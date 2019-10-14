Casus Yazılımların Bilgisayara Bulaşmasını Nasıl Önleyebiliriz?

Bilişim sistemlerinin özellikle internet altyapısı ve türevlerinin gelişmesi ile birlikte insanlar birçok iş ve işlemi dijital ortamda yapar hale gelmiştir. Dijital ortamda insanların kişisel bilgilerini kullanarak gerçekleştirdiği işlemler de son yıllarda daha da artmış durumda. Bu durum hayatımızı epeyce kolaylaştırmışa benziyor.

Dijital ortamda yapılan işlemler hayatımızı kolaylaştırsa bile beraberinde üstesinden gelinmesi gereken daha farklı problemleri karşımıza çıkarmaktadır. İnsanların çeşitli sebeplerle paylaştığı kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması son derece önemlidir. Bu kişisel verilere çeşitli yollarla yapılan saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alınması dijital ortamın güvenirliliği açısından da gereklidir.

Kötü niyetli kişilerin virüs, malware, trojan, spyware gibi casus yazılımlar ile kişisel verilere ulaşmaya çalışması ve bunu kötü amaçlarla kullanmaya çalışması gerekli tedbirleri almamızı zorunlu kılmaktadır.

Biz de bu yazımızda kötü niyetli ve casus yazılımların ne olduğunu açıklayarak bunlara karşı nasıl davranmamız gerektiği hakkında faydalı bilgiler vermek istedik. Dilerseniz kavramlarla başlayalım.

Virüs, Malware, Trojan ve Spyware Tam Olarak Nedir?

Malware yazılımlar virüsler gibi bilgisayara zarar vermek amacıyla yazılmış kodlardır. Genellikle internet ortamından bulaşan bu kötü yazılımlar bilgisayara sistemsel hata verdirme ve dışardan oluşabilecek saldırılara karşı sistemi zayıflatmayı hedefler.

Spyware yazılımlar ise çeşitli firmaların kontrolünüzü dışında reklamlarının bilgisayarınızda görüntülenebilmesi ve bilgisayarınızda yaptığınız işlemlerin tespitine yönelik bir iz mekanizmasının kurulabilmesi için oluşturulmuş casus yazılımlardır. Bu casus yazılım bilgisayardaki yaptığınız tüm işlemleri özellikle internet trafiğiniz, banka ve hesap bilgileriniz, kişisel şifreleriniz gibi çeşitli verileri internete bağlı bir sunucuya göndererek bilgilerinizi izniniz dışında elde eder.

Tüm bu zararlı yazılımlar çok çeşitli yollarla bilgisayarınıza bulaşabilmektedir. İnternetten indirdiğiniz program, her türlü resim, video ve benzeri materyaller, internet sitesi üzerinde bulunan bir link vasıtası ile bile bu tür yazılımları bilgisayarınıza bulaştırabilmeniz mümkündür.

Casus Yazılımlardan Nasıl Korunabiliriz?

Anti-Spyware Yazılımı Kullanın

Tamamen kötü ve casus yazılımlar ile mücadele etmek için özelleşmiş bir antivirüs yazılımı kullanmak oldukça güvenli bir ortamda işlerinizi yapmanıza olanak tanır. Birçok casus yazılım ile mücadele eden antivirüs programları sadece virüsler ile mücadele etmektedir.

Özellikle son yıllarda alınan tedbirler ile casus yazılımların yapılarında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Eskiden virüs tarzı yazılımlar daha yaygın iken günümüz bilişim sisteminde malware, spyware gibi casus yazılımlar daha fazla oluşturularak bilişim dünyası tehdit edilmektedir. Sadece antivirüs yazılımı edinmek bu tarz casus yazılımlardan tam olarak korunmanızı sağlamayabilir. Dolayısıyla güvenliğiniz hala tehdit altında olabilir.

Tüm kötü niyetli yazılımlar ve virüsler ile mücadele eden bir anti-spyware yazılımı edinmek sizi gelebilecek tehlikelere karşı daha güvenli kılacaktır. Tabi bu konuda hangi anti-spware yazılımının seçileceğine yönelik kararsız kalmış olabilirsiniz. Fikir edinmek ve hangi yazılımının daha iyi ve kullanışlı olduğuna karar vermek için güvenilir casus yazılım önleme araçlarının bir listesini burada bulabilirsiniz

Alınabilecek Diğer Tedbirler

Casus ve kötü niyetli yazılımlara karşı alınabilecek tedbirlerin başında anti-spyware koruma yazılımını edinmenin geldiğini ifade etmiştik. Fakat bunun yanında kullanıcı olarak belli başlı hususlara dikkat etmekte fayda var.

Casus yazılımlardan korunmak için dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekildedir:

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Virüsler, bilgisayarınıza zarar vermek amacıyla veya kişisel bilgilerinize ulaşmak amacıyla kötü niyetli kişiler tarafından oluşturulmuş yazılımlardır. Bu tür yazılımları yazan kişinin amacı bilgisayarınıza zarar vererek kontrol altına almaktır.Trojanlar ise genellikle bilgisayarınıza uzaktan erişebilmek amacıyla yazılmış kötü niyetli yazılımlardır. Bilgisayarınıza bu tür bir kötü yazılım bulaşmış ise bilgisayarınızda yaptığınız her işlem başkaları tarafından izlenmeye açık hale gelebilir.ve diğer kötü niyetli kod parçacıkları yazan kişiler tarafından güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Yani bu kötü niyetli kötü niyetli kişiler alınan siber tedbirlere göre kendini yenileyerek oluşturulan güvenlik duvarlarını aşmaya çalışan yeni yazılımlarla kendini yenilemektedir.Sürekli yenilenen ve daha zararlı hale gelen bu yazılımlardan korunmak herhangi bir problemle karşılaşmamak adına son derece önemlidir.Kötü niyetli yazılımlardan korunmanın çok çeşitli yöntemleri mevcuttur. Bulaşma şekillerine göre yazılımlardan korunma yöntemleri çeşitlilik gösterse de temel olarak yapılması gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır.· İnternette kaynağı belli olmayan linklere tıklamamaya özem gösterin.· USB flash bellekten dosya transfer etmeden önce anti-spyware yazılımınız vasıtasıyla belleği tarayın.· Bilgisayarınıza indireceğiniz dosyanın temiz olduğundan emin olun.· E-posta ile gelen maillere tıklamadan önce uzantısını kontrol ederek tıklayın.· Bilgisayar geçmişini, cookieleri ve junkları belirli periyotlarla temizleyin.Burada belirtilen tavsiyelere uyarak bilgisayarınızı korunaklı bir hale getirebilirsiniz.