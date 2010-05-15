Çarpan kilidi açık Core i7 875K ve Core i5 655K, Haziran ayında lanse ediliyor

Black Edition serisi çarpan kilidi açık işlemcileriyle yüksek satış başarısı elde eden AMD'den sonra Intel'in de benzer bir adım atacağını ve "K" serisi yeni işlemcilerini pazara sunacağını belirtmiştik. Pilot bölge olarak Çin pazarında bir süredir denemeler yapan Intel, Core i5 655K ve Core i7 875K işlemcilerini, önümüzdeki ay yapılacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse etmeye hazırlanıyor.

AMD'den farklı olarak çarpan kilidi açık işlemcilerini, 999$ seviyesinden sunulan Extreme Edition serisi altında sunan Intel, yeni modelleriyle birlikte alt fiyat segmentlerinde de çarpan kilidi açık işlemciler sunmuş olacak. Intel'in yeni işlemcilerinden dört çekirdekli Core i7 875K, 2.93GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.60GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 8MB L3 bellek kapasitesine ve 95 Watt olarak belirlenen ısıl güç tasarımına sahip.

Intel'in yeni işlemcilerinden Core i5 655K ise 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.46GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci, 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ve 73 Watt TDP'ye sahip. Core i7 980X Extreme Edition'daki benzer bir soğutucuyla gelmeleri beklenen yeni işlemcilerin fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.