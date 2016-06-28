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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku

Cep telefonlarından alınan TRT vergisinin boyutu genişliyor. Üstelik sadece cep telefonları değil tabletler ve diğer internet erişimli cihazlar da yeni düzenlemeden etkilenecek. İşte detaylar:
2 yıl
69,3b
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332
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2000 – 21015 yılları arasında Türkiye’nin cep telefonlarına yaptığı harcama 23.4 Milyar Dolar olarak gerçekleşti ve Akkuyu Nükleer Santralin yatırım tutarını aştı. Resmi rakamlara göre 2015 yılı sonu itibariyle 13 Milyon 581 Bin 718 cep telefonu ithalatı gerçekleşti. Toplam tutar ise 3.1 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşti.
Bu durumun son yansıması ise vergilerde yapılan düzenleme oldu. 9 Temmuz 2015 tarihinde yapılan son düzenlemeye göre dahili radyo alıcısı bulunan telefonlardan ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden, imalatta ise cihazın satış faturasındaki KDV matrahı üzerinden %6 oranında TRT bandrolü alınıyordu.

28 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile dahili radyo alıcısı olmasa bile internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cihazlar da vergilendirmeye tabi hale geliyor. Yeni düzenleme şu şekilde:

  • Dahili tüner ile radyo ve televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarında vergi oranı %7
  • İnternet bağlantısı üzerinden herhangi bir yazılım veya donanım ile televizyon ve radyo yayınlarını alabilen cep telefonlarında vergi oranı %6
  • Dahili tüner ile radyo ve televizyon yayınlarını alabilen akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda vergi oranı %3
  • İnternet bağlantısı üzerinden herhangi bir yazılım veya donanım ile televizyon ve radyo yayınlarını alabilen bilgisayarlarda ve tablet bilgisayarlarda vergi oranı %2

Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku
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Yayın tarihi itibariyle yani 28 Haziran 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren karar, bu tarihten itibaren ülkeye giriş yapacak olan akıllı telefonların fiyatlarında otomatik olarak %6’lık bir artış yaratacak. Tabletler ve kişisel bilgisayarlar ise %2 zamlanacak.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160628-19.pdf Yorum Yaz
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Aslanhan. 2 yıl en beğenilen
TRT dışarıya yaptırdığı prodüksiyonlara yıllık 600 milyon lira para harcıyormuş.

Birde izlenme oranlarına bakın.

Halkın parası nasıl bu kadar hoyratça kullanılıyor, akıl alır gibi değil.

İngiliz devlet kanalı BBC içinde halktan para kesiliyor,

ama BBC hem reklam almıyor, hem harika içerikler üretiyor ve hemde gerçekten tarafsızlar.

TRT için bunları söylemek mümkün mü peki.

Hem yapana, hemde görüpte sessiz kalana yazıklar olsun.


benguturk.com/...
TRT dışarıya yaptırdığı prodüksiyonlara yıllık 600 milyon lira para harcıyormuş.Birde izlenme oranlarına bakın.Halkın parası nasıl bu ka...
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4 Yanıt Yanıtla +397
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mvn_ 2 yıl
Yetmez ama evet bu millete herşey müstahak
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black_67 2 yıl teq_sevdam23
teq_sevdam23
black_67
blackzeros
berkay1122

uzun süre yurtdışında bulundum. bizim kadar sık araba ve telefon yenileyen çok az millet var. vergiler haklı demiyorum ama buna bir dur demek gerekiyor.

bırakın su hikayleri yav, simdi bu vergileri koyunca buna dur mu denilecek


yani su mübarek ramazan gününde orucumu bozmamak için kendimi zor zaptediyorum.

O kadar yurt dışı görmüşsünüz

Orda akrabaları sürekli araba değiştiren adamlar yok mu kendisinde bmw eşine range rover alanlar sıkılınca corvette ile değiştirenler


yani illa x ülkesinde böyle değil bizde neden böyle mi demek gerekiyor

Bunun tek bir sebebi var BATMIŞ bir ülke artık nerden vergi kopartsam diye kendini yırtan ekonomi bakanı

Onun için diğer ülkeleri vs örnek göstermeyin ülkeyi savunacağım diye cidden çok komik oluyorsunuz




Batmış bir ülke mi
[simage][/simage]

Batmayan ülke elektrik faturasını ödemeyenlerin ödeyenlerin üstüne yıkmaz

Batmayan ülke işsiz insandan her ay 60-70-380 tl GSS adı altında soymaya kalkamaz

Batmayan ülke İşçiden her ay 100 tl kesim BES adı altında toplayıp kendine kaynak yaratmaya çalışmaz

Batmayan ülke fabrika açmaya çalışır vatandaşına istihdam sağlaya uğraşır,

Ha bu kadar cari açığı düşünüyorsa Rusya ile barışı şimdiye kadar ertelemeyecek turizmciyi batırmadan önlem alacaktı.
teq_sevdam23black_67blackzerosberkay1122uzun süre yurtdışında bulun...
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DH Misafiri 2 yıl
simbolmina
İnsanların ilahi adalete güvenlerine imreniyorum doğrusu. Hoş, başka türlü nasıl yaşar insan, Allah baba gelecek, hak yerini bulacak. Devam.

İmansız isen olmaya devam et ama kendini bilmez insanların yedikleri haltları dine mal etme. Gereksiz insan. Bir kere islamda bu ağır ve gereksiz vergilerin hiç birisinin yeri yok. Kafana iyi sok.
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aycibin 2 yıl
IMEI uygulamasının dünyada tek bizde olduğunu biliyor muydunuz? sırf en pahalı telefonu almak zorunda kalalım diye bir düzmece.hala 1 torba kömür için bu kalpazanların ekmeğine yağ sürün.gemide hepberaber batıyoruz haberiniz yok
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shockwave error 2 yıl
Gelmiş bandrol. hayırlı olsun

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fthkn 2 yıl
MustafaC53
3-5 ağaç için ülkeyi yakıp yıkanlar neden sessiz ? Bu mesele ağaçlar kadar önemli değil mi ?

Saçmalama lan kerkenez.
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fthkn 2 yıl
Ödemekle yükümlü olduğunuza inandığınız faturaları kısıtlarsanız bu sistem de çöker. Devlet reel ekonomiye el atmak zorunda kalır. Böyle sanal ekonomi ile dertleri sıkıntıları gelecekteki çocuklarınızın torunlarınızın üzerine atıp rahatlıyor. Bu devlet kurulduğundan beri yaptığı tek şey bu. Borçları sıkıntıları ekonomik problemleri ötelemek geleceğe ertelemek. Bu ülkenin ve tabi her ülkenin birincil ve mutlak tek sorunu parasının değerini arttırmak ve gelir adaletini mümkün olduğunca yükseltmektir. Bunun dışında yapılan bütün tartışmalar odağı saptırmak ve siyaset ile karşınızdakini aptal yerine koymaktır.
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fthkn 2 yıl
Muhammet1993
T@M@Y Açılımı yapan akp eleştiren vatan haini oluyor :D. Cahil insanla tartışmak ayrı bir zor. Ben yazdıklarımın hepsini ıspatlarım. Devlet kendi cebindenmi yapıyor. Anlamadığın konu ne biliyor musun ? Zaten vergi veriyoruz, fazlasıyla veriyoruz köprüden geçerken neden para ödüyoruz ? Madem işi siyasete döktük iyice, Soma önergesi REDDEDİLDİ Çocuk istismarı araştırılsın önergesi REDDEDİLDİ Terör olaylarının soruştursun önergesi REDDEDİLDİ Atatürk Havalimanı Saldırısı Araştırılsın önergesi REDDEDİLDİ bunlar ve daha niceleri... Haini dışarıda arama...
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O kadar yalan dolan haber o kadar iftira o kkadar boş konuşma var ki cevap vermek için kendimi yormayacagım bile çünkü anlayacak durumda degilsiniz devlet düşmanlıgından ar damarınız çatlamış beyin damarlarınız tıkanmış vaziyette . konuşacak çok şey var ama anlayan olmadığına göre susmak en iyisi .

Siz hep böyle irrasyonelsiniz zaten. Adam ayrıntılı olarak neye karşı olduğunu açıklamış sen ise olayı devlet düşmanlığına indirgeyip herkesi de kendin gibi aptal görmeye devam ediyorsun. Devlet düşmanı değil o adam o adam devletin kendisi. Düşman olduğu haksızlık ve devleti yönetemeyen hükümettir.
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faruk5851 2 yıl
lan böyle gelmiş böyle gider aga biz burda ne kadar tartışsak bizimi dinlicekler yapacaklar yapacaklarını ne desek boş..
üç kuruş zam yapılıyo oda böyle çıkıyo işte naparsın...
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ciroer 2 yıl
Oldukca normal yuzde 80 niniz mezun olayim devlete kapak atayim hayatimin sonuna kadar yatayim derdindesiniz.Uretim yok devamli ithalat sonra aa niye pahali, cari acik hayvan gibi olmus devletin derdi sadece gelir degil cari acik.Bir telefona 3 bin vermeyin gidin bin tl lik telefon alin derdinde.Vereceksende arada ki bu fark seni üzmesin essek gibi odeyeceksin diyor.Adam asgari ucret aliyor gidip 36 ay taahutlu 4 bin tl telefona para veriyor bu manyakliga birinin dur demesi lazim bence vergi daha da artmali.
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Portraitclub 2 yıl ciroer
ecura

Oldukca normal yuzde 80 niniz mezun olayim devlete kapak atayim hayatimin sonuna kadar yatayim derdindesiniz.Uretim yok devamli ithalat sonra aa niye pahali, cari acik hayvan gibi olmus devletin derdi sadece gelir degil cari acik.Bir telefona 3 bin vermeyin gidin bin tl lik telefon alin derdinde.Vereceksende arada ki bu fark seni üzmesin essek gibi odeyeceksin diyor.Adam asgari ucret aliyor gidip 36 ay taahutlu 4 bin tl telefona para veriyor bu manyakliga birinin dur demesi lazim bence vergi daha da artmali.

Son cümlemize katılmıyorum. Asgari ücret alır 4 bin TL telefon kullanır bu kimseyi ilgilendirmez seçimler tercihler insanların kararıdır. Devlet kendi halkını daha iyi nasıl refah içinde yaşatırım demesi ve düşünmesi lazım. Ev araba yada başka bişey insanlar bişey alırken 2 kere düşünür oldu. Konut satışlarında düşüş var neden? İnsanlar alamıyor. Alanlar ödeyemiyor. Bankalara bakın ellerin de icralık daireler patlama yaptı. Kendi halkına vergi yükleyerek alım gücünü düşürmeye çalışmak kendi halkına bi nevi kazık atmaktır. Son oylarda AKP oy verdim bi dahaki seçimler de vereceğimi sanmıyorum.
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Zampara1234 2 yıl


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fuujitsu 2 yıl
Burhan Kuzu nun sözleri vardı "Devlette öyle bir israf var ki aman aman" gibisinden bir şey demişti.

Zehir zıkkım olsun başka da denecek bir şey yok. Trt denen kanal için millete ek vergi getireceklerine olabildiğince devlet içindeki israfı azaltmaya, parayı daha etkili kullanmaya çalışsana. Ama yok arkadaş nerde? Bu Türkiye nin başına Hitler gibi birinin gelmesi lazım adam olabilmesi için yoksa bu gidişle işimiz zor.
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dogan_95 2 yıl
TRT'yi izlemeyenden para almayıp izleyenden alabilmek için, kanalı şifreli yapar üyelik satarsınız. Bu öneriye hayır kimse almaz batar vergi kesilsin diyenler için söylüyorum. Varlığı gereksiz ise kimse almaz batar kurtuluruz. Sizin aklınızla söylim, Zorunlu, kullanmadığım hizmet için alınan vergi sayesinde aldığınız hizmet haram olsun. Anca bu laftan anlıyorsunuz.
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