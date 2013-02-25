Carl Zeiss, beş farklı lens modeli ile iF tasarım ödülü kazandı





Dünyanın en prestijli tasarım ödülleri arasında sayılan ve her yıl düzenli olarak düzenlenen iF ürün tasarım ödülleri kapsamında, ünlü lens üreticisi Carl Zeiss beş tane ödül kazandı.

Bu yıl 3000'den fazla ürünün katıldığı ve aynı zamanda 60. yılını kutlayan iF ürün tasarım ödülleri kapsamında, dünyaca ünlü Carl Zeiss firması toplam beş adet ödüle, sinema lens modelleri CZ.2 70-200/T2.9, MA 50/T1.9 ve isimleri açıklanmaya iki adet SLR aynasız sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu lensler yanında, Sony'nin NEX ve Fujifilm'in X serisi modelleri ile uyumlu bir lens modeli ile ödül almaya hak kazanmış durumda.

Dünyanın en iyi lens üreticilerinden olan firma, aldığı bu beş ödül ile tasarım alanında da iddialı olduğunu gözler önüne serdi.

http://corporate.zeiss.com/about/en_in/news.html

http://corporate.zeiss.com/about/en_in/news.html