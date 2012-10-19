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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çevreci NiMH pillerin muciti Stanford Ovshinsky, hayata gözlerini yumdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Shady
Haber Editörü
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Bilim dünyasından bir dahi daha hayata gözlerini yumdu.Özellikle hibrit araçlarda kullanılan ve enerji depolama kapasitesi oldukça yüksek olan Nikel metal hidrit (NiMH) pillerin daha çevre dostu olması için yaptığı geliştirme ile adını duyuran Stanford Ovshinsky, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Prostat kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Çarşamba gecesi hayatını kaybeden Ovshinsky, hiçbir zaman yüksek eğitim almamasına rağmen, bilim dünyasına önemli katkılar yaptı. 200'den fazla patentin altına imzasını atan mucit, birçok saygın kuruluştan da onur derecesi almayı başardı.

Enerji alanındaki çalışmalarının yanı sıra flat panellerden güneş hücrelerine kadar birçok alanda katkıları bulunan Ovshinsky'yi saygıyla anıyoruz.


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CaSsErDoDo 7 yıl
Allah rahmet eylesin
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neommy 7 yıl
Ne kadar ilginç birisi? Yalnızca NiMh piller değil, düz sıvı kristal ekranlar, güneş enerjisiyle çalışan piller, amorf yarı iletkenler, nano yapıların ilk kullanımları, nöro-fizyoloji ve sibernetik konularında da buluşları var ve yalnızca bir Lise mezunu! On kadar saygın Üniversiteden Şeref Doktorası sahibi! Edison ve Einsteinle kıyaslanabiliyor! Ama adını ilk defa duyuyorum, eksikliğim! Yeri cennettir!
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atom239 7 yıl
Böyle faydalı insanların hayatını kaybetmesi üzücü.

Toprağı bol olsun.
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sertacarslan 7 yıl
Toprağı bol olsun.
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Cowinenge 7 yıl
Model arabamda baya bir pillerini kullanmıstım herseyiyle bu Adam saygıyı hakediyor



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FERFEROS 7 yıl
Toprağı bol olsun.
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kdy00 7 yıl
allah rahmet eylesin.
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V4LKyR 7 yıl
Yüksek eğitim almamış... Yani lise mezunu öyle mi? Deha.
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halitozbasli 7 yıl
Hayatımızı kolaylaştıran büyük bir beyin topragı bol olsun.
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