Çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri ile birleştiren ilginç uygulama: dubble





Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 7'ye sahip iPhone ve iPod Touch modelleri için hazırlanan güncel uygulamalardan dubble, çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri ile birleştirerek ortaya ilginç sonuçlar çıkartabiliyor.

Oldukça sade hazırlanan ara yüzü ile normal olarak çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri fotoğraflar ile birleştiren ve sonuç olarak çift pozlama yapılmış gibi üst üste binmiş ilginç sonuçlar ortaya çıkartan uygulama, hazırlanan fotoğrafları telefon içerisine kayıt edilmesine ya da popüler sosyal ağlar ile paylaşılmasına da izin veriyor. Dubble ayrıca tekrarlar üzerine dayalı seriler de oluşturabiliyor.

Kişilere fotoğraflar üzerinden etkileşim kurma şansı vererek yeni bir deneyim yaşatan dubble uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.popphoto.com/news/2013/10/dubble-app-creates-random-double-exposure