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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri ile birleştiren ilginç uygulama: dubble

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri ile birleştiren ilginç uygulama: dubble

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 7'ye sahip iPhone ve iPod Touch modelleri için hazırlanan güncel uygulamalardan dubble, çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri ile birleştirerek ortaya ilginç sonuçlar çıkartabiliyor.
Oldukça sade hazırlanan ara yüzü ile normal olarak çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri fotoğraflar ile birleştiren ve sonuç olarak çift pozlama yapılmış gibi üst üste binmiş ilginç sonuçlar ortaya çıkartan uygulama, hazırlanan fotoğrafları telefon içerisine kayıt edilmesine ya da popüler sosyal ağlar ile paylaşılmasına da izin veriyor. Dubble ayrıca tekrarlar üzerine dayalı seriler de oluşturabiliyor.
Kişilere fotoğraflar üzerinden etkileşim kurma şansı vererek yeni bir deneyim yaşatan dubble uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Çekilen fotoğrafları başkalarının çektikleri ile birleştiren ilginç uygulama: dubble


http://www.popphoto.com/news/2013/10/dubble-app-creates-random-double-exposure Yorum Yaz
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caglet 6 yıl
benim pek hoşuma gitmedi , pek yaratıcı değil , yaratıcı olsa bile çığır açıcı değil
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Atif Zafrak 6 yıl
Denedim ve hiçbir işe yaramaz. Siz fotoğraf yüklüyorsunuz, sistem onu başkasının yüklediği en alakasız fotoğraf ile birleştirip ortaya saçma sapan bir fotoğraf çıkartıyor.. 12 tane fotoğraf denedim 12si de saçma sapan fotoğraflar ile birleştirildi.

Yüklemeyin, pişman olmayacaksınız..
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hukuksever 6 yıl
TR mağazasında yok diyor
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19FBurak07 6 yıl
Yaratıcı bir uygulama
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78erhan78 6 yıl
ios 7 ye geçmeyenler instablend indirebilirler aynı ....n laciverti.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Güzel bir uygulamaya benziyor, teşekkürler.
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