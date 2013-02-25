Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Carl Zeiss, beş farklı lens modeli ile iF tasarım ödülü kazandı

6 yıl
549
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Carl Zeiss, beş farklı lens modeli ile iF tasarım ödülü kazandı
Dünyanın en prestijli tasarım ödülleri arasında sayılan ve her yıl düzenli olarak düzenlenen iF ürün tasarım ödülleri kapsamında, ünlü lens üreticisi Carl Zeiss beş tane ödül kazandı.
Bu yıl 3000'den fazla ürünün katıldığı ve aynı zamanda 60. yılını kutlayan iF ürün tasarım ödülleri kapsamında, dünyaca ünlü Carl Zeiss firması toplam beş adet ödüle, sinema lens modelleri CZ.2 70-200/T2.9, MA 50/T1.9 ve isimleri açıklanmaya iki adet SLR aynasız sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu lensler yanında, Sony'nin NEX ve Fujifilm'in X serisi modelleri ile uyumlu bir lens modeli ile ödül almaya hak kazanmış durumda.
Dünyanın en iyi lens üreticilerinden olan firma, aldığı bu beş ödül ile tasarım alanında da iddialı olduğunu gözler önüne serdi. 
http://corporate.zeiss.com/about/en_in/news.html 
Carl Zeiss, beş farklı lens modeli ile iF tasarım ödülü kazandı

http://corporate.zeiss.com/about/en_in/news.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
singleton 6 yıl en beğenilen infom@n
infom@n
Numaralı gözlük camlarım carl Zeiss. En iyi ve en üst modeline 900 TL para verdim AMA gece ışıklar da hare oluşuyor :(

Senin astigmatın ilerlemiş bence hocam
infom@nNumaralı gözlük camlarım carl Zeiss. En iyi ve en üst modeline 900 TL para verdim AMA gece ışıklar da hare oluşuyor :(...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 6 yıl
Nokia telefonlarında boşuna Carl Zeiss kullanmıyor. Dünyanın kamera konusunda en iyi 2 telefonunda da Carl Zeiss imzası var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 6 yıl
Numaralı gözlük camlarım carl Zeiss. En iyi ve en üst modeline 900 TL para verdim AMA gece ışıklar da hare oluşuyor :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
singleton 6 yıl infom@n
infom@n
Numaralı gözlük camlarım carl Zeiss. En iyi ve en üst modeline 900 TL para verdim AMA gece ışıklar da hare oluşuyor :(

Senin astigmatın ilerlemiş bence hocam
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl
X6 mın efsane merceği o nasıl 5mb di ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MWC: Nokia Lumia 720, 520, Nokia 105 video inceleme 6 yıl MWC: Dünyanın en büyük telefonu Ascend Mate "Ascend P2, Ascend G510, Su geçirmez D2 ve fazlası" video inceleme 6 yıl NEC'den dünyanın en hafif 7-inç tableti video ön inceleme 6 yıl Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim