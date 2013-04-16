Canon'un uzun zamandır beklenen DSLR fotoğraf makinesi 70D'nin teknik özellikleri netleşiyor

Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine gelecek olan ve uzun zamandır fotoğraf meraklıları tarafından beklenen 70D hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan tarihinde düzenlenecek yeni bir basın etkinliği kapsamında duyurulacağı konuşulan Canon'un çıkması muhtemel yeni DSLR fotoğraf makinesi 70D, söylentiler doğru çıkarsa beklene tarihte yeni lens modelleri ile beraber resmi olarak duyurulacak. Makine için şimdiye kadar çok fazla teknik bilgimiz olmasa da, Canon'a yakın internet siteleri makinenin özelliklerini netleştirmeye başladı. Bu özelliklere bakarsak;

18MP CMOS sensör ( Canon 100D üzerinde kullanılan ile aynı sensör)

Hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemi

Saniye 6-7 kare seri çekim hızı

Tek SD kart yuvası

3.2-inç LCD ekran

ISO 100-25600

DIGIC 5 ya da yüksek ihtimal DIGIC 6 görüntü işlemcisi

FullHD 1080P video çekim kapasitesi

Dokunmatik LCD ekran ( Büyük ihtimal sabit bir ekran yer alacak)

Yaratıcı filtreler

Dahili Wi-Fi bağlantı seçeneği

Canon 60D'den daha geniş gövde

Dahili GPS

Su geçirmez magnezyum alaşımlı gövde yapısı İlk toplu teknik bilgileri bu şekilde ortaya atılan Canon 70D, 1,200$ fiyat etiketine sahip olarak kullanıcılar karşısına çıkabilir. (CR)

http://www.canonrumors.com/2013/04/a-bit-of-eos-70d-info-cr1-cr2/