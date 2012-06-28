Chrome, 310 milyon aktif kullanıcıyla dünyanın en popüler tarayıcısı

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Google IO 2011'de Chrome internet tarayıcısının 160 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyuran arama motoru devi, IO 2012 ikinci gün açılış konuşmasında bu rakamın neredeyse ikiye katlanarak 310 milyona ulaştığını müjdeledi. Mart ayından beri kullanım oranı bakımından Microsoft'un Internet Explorer'ı ile liderlik mücadelesi veren Chrome'un dünyanın en popüler tarayıcısı olduğu resmen dile getirildi.
Her gün 60 milyar sözcüğün yazıldığı, 1TB verinin indirildiği ve Chrome'un en önemli özelliklerinden biri olan hızlı işleme motorunun 13 yıllık zaman kaybını engellediğini ifade ederek tarayıcılarının kullanım oranını gözler önüne seren Chrome ve uygulamaları üst düzey başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin ardından sahne alan Google yöneticileri, mobil cihaz sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulundu.
Yeni Nexus 7 tablet bilgisayarında varsayılan tarayıcı olarak mobil Chrome uygulamasını kullanan Google, mobil tarayıcı pazarında da hızla yükselmeyi hedefliyor. Sonbaharda çıkış yapması beklenen çeşitli Nexus akıllı telefon modellerinde de Chrome'un varsayılan olarak yer alacağını tahmin ediyoruz.
http://www.theverge.com/2012/6/28/3123639/google-chrome Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Özet olarak şunu söyliyebilirim belki; Chrome'un ne Firefox kadar, ne de İE kadar tecrübesi yok, tecrübeden kastım elbetteki eklentiler, özel yazılımlar uygulamalar v.b. tarayıcı özellikleri ama Chrome'unda artısı bu zaten sade yalın ve hızlı olması :)
mk biri şunları tercüme etsin...:S
Bunlar Türkçe bilmeyen , biliyormuş gibi yapan, fakat öyle yazınca insanların yazdıklarını anladıklarını sana Gerry Zakkey adlı kişinin yakın akrabaları...
1- İlk Mesaj. Zaaaaaaaaa
2- Maşallaah. Chromedaşım. Yakıyon hani.
Valla belki bir bakıma haklısın ama şu da var. Benin Chrome da TabCloud yüklü. Genelde 50 sekme açık. Şu an 49 tane var. Tab Cloud a tıklayıp save butonuna basıyorum ve sekmeleri kayıt ediyor. Sonra yeni Windows bile kursam, o sizin beğenmediğiniz ÜYELİK sayesinde GİRİŞ YAPTIĞIM ANDA çatır çatır tüm eklentilerim yükleniyor ve bana sadece Tab Cloud a 1 kez tıklamak kalıyor. Ona da tıklayınca tüm eski sekmelerim de geri geliyor. İşte o an bulutta saklanan geçmişin tadına varıyorum. Eskiden aradığım tüm sayfalar duruyor oluyor. Bence bulutta saklanmasının sebebi yeni sekme açarken mesela ben a yazar yazmaz hemen Arena-TR olarak tamamlıyor. Bu da onlardan birisi. Sık gittiğim sayfalara da hızlı erişiyor. Bunu yapabilmek için geçmiş i bulutta saklamak zorunda zaten. Ayrıca eski aradıklarımı da kolayca buluyorum...
IQ seviyeni bir ölçtür istersen..
Yahu bu nasıl bir Türkçe? "Rağzı" ne Allah aşkına! Konuştuğumuz dili yazmasını bilmiyoruz ya vay halimize...
Firefox kullanmiyorum çünkü yavaş bir açılısı var. Eklentilerde çok sık çöktüğüne şahit oluyorum. Görüntüleme hızında ilerlemeler kaydedildi ama chrome genede daha iyi.
Chrom un eklentisiz halindeki konsol bile felaket düzeyde profesyonel. Çökmüyor ve çok hızlı...
Chromun tek eksigi ekran kartindan hala firefox ve ie gibi faydalanamiyor olusu... opak ve golgeli cisim hareketlerinde bariz bir sekilde ie önde. Ardindan firefox geliyor. Chrome ise felaket duzeyde yavas bir performans sunuyor.
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