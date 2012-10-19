Çevreci NiMH pillerin muciti Stanford Ovshinsky, hayata gözlerini yumdu

Bilim dünyasından bir dahi daha hayata gözlerini yumdu.Özellikle hibrit araçlarda kullanılan ve enerji depolama kapasitesi oldukça yüksek olan Nikel metal hidrit (NiMH) pillerin daha çevre dostu olması için yaptığı geliştirme ile adını duyuran Stanford Ovshinsky, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Prostat kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Çarşamba gecesi hayatını kaybeden Ovshinsky, hiçbir zaman yüksek eğitim almamasına rağmen, bilim dünyasına önemli katkılar yaptı. 200'den fazla patentin altına imzasını atan mucit, birçok saygın kuruluştan da onur derecesi almayı başardı.

Enerji alanındaki çalışmalarının yanı sıra flat panellerden güneş hücrelerine kadar birçok alanda katkıları bulunan Ovshinsky'yi saygıyla anıyoruz.