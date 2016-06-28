Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku

2000 – 21015 yılları arasında Türkiye’nin cep telefonlarına yaptığı harcama 23.4 Milyar Dolar olarak gerçekleşti ve Akkuyu Nükleer Santralin yatırım tutarını aştı. Resmi rakamlara göre 2015 yılı sonu itibariyle 13 Milyon 581 Bin 718 cep telefonu ithalatı gerçekleşti. Toplam tutar ise 3.1 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşti.

Bu durumun son yansıması ise vergilerde yapılan düzenleme oldu. 9 Temmuz 2015 tarihinde yapılan son düzenlemeye göre dahili radyo alıcısı bulunan telefonlardan ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden, imalatta ise cihazın satış faturasındaki KDV matrahı üzerinden %6 oranında TRT bandrolü alınıyordu.

28 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile dahili radyo alıcısı olmasa bile internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cihazlar da vergilendirmeye tabi hale geliyor. Yeni düzenleme şu şekilde:

Dahili tüner ile radyo ve televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarında vergi oranı %7

İnternet bağlantısı üzerinden herhangi bir yazılım veya donanım ile televizyon ve radyo yayınlarını alabilen cep telefonlarında vergi oranı %6

Dahili tüner ile radyo ve televizyon yayınlarını alabilen akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda vergi oranı %3

İnternet bağlantısı üzerinden herhangi bir yazılım veya donanım ile televizyon ve radyo yayınlarını alabilen bilgisayarlarda ve tablet bilgisayarlarda vergi oranı %2

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Yayın tarihi itibariyle yani 28 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren karar, bu tarihten itibaren ülkeye giriş yapacak olan akıllı telefonların fiyatlarında otomatik olarak %6’lık bir artış yaratacak. Tabletler ve kişisel bilgisayarlar ise %2 zamlanacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-19.pdf