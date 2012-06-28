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Chrome, 310 milyon aktif kullanıcıyla dünyanın en popüler tarayıcısı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
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33
Tarayıcılar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google IO 2011'de Chrome internet tarayıcısının 160 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyuran arama motoru devi, IO 2012 ikinci gün açılış konuşmasında bu rakamın neredeyse ikiye katlanarak 310 milyona ulaştığını müjdeledi. Mart ayından beri kullanım oranı bakımından Microsoft'un Internet Explorer'ı ile liderlik mücadelesi veren Chrome'un dünyanın en popüler tarayıcısı olduğu resmen dile getirildi.
Her gün 60 milyar sözcüğün yazıldığı, 1TB verinin indirildiği ve Chrome'un en önemli özelliklerinden biri olan hızlı işleme motorunun 13 yıllık zaman kaybını engellediğini ifade ederek tarayıcılarının kullanım oranını gözler önüne seren Chrome ve uygulamaları üst düzey başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin ardından sahne alan Google yöneticileri, mobil cihaz sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulundu.
Yeni Nexus 7 tablet bilgisayarında varsayılan tarayıcı olarak mobil Chrome uygulamasını kullanan Google, mobil tarayıcı pazarında da hızla yükselmeyi hedefliyor. Sonbaharda çıkış yapması beklenen çeşitli Nexus akıllı telefon modellerinde de Chrome'un varsayılan olarak yer alacağını tahmin ediyoruz. 

http://www.theverge.com/2012/6/28/3123639/google-chrome Yorum Yaz
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Miasmus 7 yıl en beğenilen
ie9, firefox, opera, chrome kullanan biri olarak bence en başarılısı firefox rahatça diyebilirim, evet takılma problemleri bu son flash update den sonra arttı ama hala en başarılı tarayıcı. Chrome pek şey için üyelik istiyor, üstelik web history'nin bilgisayar yerine internet üzerinde saklanması kafa karıştıran bişey ister istemez insanın aklına kötü şeyler geliyor. Chrome'un başarısının sırrı sıradan ve basit olması. Minimalist, pek insanları uyandırmadan ben Chromum demeden işini en basit şekilde yapıyor. Kötü tarayıcı demiyorum ama benim tedirginliklerim var. Başarısının en önemli sırrı basit sade olması değil bu onu sadece 2. veya 3. yapar. Başarısının en büyük sırrı bence yürütülen reklam kampanyası. Ama benim ihtiyaçlarıma karşılık vermiyor.
ie9, firefox, opera, chrome kullanan biri olarak bence en başarılısı firefox rahatça diyebilirim, evet takılma problemleri bu son flash update den sonra arttı a...
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Oziko 7 yıl
Netscape fanlığımdan dolayı Firefox diyordum. GC kullanıyorum, daha güzel yav.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet Chrome'un 0'dan bu kadar kısa sürede bu denli yükselmesi gerçekten Google'ın ve Google mühendislerinin büyük başarısı.. Ancak benimde birçok arkadaşımızında tercih ettiği gibi yılalrdan beri Firefox olmuştur.
Özet olarak şunu söyliyebilirim belki; Chrome'un ne Firefox kadar, ne de İE kadar tecrübesi yok, tecrübeden kastım elbetteki eklentiler, özel yazılımlar uygulamalar v.b. tarayıcı özellikleri ama Chrome'unda artısı bu zaten sade yalın ve hızlı olması :)
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PetrovaFire 7 yıl
Bir kere daha diyorum Chrome profesyoneller için değil bilgisayar kullanmayı pek bilmeyen kesim içindir.Ki zaten en çok orası Chrome kullanır. Firefox bence bir numara
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DH Misafiri 7 yıl
monzilla nedir mk???(!)
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mailmanyqwlk 7 yıl
Google chromenin en başarılı özelliği hemen çevir özelliği.ancak benim gibi 1mbte rağzı olmak durumundaysanız monzilla düşük bağlantılarda çok daha başarılı.
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mustiki212 7 yıl
DH Misafiri
iLqqqqh Méshajjjjjj zaaaaaaaaaaa zaaaaaaa xxxDDDDDD

ColDasHeLL
maşallah chromedeşim yaqı10 hanyy

mk biri şunları tercüme etsin...:S
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OverClocK1ng 7 yıl mustiki212
mustiki212

DH Misafiri

iLqqqqh Méshajjjjjj zaaaaaaaaaaa zaaaaaaa xxxDDDDDD


ColDasHeLL

maşallah chromedeşim yaqı10 hanyy


mk biri şunları tercüme etsin...:S

Bunlar Türkçe bilmeyen , biliyormuş gibi yapan, fakat öyle yazınca insanların yazdıklarını anladıklarını sana Gerry Zakkey adlı kişinin yakın akrabaları...

1- İlk Mesaj. Zaaaaaaaaa

2- Maşallaah. Chromedaşım. Yakıyon hani.
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OverClocK1ng 7 yıl
Miasmus
ie9, firefox, opera, chrome kullanan biri olarak bence en başarılısı firefox rahatça diyebilirim, evet takılma problemleri bu son flash update den sonra arttı ama hala en başarılı tarayıcı. Chrome pek şey için üyelik istiyor, üstelik web historynin bilgisayar yerine internet üzerinde saklanması kafa karıştıran bişey ister istemez insanın aklına kötü şeyler geliyor. Chromeun başarısının sırrı sıradan ve basit olması. Minimalist, pek insanları uyandırmadan ben Chromum demeden işini en basit şekilde yapıyor. Kötü tarayıcı demiyorum ama benim tedirginliklerim var. Başarısının en önemli sırrı basit sade olması değil bu onu sadece 2. veya 3. yapar. Başarısının en büyük sırrı bence yürütülen reklam kampanyası. Ama benim ihtiyaçlarıma karşılık vermiyor.

Valla belki bir bakıma haklısın ama şu da var. Benin Chrome da TabCloud yüklü. Genelde 50 sekme açık. Şu an 49 tane var. Tab Cloud a tıklayıp save butonuna basıyorum ve sekmeleri kayıt ediyor. Sonra yeni Windows bile kursam, o sizin beğenmediğiniz ÜYELİK sayesinde GİRİŞ YAPTIĞIM ANDA çatır çatır tüm eklentilerim yükleniyor ve bana sadece Tab Cloud a 1 kez tıklamak kalıyor. Ona da tıklayınca tüm eski sekmelerim de geri geliyor. İşte o an bulutta saklanan geçmişin tadına varıyorum. Eskiden aradığım tüm sayfalar duruyor oluyor. Bence bulutta saklanmasının sebebi yeni sekme açarken mesela ben a yazar yazmaz hemen Arena-TR olarak tamamlıyor. Bu da onlardan birisi. Sık gittiğim sayfalara da hızlı erişiyor. Bunu yapabilmek için geçmiş i bulutta saklamak zorunda zaten. Ayrıca eski aradıklarımı da kolayca buluyorum...
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OverClocK1ng 7 yıl
DH Misafiri
iLqqqqh Méshajjjjjj zaaaaaaaaaaa zaaaaaaa xxxDDDDDD

IQ seviyeni bir ölçtür istersen..
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DH Misafiri 7 yıl
SystemApps
Şahsen tüm tarayıclılar bilgisayarımda yüklü olmasına rağmen ana tarayıcım monzilla firefox.Gerçi son flash player güncellemesinden sonra hata veriyodu drumadan bende beta sürümünü yükleyerek sorunu çözmüş oldum.Google chromenin en başarılı özelliği hemen çevir özelliği.ancak benim gibi 1mbte rağzı olmak durumundaysanız monzilla düşük bağlantılarda çok daha başarılı.

Yahu bu nasıl bir Türkçe? "Rağzı" ne Allah aşkına! Konuştuğumuz dili yazmasını bilmiyoruz ya vay halimize...
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Menow 7 yıl
Bir web gelistiricisi olarak chrome kullaniyorum. Eskiden firefox kullanmama ragmen chrome a gelen eklenti destegi, benzersiz hizi, inanilmaz css ve html uyumu tarayicilarin çıtasının biraz daha yükselmesine sebep oldu. Bu görevi önceleri firefox üstleniyordu.
Firefox kullanmiyorum çünkü yavaş bir açılısı var. Eklentilerde çok sık çöktüğüne şahit oluyorum. Görüntüleme hızında ilerlemeler kaydedildi ama chrome genede daha iyi.
Chrom un eklentisiz halindeki konsol bile felaket düzeyde profesyonel. Çökmüyor ve çok hızlı...
Chromun tek eksigi ekran kartindan hala firefox ve ie gibi faydalanamiyor olusu... opak ve golgeli cisim hareketlerinde bariz bir sekilde ie önde. Ardindan firefox geliyor. Chrome ise felaket duzeyde yavas bir performans sunuyor.
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FreeRun 7 yıl
kim ne derse desin chrome
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