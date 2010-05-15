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Çarpan kilidi açık Core i7 875K ve Core i5 655K, Haziran ayında lanse ediliyor

9 yıl
16,4b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Black Edition serisi çarpan kilidi açık işlemcileriyle yüksek satış başarısı elde eden AMD'den sonra Intel'in de benzer bir adım atacağını ve "K" serisi yeni işlemcilerini pazara sunacağını belirtmiştik. Pilot bölge olarak Çin pazarında bir süredir denemeler yapan Intel, Core i5 655K ve Core i7 875K işlemcilerini, önümüzdeki ay yapılacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse etmeye hazırlanıyor.

AMD'den farklı olarak çarpan kilidi açık işlemcilerini, 999$ seviyesinden sunulan Extreme Edition serisi altında sunan Intel, yeni modelleriyle birlikte alt fiyat segmentlerinde de çarpan kilidi açık işlemciler sunmuş olacak. Intel'in yeni işlemcilerinden dört çekirdekli Core i7 875K, 2.93GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.60GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 8MB L3 bellek kapasitesine ve 95 Watt olarak belirlenen ısıl güç tasarımına sahip.

Intel'in yeni işlemcilerinden Core i5 655K ise 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.46GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci, 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ve 73 Watt TDP'ye sahip. Core i7 980X Extreme Edition'daki benzer bir soğutucuyla gelmeleri beklenen yeni işlemcilerin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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siLahsz 9 yıl
en uygun corei5 performans olarak amd lerden iyi fiyat olarak da yakın birbirlerine
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adilazimdegilx 9 yıl
Bunların çarpan kilidi açık gelmesi son kullanıcı için pek bir şey ifade etmiyor. Zaten o/c yapmayı bilen birisi yüksek çarpanlı modeller oldukları için soğutucuları izin verdiği kadar o/c yapabilir. Ancak ln2 ile gideri var bunların... SuperPI rekoru el değiştirebilir belki...
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trooper27 9 yıl
çarpanları zaten çok yüksek değilmi?
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DH Misafiri 9 yıl
i7 işlemciler 1366 socket i3 ve i5 ler ise 1156 socket
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toonjai 9 yıl

DH Misafiri

i7 işlemciler 1366 socket i3 ve i5 ler ise 1156 socket



[>:] eminmisin ? yanıltmayalım buradaki hiç kimseyi. i7 9xx serisi 1366 soket modundadır.[>:]
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Guest 9 yıl
çok mühim değil bence..
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Guest 9 yıl
turbo boost: tek çekirdek kullanan uygulamalarda diğer çekirdekler kapanıp, kullanılan çekirdek otomatik olarak oc oluyor.
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engova 9 yıl
şu turbo bost mudur ne dir bendede olsa keşke :)
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koxp94 9 yıl
fiyatlar iyi olmazsa (ki öyle bir beklentim yok) yine AMD'ye kalacağız
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max975 9 yıl
çok iyi bir gelişme
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Tolgá 9 yıl
safakhan fsb oc daha yararlı ama bazı durumlarda ramleri ayarlamak için güzel olur..
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yc#1 9 yıl
i5 655K'nın önbellek miktarı yanlışlıkla 2 katı yazılmış.
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