelmesin gene adam gibi test etsinler.
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Lockheed 6 yıl
Ya Canon'u bilgisiz çalışanlar yürütüyor ya da Canon'u batırmak için ekip çalışması yapıyorlar...
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Father Torque 6 yıl
100D üzerindeki sensör okuduğum bazı sitelere göre sıfırdan tasarlanmış bir modeldi, yine de ISO başarımı ve dinamik aralaık gibi özelliklerini görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Bunun yanında ha 18mp kullanmış ha 22 ya da 24, ne farkedecek ki? Tüm bu yaygara 3-4mp için mi yani? Şahsen ISO başarımı daha yüksek bir sensörü daha yüksek mp'li bir sensöre tercih ederim. Ayrıca bu tür bir crop sensörü 20-30mp yapınca o çözünürlüğü besleyebilecek lensin var mı diye sorarlar adama, özellikle EF-S serisi olanları. O nedenle ortaya konan donanım tercihleri son derece olumlu.
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enolism 6 yıl
Mp li napcaksınız kardeşim, aslolan işlemcidir. Özellikle canonun önceki orta segment makinelerinde olan full magnezyum kasaya dönüş yapmaları çok hayırlı olur. Dokunmatik olayına da anlam verebilmiş değilim. neredeyse bir kiloluk bir makineyi tek elle tutup diğer eliyle fotoğraflara zoom yapmak hangi yiğidin harcıdır. Bir de DSLR makinelerde orta segmenti tercih edenler, dokunmatik gibi normalde fotoğraf çekerken bir artısı olmayan özelliğe dikkat etmezler. Onlar içi fotoğraf önceliklidir. Canon piyasayı kesinlikle yanlış okuyor, özellikle orta segmentte. Bir canon kullanıcısı olarak ben böyle düşünüyorum.
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oem84 6 yıl
geçen bir haber vardı, tarih öncesi eski mısır hiyerogliflerinde canon'un 18mp lik sensorunden bahsediliyormuş...
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