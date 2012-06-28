Chrome, 310 milyon aktif kullanıcıyla dünyanın en popüler tarayıcısı





Google IO 2011'de Chrome internet tarayıcısının 160 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyuran arama motoru devi, IO 2012 ikinci gün açılış konuşmasında bu rakamın neredeyse ikiye katlanarak 310 milyona ulaştığını müjdeledi. Mart ayından beri kullanım oranı bakımından Microsoft'un Internet Explorer'ı ile liderlik mücadelesi veren Chrome'un dünyanın en popüler tarayıcısı olduğu resmen dile getirildi.

Her gün 60 milyar sözcüğün yazıldığı, 1TB verinin indirildiği ve Chrome'un en önemli özelliklerinden biri olan hızlı işleme motorunun 13 yıllık zaman kaybını engellediğini ifade ederek tarayıcılarının kullanım oranını gözler önüne seren Chrome ve uygulamaları üst düzey başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin ardından sahne alan Google yöneticileri, mobil cihaz sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Yeni Nexus 7 tablet bilgisayarında varsayılan tarayıcı olarak mobil Chrome uygulamasını kullanan Google, mobil tarayıcı pazarında da hızla yükselmeyi hedefliyor. Sonbaharda çıkış yapması beklenen çeşitli Nexus akıllı telefon modellerinde de Chrome'un varsayılan olarak yer alacağını tahmin ediyoruz.

http://www.theverge.com/2012/6/28/3123639/google-chrome